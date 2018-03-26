«Это Хрущев к тебе приходит, ботинком стучит»

Нехорошая квартира довела москвичку до клиники.

Терпеть в квартире посторонних людей не слишком приятно, что уж говорить о потусторонних силах. По данным ЦИАН, только в Москве выставлено на продажу несколько жилых помещений с привидениями. Их владельцы, видимо, считают, что собственный призрак — это модно. Самое дешевое жилье с паранормальной активностью стоит всего семь миллионов рублей.

На деле странные явления в квартире — это неприятно, даже если речь идет о домовом с его невинными шалостями.

Наташа, 39-летняя москвичка, ни в злых, ни в добрых духов никогда не верила, хотя бабушка постоянно жаловалась ей на то, что в «двушке» на Озерковской набережной, выделенной семье больше полувека назад, происходит что-то странное. Недавно женщина сама вселилась в эту квартиру и теперь буквально сходит с ума от страха.

«Ну, во-первых, я не сумасшедшая, — рассказывает Наташа. — Абсолютно, кристально нормальная. У меня такая работа, где нужно освидетельствование, так что и справка есть. Хотя, честно говоря, подумываю залечь в санаторий или в клинику неврозов, когда все это закончится. Нервные клетки не восстанавливаются, но реабилитация явно нужна.

Во-вторых, всякие разговоры о приворотах, сглазе, призраках и прочем сверхъестественном я всегда считала ахинеей. Так воспитана. Родители — геологи. Над Кашпировским, Чумаком, когда вся страна на них молилась, у нас смеялись в голос. Про Лонго вообще слышать не могли. Ну какие привидения, ребята? Какая еще загробная жизнь? Все, кроме бабушки, верили только в науку.

Про квартиру. Ее как раз деду и бабушке дали в конце 1950-х, когда они были совсем молодыми. Бабуля практически сразу сказала — дрянь квартира. Это про двухкомнатную с потолками больше трех метров, в шаговой доступности от Кремля. Ну якобы она там учуяла зло. Просила священника позвать. В то время это было за гранью.

Дед подобные разговоры терпеть не мог, ругался, уходил «на улицу» — то есть на балкон курить.

Во время семейных застолий, когда бабушка начинала жаловаться на странные звуки, якобы исходящие то из одной, то из другой комнаты, все тоже над ней смеялись, говорили, что вот это Хрущев к тебе приходит, ботинком стучит, потому что ты кукурузу на даче не выращиваешь. И прочие такие шутки. Я сейчас понимаю, как ей было тяжело.

Мое детство прошло в другой квартире — родители, поженившись, уехали работать в Крым , а когда вернулись, дед им выхлопотал кооператив. Когда гостила на Озерковской, никаких звуков, шагов, фигур в белых одеждах не замечала. Может, просто крепко спала.

Бабушка умерла в 2008 году от инсульта. Дед пришел из магазина, нашел ее лежащей на кухне с большим малахитовым крестом в руках — его подарили какие-то знакомые уже в постсоветские годы.

Бабуля этот крест хранила в буфете, просто так не доставала. Как и почему он оказался у нее в руках — не знаю. Она и верующей-то стала, мне кажется, только чтобы выжить в «нехорошей» квартире.

Дед жив до сих пор, но переехал на дачу. Он не совсем в себе — на старости лет практически перестал разговаривать. То есть с речью все в порядке, он просто молчит. За город его перевозила я, мне он и ключи от квартиры отдал — это давно было решено, что она мне достанется. И еле выдавил из себя: «Продай». Я подумала — глупости какие — продавать, когда сама с 23-х лет жилье снимаю. К тому же формально квартира пока на меня не оформлена.

кадр из фильма «Девушка из ниоткуда»

В общем, на Озерковскую я переехала прошлым летом. Радовалась, конечно. Немного непривычно было, пустовато без дедушки и бабушки. Детей и мужа у меня нет — тут многие сделают вывод, что вот старая дева с ума сходит. Это не так. Муж был, сплыл. Личная жизнь нестабильная, но есть. Детей я в принципе никогда не хотела, так бывает.

Аномалии в моем новом жилье начались не сразу, а где-то спустя неделю после переезда. Самого разного рода.

Ну, звуки конечно: постоянно какие-то шорохи, ночью как будто кто-то вздыхает, иногда бормочет. Я сначала думала — все это кажется. Но нет. Подхожу ночью к туалету, потому что там опять какой-то глухой вой. Все стихает. А потом четкий такой голос: «Уйди».

Призраков в белых одеждах, как в кино показывают, я не видела.

Но слышу шаги все время. Не сверху по потолку — у нас отличная звукоизоляция, а именно в своей квартире. Иногда впечатление, что это бабушка идет — так похоже. А порой как будто ребенок пробежал.

Из совсем тяжело объяснимого — сидела я на балконе. Август, жарко, ветра нет. И вдруг за спиной дверь закрывается. Резко. Ни сквозняка, ничего. Просто закрылась и все. Вообще двери межкомнатные и у всяких шкафов очень часто сами закрываются-открываются. Например, я с утра прихожу на кухню, а там у буфета все дверцы до единой нараспашку. Это ли не ужас?

Постоянно ощущение, что кто-то смотрит на меня. Посуду мою — смотрит, пристально так. И недобро.

Еще у меня помутнело зеркало. Ему лет 10, обычное зеркало из какого-то сетевого магазина, я его возила с собой по съемным квартирам. Не раритет, не антиквариат. Помутнело наверное через месяц после моего переезда. Не в один момент — потихоньку.

Сейчас в нем практически ничего не видно, но я не выкидываю — боюсь трогать.

С самовольным перемещением вещей вообще цирк. Я могу шоколадку положить на стол рядом с собой, отвернуться на секунду — она лежит на другой стороне уже. Вчера поставила чашку с чаем на середину столешницы, только руку оторвала — чашка с огромной скоростью поехала к краю, упала и разбилась, естественно.

Сплю очень плохо. Стараюсь под телевизор засыпать, с ним не так жутко. Но он, как и другие бытовые приборы, иногда сам отключается и включается. Лежишь, смотришь сериал какой-нибудь, и вдруг черный экран. Или на другой канал переключается.

Или еще вот такой случай — выхожу из квартиры, закрываю дверь. А потом задержалась на лестничной площадке на минуту, стала что-то в сумке искать. И слышу — в моей квартире кто-то ходит, как будто насвистывает даже. Еще постояла — воду спустили в унитазе. Открыла дверь — тишина.

Родителям я ничего не рассказывала — точно поднимут на смех. Деда боюсь волновать. Знакомые утешают — погоди, приживешься. Ну есть и такие, кто советует обратиться к психиатру.

От врачей, кстати, я не вылезаю. У меня обострилось все, что только могло обостриться. Обойдемся без подробностей. Но примерно так: проходит одно, начинает болеть другое, причем в три раза сильнее.

Один мой друг считает, что все дело в крысах. Якобы они могут пробираться в разные внутридомовые пространства и там шуршать, пищать и так далее. И в квартиру могут залезать, там хозяйничать. Я в эту теорию не очень верю. Дом старый, но крыс не видела ни в подъезде, ни во дворе. Ну и как бы масштабы происходящего с крысами никак не соотносятся.

Некоторые знакомые рекомендуют завести кошку или собаку, другие — установить камеры наблюдения, чтобы во всем разобраться. Но мне почему-то кажется, что эти камеры моментально выйдут из строя.

Священника я не приглашала. У меня аллергия на них. То есть в Бога я, допустим, верю, а в ряженых — нет. На работе одна женщина посоветовала самой все комнаты освятить. Принесла мне святой воды и церковную свечу, она их специально привозит откуда-то из Тверской области . И вот я ходила по квартире с этой свечой и брызгала водой. Эффекта ноль — то есть он был, но обратный. Ночью думала — убегу прямо сейчас, настолько все стучало, шуршало, звенело и даже — клянусь — в туалете как будто кто-то визжал. Больше я ритуалов никаких не проводила. Хотя начиталась и наслушалась всякого: предлагают и какие-то соли под ковер сыпать, и крестами обкладываться, и молитвы разные читать, и еще много чего.

Что действительно нужно делать — не знаю. Сейчас вижу один-единственный вариант — продавать это жилье, покупать новое. Правда, боюсь, что все аномалии переедут вместе со мной. Не зря бабка эту квартиру терпеть не могла. И как продать, кому, если тут такое происходит. Допустим, купит семья с детьми — я же потом спать не смогу, до конца жизни не отмоюсь. Сатанистов что ли по форумам искать? Не надо ли вам, люди дорогие, дьявольскую квартирку…