Евгений Селезнев: Переход в «Кубань» был ошибкой 

— Ты много забивал в «Днепре», после чего перешел в «Кубань». Сколько ты там забил?
— Не помню, мало, — цитирует Селезнева «Футбол 1». — Не хочу вспоминать это время, ведь нет смысла.
— Когда ты вспоминаешь о периоде в «Кубани», какие эмоции возникают?
— Думаю, что не должен был уходить из «Днепра».
— Это было ошибкой?
— Да.
— Ты же знал обо всей критике в свою сторону?
— Конечно, я же не мог глаза закрыть.
— Сильно переживал?
— Как и любой другой человек.
— Больше Евгений Селезнев не поедет играть в Россию?
— Наверное, да.