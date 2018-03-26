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Евгений Селезнев: Переход в «Кубань» был ошибкой
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Евгений Селезнев: Переход в «Кубань» был ошибкой 

Советский спорт 26 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
— Ты много забивал в «Днепре», после чего перешел в «Кубань». Сколько ты там забил?
— Не помню, мало, — цитирует Селезнева «Футбол 1». — Не хочу вспоминать это время, ведь нет смысла.
— Когда ты вспоминаешь о периоде в «Кубани», какие эмоции возникают?
— Думаю, что не должен был уходить из «Днепра».
— Это было ошибкой?
— Да.
— Ты же знал обо всей критике в свою сторону?
— Конечно, я же не мог глаза закрыть.
— Сильно переживал?
— Как и любой другой человек.
— Больше Евгений Селезнев не поедет играть в Россию?
— Наверное, да.
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