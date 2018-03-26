Как патриарх Иоаким победил латинян

Иоаким — девятый патриарх Московский и всея Руси с 1674 по 1690 годы, в миру Иван Петрович из рода Савеловых, бывших при царском дворе кречетниками (теми, кто заведовал соколиной охотой).

Нам ничего не известно о детстве и юности будущего главы Русской Православной церкви , помимо этого происхождение патриарха туманно, так как в источниках есть упоминание о двух Иванах Савеловых, которые были приписаны к рейтарскому полку организованному по новому строю, при этом второй был стряпчим в дворцовом приказе.

Карьера священнослужителя

Тем не менее, историки склоняются к первому варианту. Карьеру священнослужителя Иван Савелов начал после похода на Смоленск в 1655 году. За год до этого в жизни Ивана произошла трагедия: во время эпидемии умерла его жена и 4 дочерей, сам Иван в это время был на войне. Это трагическое событие, скорее всего, подтолкнуло бывшего тогда кадрового военного уйти в Киево-Межигорский монастырь и принять постриг.

Несмотря на то, что у Иоакима не было основательного церковного образования, в том числе он не знал греческого, ему удалось сделать отличную карьеру, по большей части благодаря организаторским способностям. Не стоит забывать и о религиозном рвении, благодаря которому на него и обратили внимание иерархии, подобные Никону. Выходцы с окраинных монастырей считались особенно крепкими в вере, а Киево-Межигорский монастырь, где Иоаким начинал простым иноком, считал своим образцом для подражания Афонский монастырь.

Помимо этого в период карьерного роста он проявил политическую ловкость, которой позавидовал бы Макиавелли. Так в 1661-м году он получил должность «строителя» в Ново-Иерусалимском монастыре по назначению тогдашнего патриарха Никона, а после стал келарем.

Через несколько лет в 1663 году он станет архимандритом Чудова монастыря, и в это время тучи сгустились над Никоном. Иоаким не стал поддерживать уже бывшего своего покровителя и быстро перешёл на сторону его противников, сыграв важную роль на большом соборе 1666-1667 годов. В результате Никон лишился патриаршества, а раскольников окончательно предали анафеме.

После в 1672 году Иоаким рукоположили в сан митрополита Новгородского. С позиции митрополита Иоаким смог влиять на региональную политику, запретив светским чиновникам собирать церковную дань, которые злоупотребляли своими обязанностями, передав эти полномочия церковным старостам.

В 1674 году умер патриарх Питирим, и его преемником стал Иоаким. Став патриархом он выбрал 3 направления своей политики: борьба с расколом, борьба с латинским влиянием и усиление позиции церкви.

Усиление позиций церкви

Патриарх Иоаким идейно продолжал дело Никона, который вдохновлялся примером Филарета. Иоаким фактически бросил вызов государю в 1674 году, посадив на цепь его духовника Андрея Савинова за преступление, о котором не осталось упоминания.

Царь пошёл на уступки и просил Иоакима не предавать дело огласке на священном соборе. Так Иоаким смог добиться в 1675 году ликвидации Монастырского приказа, который ведал церковным судом и вотчинными делами церкви, что сильно ограничивало её автономию. Ликвидация этого органа затянулась до 1677 года. Выводя церковь из-под юрисдикции государства Иоаким продолжал политику, которую проводил, будучи митрополитом Новгородским.

Ещё один момент, обозначивший важность церкви — это коронация Фёдора Алексеевича в 1676 году. Обряд венчания на царство Феодора Алексеевича содержал 2 важных изменения, без сомнения, внесенных по воле Иоакима, роль которого в обряде была чрезвычайно велика.

В отличие от деда и отца Феодор Алексеевич не сам венчал себя, а был венчан патриархом. Второе изменение чина заключалось в том, что при венчании самодержец причастился не у царских врат, как это было принято в России раньше, а в алтаре — как священнослужитель, что соответствовало византийской практике.

В 1681-1682 в ходе работы предсоборных комиссий и церковного собора, созванных по инициативе Фёдора Алексеевича, им был предложен ряд мер по укреплению церковной организации. Царь предложил разделить территорию церкви на 12 митрополичьих округов, состоящих из 72 епархий, а в каждом из митрополичьих округов организовать от 2 до 20 епископских кафедр.

Данный проект, похожий на греческую систему управления, существенно ограничил бы власть патриарха. Собор отклонил предложение государя, однако церковные иерархи согласились создать 4 новых епархии и дополнительные епископские кафедры для борьбы со старообрядцами. Также Иоаким поддержал царя в желании отменить местничество, которое давно приносило больше вреда государству, чем пользы.

Борьба с расколом

С расколом можно бороться двумя способами: стараясь разрешить конфликт мирным путем, добившись компромисса или, уничтожив идеологического противника (если нет альтернативного мнения, то и раскола больше нет).

Поэтому раскольников пытались вернуть на истинный путь через увещевания и издание ряда полемических сочинений антистарообрядческого характера: «Извещение о чуде», «О сложении трёх перстов», «Поучение ко всем православным христианам», слово благодарственное «Об избавлении церкви от отступников», «Слово против Никиты Пустосвята», «Увет духовный».

Автором «Увета» назван Иоаким, но исследователи считают настоящим автором Афанасия Холмогорского, так как Иоаким не обладал нужными навыками в религиозной полемике. Старообрядческие книги же, наоборот, изымались и уничтожались, на типографиях водилась цензура, не допускавшая появления крамольной литературы.

В 1677 году Иоаким добился деканонизации Анны Кашинской, мощи которой считались святыми, потому что якобы исцеляли людей. Её останки не угодили патриарху тем, что пальцы были сложены двоеперстно и в совокупности со святостью мощи становились мощным аргументом старообрядцев в споре никонианами. Сегодня мощам Анны Кашинской вернули былой статус.

Конечно, сама церковь не имела тех сил, чтобы физически бороться с раскольниками, поэтому церковные иерархи обращались за помощью к местным воеводам, приказным людям и вотчинникам в борьбе с мятежниками.

В связи с массовыми самосожжениями в 80-х годах XVII века Иоаким приказал арестовывать людей подстрекающих к самосожжению, наказывать их плетьми и ссылать в дальние монастыри. Апофеозом в преследовании раскольников стало принятие в 1685 году Софьей 12 статей по просьбе патриарха, согласно которым старообрядцев могли казнить, пытать, сжигать в срубах и так далее.

Борьба с латинским влиянием

С присоединением Украины Москву хлынул поток монахов с западных границ, многие из которых поддались сильному влиянию католичества. Это влияние проявлялось в обрядовой стороне христианства, а именно возник спор о моменте причащения — принятие хлеба и вина во время церковных богослужений.

Данный спор получил название евхаристического (от греческого евхаристия — причащение). Апологетом Иоакима стал Симеон Полоцкий. Несмотря на свое положение Иоаким ничего не смог сделать против Симеона, бывшего тогда любимцем царя Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича.

После смерти Полоцкого его идеи были осуждены как евхаристическая ересь, но больше всего пострадал Сильвестр Медведев , ученик Симеона, первый царский библиограф, человек ещё более образованный, чем его учитель.

Он собрал обширную библиотеку из более 500 книг на латыни, греческом и немецком, и только 16 книг в его коллекции были на русском. Неудивительно, что Иоаким считал его более опасным, чем Симеона.

Православное духовенство с опаской смотрело на распространение польской моды и моды на европейское образование. Поэтому европейской «латинизации» старались противопоставить греческую «элинизацию», основав Славяно-греко-латинскую академию с греческими монахами братьями Лихудами во главе.

В ней над учениками учреждался жёсткий контроль, о котором свидетельствовал тот факт, что в одном из первых уставов за отход от православной веры учащегося отправляли на костёр по малейшему доносу без какого-либо суда и следствия. Нелюбовь к иностранцам

Иоаким очень сильно не жаловал иностранцев. Возможно, сказалось то, что в молодости он проходил службу в рейтарском полку под командование инструкторов-инородцев. В своём духовном завещании он настаивал на запрете иностранцам занимать руководящие должности в армии и при царском дворе.

Так, после стрелецкого мятежа в 1689 году патриарх добился высылки иезуитов из России, а пиком антииностранных настроений стало сожжение немецкого поэта Квирина Кульмана с его же произведениями.

Особенно важным Иоаким считал добиться правильного воспитания главного претендента на престол Петра Алексеевича. Поэтому он воспрепятствовал тому, чтобы его образованием занялся Сильвестр Медведев, которого заменил дьяк Никита Зотов , который был относительно малограмотным, но «крепким в вере».

В своём духовном завещании 1690 года он настаивал на ограничении в общении с латинянами, лютеранами, кальвинистами и так далее. Многие исследователи считают, что этот пункт был адресован Петру I, но как мы знаем, царь не внял данному совету и предпочёл действовать по-своему.