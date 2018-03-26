Зачем нужна страховка в путешествии

Вопрос, нужна ли страховка, возникает в головах большей части туристов. Некоторые считают, что не нужна. И правда: что с тобой может случиться, например, в незнакомой тропической стране, где за пределами города начинаются непролазные джунгли с пауками размером с ладонь? Мы расскажем о нескольких причинах, которых достаточно для того, чтобы побежать делать страховку сразу после прочтения статьи. В этой статье мы расскажем о самых частых страховых случаях.

1. Неосторожность

Если нет страховки, то гипс обойдётся тебе в кругленькую сумму, особенно если ты отдыхаешь в странах вроде США или Великобритании. Даже за небольшую царапину тебе придётся поделиться с местной клиникой кровно заработанными, но со страховкой ты сэкономишь неплохую сумму. Конечно, страховка не покрывает все случаи: например, если ты повредишь конечность в спровоцированной тобой драке. Помни, что голову по страховке не меняют, так что её лучше брать с собой и трезво подходить к любой ситуации.

2. Ядовитые насекомые и инфекции

Ты приехал в Таиланд/Южный Китай/любую другую страну Юго-Восточной Азии/Южную Америку/Африку и увидел забавное насекомое, которое неторопливо направляется в твою сторону? Не стоит ждать, пока оно до тебя доползёт и укусит. Занести инфекцию в рану в таких странах очень просто: достаточно лишь искупаться в местной реке. От этого не застрахованы не только туристы, но и коренные жители, и ежегодно от яда и разных инфекций погибают тысячи людей. Со страховкой ты можешь рассчитывать на квалифицированную помощь в хорошей клинике, а без неё можешь попасть к местному шаману, который аналогом подорожника «вылечит» тебя от тропической заразы. Узнать больше о том, что тебе даст наличие страховки →

3. Природные катаклизмы

Даже в тихие места изредка заглядывает ураганный ветер — что уж говорить о популярных курортах, где присутствуют ветра, которые легко сносят сараи местных жителей, смерчи, цунами и другие не очень приятные капризы природы. Если ты в путешествии каким-то образом пострадаешь от таких явлений, то в качестве компенсации получишь от турфирмы примерно ноль целых, ноль десятых рублей. А вот страховая выплатит всю сумму. Рассчитать стоимость страховки →

4. Преступность

Если ты приехал не в благополучную Швейцарию или Канаду, то готовься к тому, что рядом будут бродить люди, хищно косящиеся на туриста. Конечно, вероятность того, что на иностранца нападут, минимальна: всё-таки местные понимают, что если нет туристов, то нет и прибыли. Однако если ты собрался на экстремальный отдых в неблагополучную страну, из которой люди всеми силами стараются выбраться, а ты зачем-то решил найти приключения на свою голову, то знай, что местное население будет смотреть на тебя, как голодный на гамбургер. И кстати, если ты решишь поехать в страну, где проходят беспорядки, идёт война или Ростуризм не рекомендует её к поездке, то, скорее всего, страна будет исключена из реестра многих страховых компаний, а значит, никаких выплат.

Да, страховка не поможет тебе избежать подобных случаев, особенно если ты любишь совать свой нос туда, куда его не стоит совать. Но, по крайней мере, тебе хотя бы выплатят компенсацию. С помощью сервиса RiskMarket ты можешь найти страховку, потратив на это несколько минут. Для поиска страховок достаточно выбрать страну, указать время пребывания в ней, количество и возраст туристов. Сервис найдёт подходящие варианты и рассчитает их стоимость в режиме реального времени. Сортировка, детальное сравнение и набор фильтров помогут тебе не потеряться во множестве предложений. Фильтровать можно по страховой компании, лимиту покрытия и рискам, которые входят в страховку (например, защита багажа и компенсация при отмене поездки). В карточке страховки ты увидишь информацию о рисках и лимитах, территории покрытия и правилах страхования. Если тебе интересен спорт, то можно выбрать страховку с учетом степени твоей заинтересованности: активный отдых, любительский спорт или участие в соревнованиях и сборах. Даже если ты сломаешь ногу где-нибудь в швейцарских горах, катаясь на сноуборде, страховая возьмет на себя расходы, связанные с лечением. Определившись с выбором, страховку ты можешь оформить прямо на сайте RiskMarket.ru. При этом данные полиса записываются напрямую в базу страховой компании. Оплата банковской картой проводится через безопасные платёжные сервисы. Полис доставляется на твой e-mail, а визовые центры принимают его в простом распечатанном виде. Застраховать свою жизнь в RiskMarket →