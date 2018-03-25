Топ-групп «ВКонтакте»: самые смешные паблики

Мы заботимся о твоем хорошем настроении и кругозоре, поэтому собрали для тебя самые смешные группы «ВКонтакте». Теперь ты будешь первым узнавать все о самых популярных мемах в Сети.

«Шутки» (76,8 тыс.)

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Никаких длинных текстов, просто самые смешные фотографии со всего Интернета. Если ты еще не знаешь, что значит «Настроение: тибетская лисица», тебе сюда.

«Сомнительные картинки и подписи к ним» (85,2 тыс.)

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Учись, как смешно подписывать фото. «Меня трудно найти и легко потерять» давай оставим в нулевых.

«Хайп шоу» (283 тыс.)

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За самыми смешными шутками точно в группу «Хайп шоу». Именно в этом паблике ты найдешь самые свежие приколы. Подписывайся!

«ШВТ» (306 тыс.)

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Крутые шутки на все случаи жизни. Ты точно захочешь отправить эти картинки другу!

«Четкие приколы» (8,5 млн)

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На эту группу подписано более 8 млн человек, и не зря. Если начнешь листать, опомнишься нескоро.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-grupp-vkontakte-samye-smeshnye-pabliki/