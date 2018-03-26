5 аудиокниг, которые помогут тебе лучше разбираться в истории

История — одна из интереснейших сфер научной деятельности человечества, к которой может прикоснуться каждый. И для этого тебе не нужно проходить долгое обучение — достаточно прочитать адекватные книги, которые написаны общепризнанными историками, а не какими-нибудь пропагандистами-шарлатанами. И в этом смысле существует большая опасность реально натолкнуться на какого-то психа, который пишет о заговорах, мировом правительстве, любой другой чуши. Нельзя брать первую попавшуюся книгу с полки: она может быть ангажированной в ту или иную сторону. Поэтому мы и предпочли найти для тебя что-то объективное и качественное с точки зрения исторической науки. Все книги, которые мы отобрали, имеют удобный аудиоформат — тебе надо только по ссылкам пройти.

«Sapiens. Краткая история человечества», Юваль Ной Харари

Начнем с истории всего человечества, которую написал Юваль Ной Харари — прекрасный израильский ученый, чьи книги всегда становятся бестселлерами и пользуются уважением как у научного сообщества, так и сильнейших мира сего. По поводу последнего: даже Билл Гейтс как-то сказал о книге, что она «одна из десяти книг, которые я взял бы с собой на необитаемый остров». И это не удивительно. Книга раскрывает историю человека как вида, который пришел к господству на планете. Харари затрагивает важные социальные вопросы, историю появления государства и денег, множество других интереснейших фактов. После прочтения тебе реально кажется, что ты стал гораздо умнее. При этом написана книга достаточно простым языком. Sapiens. Краткая история человечества

«Первая мировая война. История за час», Руперт Колли

Первая мировая война перекроила карту Европы, похоронила под градом свинца многие, казалось бы, несокрушимые империи. Не стало Австро-Венгрии и Османской империи, после — не станет империи Российской. Конечно же, Первая мировая имеет и свои героические страницы: например, «Атака мертвецов». Да, это было на Восточном фронте; один из ярчайших эпизодов войны — загугли оборону крепости «Осовец». Но разумеется, чтобы понимать, почему разразилась эта война, как именно она шла, чем конкретно закончилась, нужны более комплексные знания — такие ты получишь после прослушивания работы Руперта Колли — популярного автора исторических книг — которая так и называется: «Первая мировая война». Рекомендуем. Первая мировая война. История за час.

«Древний Египет. История за час», Энтони Холмс

«Древний Египет» Энтони Холмса — это емкий, но бесконечно интересный путеводитель по миру одного из самых знаковых государств Древнего мира, которое на протяжении тысячелетий доминировало в дельте Нила. Пускай эта цивилизация исчезла, но после себя она оставила великое множество артефактов, о смысле и предназначении которых человечество только догадывалось, пока не появились герои археологии, открывшие нам, современным людям, блестящую историю Египта. Благодаря этой аудиокниге ты сможешь узнать, что Древний Египет интересен не только пирамидами. В его истории множество великих моментов, легендарных битв, таинственных культов. Да, книга рассказывает обо всем этом вкратце, но работа Энтони Холмса является прекрасной отправной точкой для персонального исследования Египта. Тебе она понравится, уверены! Древний Египет. История за час «История Древнего Рима в избранных биографиях», Генрих Штолль

Это очень хорошая книга, которая была написана немецким исследователем античности еще в XIX веке. Звали исследователя Генрих Вильгельм Штолль. Вместо того чтобы рассказывать удивительную историю Рима, опираясь на эпохи и события, Штолль предпочел рассказать эту же историю, опираясь на самые знаковые личности. И это оказалось верным решением, ведь историю творят личности, такие как Цезарь, Октавиан Август , нами любимый Цицерон. Эта аудиокнига — сборник биографий римских героев и антигероев, военных деятелей и деятелей политических. Благодаря этой книге ты сможешь познакомиться с Древним Римом посредством опыта известнейших из римлян — это дорогого стоит! История Древнего Рима в избранных биографиях

«Легенды и мифы Древней Греции. Боги и герои», Николай Кун Книга Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции» среди научного сообщества воспринимается неоднозначно. К примеру, профессор Евгений Жаринов считает, что изучать мифы Древней Греции нужно по другим источникам. Но давай не будем разводить тут полемику. Мы читали этот сборник и можем точно сказать, что он безумно интересен с точки зрения человека, который хочет познакомиться с историей посредством мифа. Если тебе покажется книга захватывающей, то можешь начать читать что-то более серьезное: например, «Теогонию» Гесиода или поэзию Эсхила. Потом сам разберешься, а пока начни с книги Куна. Легенды и мифы Древней Греции. Боги и герои