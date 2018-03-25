Поэтическое кабарэ в Екатеринбурге

Гумилев, Хармс, Есенин, Маяковский и Бродский — все они сегодня на сцене екатеринбургского «EverJazz».

В рамках Всемирного дня поэзии в джаз-клубе прошло подростковое поэтическое кабарэ. Немного предыстории, Всемирный день поэзии отмечается каждый год 21 марта. Этот праздник был принят ЮНЕСКО 15 ноября 1999 года. Цель учреждения праздника — «придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям».

В Екатеринбурге ежегодно отмечают этот праздник. Именно подобные мероприятия, как мне кажется, формируют культурный образ Урала.

— Не могу сказать, что это популяризация поэзии, это звучало бы слишком формально. Цель вовсе не в том, чтобы заучивать стихи и участвовать в конкурсах. Это в большей степени для того, чтобы научиться переживать, испытывать эмоции, любить поэзию так, чтобы суметь ее прочувствовать. Не важно, кто вы, важно желание жить во взаимодействии с другими людьми, получать удовольствие от каждой секунды. Прочесть, послушать, увидеть, осмыслить поэзию с позиции человека 21 века — вот что важно в сегодняшней встрече! — рассказала корреспонденту ИА «Уральский меридиан» Евгения Крупина, организатор подросткового поэтического кабарэ.

Сегодняшний поэтический марафон был разделен на детский и подростковый отдельно, так как было большое количество заявок от участников. Все выступающие чтецы здесь родились не раньше 2000 года. Особо здорово в сегодняшнем вечере, здесь нет соперничества и конкуренции: здесь, на сцене, тебя никто не критикует, не оценивает твой темп повествования и голос. Ты просто выходишь на сцену и делаешь то, что тебе нравится. Ты понимаешь, что с каждым из присутствующих — ты на одной волне. Эта волна поэзии накрывает тебя и уносит куда-то за пределами 21 века.

Фото: ИА Уральский меридиан

Так, на екатеринбургской сцене 25 марта 2018 года, театральная студия «Маски» представили Бродского и позволили всем слушателям внезапно оказаться в 1976 году. Именно в тот год Иосиф Бродский написал свое знаменитое чувственное стихотворение «Я не то что схожу с ума, но устал за лето…». Ребята не только прочитали стихотворение, но и устроили настоящее шоу: вместе с ними на одной сцене выступила кукла-марионетка Иосиф Бродский.

Старкова Александра вышла на сцену со стихотворением Сергея Есенина «Заметался пожар голубой», Слободчикова Саша прочла «Любовь» Николая Гумилева . Помимо всеми известной поэзии, на сцене прозвучала и авторская лирика. Воронова Валерия поделилась своим стихотворением «Визитная карточка», девушка отметила, что в одной из социальных сетей ее творчество набрало более 6000 тысяч просмотров и она этим очень гордиться.

— Мне кажется, что сейчас в городе Петербурге тихо в углу плачет замечательный автор и певица Екатерина Плетнева , а где-то под Харьковом загрустил Сергей Бабкин , потому что, это было чрезвычайно здорово, спасибо за эти чудесные номера, — восхищается выступлениями ведущий мероприятия Николай Шабуневич.

Фото: ИА Уральский меридиан