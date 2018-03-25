Павел Рязанцев: Это один из лучших коллективов, в котором я когда-либо играл

Для пятикратного чемпиона мира это российское «золото» — третье за многолетнюю карьеру. И второе — со «СКА-Нефтяником».

— Каждая победа цена по-своему, поэтому «вкус» у золота разный, — признается бомбардир. — И чем старше ты становишься, тем больше понимаешь, каким трудом и какими усилиями даются победы. По молодости кажется, что впереди их ещё много и они будут (улыбается), но с годами начинаешь ценить каждую по-особому.

— Многие отмечают, что этот сезон дался «СКА-Нефтянику» куда тяжелее прошлого по многим факторам… — Мы не молодеем, поэтому с каждым годом сезоны все тяжелее. Хочется, чтобы ты играл вечно, но это невозможно. Я просто очень рад, что играю в такой команде, где каждый игрок из себя что-то представляет. Пожалуй, это один из лучших коллективов, в которых я когда-либо играл, играю и буду играть. Не знаю сколько, но следующий год — как минимум!

— Ты уже бывал на чемпионском Олимпе, а теперь «СКА-Нефтянику» удалось удержаться на вершине. Благодаря чему? — Такой крупный счет, возможно, введет кого-то в забуждение, но не нас. Первый тайм был просто какой-то нереальный по эмоциям, скоростям и стыкам. И если кто-то мне тогда сказал, что мы победим 8:1, да я бы сказал: «Вы что? Это же все-таки „Енисей“. В первом тайме мы выдержали натиск, а затем очень удачно забили в начале второго, и минуте к 70-й уже стало ясно, кто победитель.

— При этом в первом тайме у „СКА-Нефтяника“ было какое-то катастрофическое число потерь. Это заслуга соперника, который „поддушивал“? — Безусловно. Они начинали с нашего радиуса, закатывались, были очень активны и здорово готовы физически. И настроены — я бы даже сказал „накачаны“ тренерами. Нам было очень тяжело выходить из-под такого прессинга. Плюс сказывалось какое-то волнение дома при своих болельщиках. Кто-то, возможно, чуть „перегорел“ и перенервничал.

— Три быстрых гола в начале второго тайма, приведшие к счету 5:1 — главный момент? — Думаю, да. С такого счета отыграться крайне тяжело. Мы очень удачно реализовали моменты, „Енисей“ стал раскрываться, а мы — ловить их на контратаках. Плюс силы небезграничны и где-то их покинули, ведь играть в прессинг энергозатратно. Считаю, что наша победа сегодня вполне заслуженная, особенно учитывая как дисциплинированно мы сыграли во втором тайме.

— Встреча „СКА-Нефтяника“ и „Енисея“ — это больше, чем спортивное, но и эмоциональное противостояние? — Конечно! Ты выходишь на лед и сразу обрушивается поток эмоций и адреналина. Иногда это перехлестывает и не позволяет сыграть разумно там, где нужно. Особенно на первых минутах. Начинается борьба за территорию, и каждый хочет показать, кто на льду хозяин, где-то играя жестко. Это относится и к нам, и к сопернику.

— В 2013 году завоевав свой первый чемпионский титул с „Динамо“, ты расстраивался, что не забил в финале „Зоркому“. Сегодня удалось сделать дубль… — Для нападающих важно забивать всегда — на тренировках, в спаррингах, в матчах чемпионата. Это — работа, которую ты обязан делать, ведь на тебя работает целый коллектив. И я не исключение. Но финал — это такая игра, в которой в ущерб своим голам нужно сыграть на команду. И неважно, забил ты или нет — если команда побеждает, ты счастлив не меньше. И я рад, что мы, в первую очередь, завоевали золотые медали.

— Что хочется после победы в конце сезона? — Эмоций осталось на льду немало, но хочется банкета и праздника! Три месяца мы можем заслуженно этим наслаждаться, жить как хотим (смеётся). А потом снова начнется та работа, к которой мы привыкли и через которую мы вновь будем стремиться стать лучшими.