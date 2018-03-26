Евгений Селезнев: Переход в «Кубань» был ошибкой

— Ты много забивал в «Днепре», после чего перешел в «Кубань». Сколько ты там забил?

— Не помню, мало, — цитирует Селезнева «Футбол 1». — Не хочу вспоминать это время, ведь нет смысла.

— Когда ты вспоминаешь о периоде в «Кубани», какие эмоции возникают?

— Думаю, что не должен был уходить из «Днепра».

— Это было ошибкой?

— Да.

— Ты же знал обо всей критике в свою сторону?

— Конечно, я же не мог глаза закрыть.

— Сильно переживал?

— Как и любой другой человек.

— Больше Евгений Селезнев не поедет играть в Россию?

— Наверное, да.