Легкий способ заснуть за 2 минуты

Проблема сна беспокоит многих людей, ведь некоторые страдают от бессонницы и не могут заснуть, будучи уставшими и измотанными. А что делать, если время уже позднее, а спать совсем не хочется? Вечерняя бодрость не отменяет ранний подъем, тем более если вставать на работу. Бывают и такие случаи, когда предстоит длительный перелет или дальняя поездка, и сон может помочь скоротать время в пути. Но многие люди не привыкли спать в столь «экстремальных» условиях и вынуждены бодрствовать все 12 часов перелета. Сегодня мы расскажем о технике, которая поможет засыпать за 2 минуты в любых условиях.

Как засыпать за 2 минуты или меньше

Через пару лет после Второй мировой войны американские военные поняли, что столкнулись с серьезной проблемой. Из-за огромного стресса и бессонных ночей многие пилоты пребывали в таком напряжении, что психика и нервная система просто начинали отказывать. Во время вылетов участились случаи дружественного огня, пилоты совершали нелепые ошибки, которые приводили к несчастным случаям. Чтобы решить эту проблему, правительство дало ученым задачу придумать действенный метод релаксации, который может помочь расслабиться и качественно отдохнуть в течение нескольких минут. Бад Уинтер — футбольный тренер и профессиональный психолог — создал технику для спортсменов, которая помогала расслабиться и справиться с напряжением. Теперь же задачей этого человека стала разработка вместе с другими профессорами, докторами и учеными подобной техники для военных. Конечная цель программы состояла в том, чтобы научить летчиков расслабляться, качественно отдыхать, бороться со стрессом и быстро запоминать данные в любых условиях. Также одним из пунктов обучения был навык засыпания за 2 минуты, независимо от условий и времени суток. Чтобы заснуть за 2 минуты Унтер обучил солдат расслабляться физически и ментально, чтобы быстро входить в состояние сна. И вот что для этого было необходимо сделать. 10 способов заснуть, когда уже ничего не помогает Почему ты чувствуешь себя усталым после сна Как физически расслабиться

Бад Уинтер описал все действия достаточно подробно, так что у тебя не должно возникнуть с этим никаких проблем: «Откинься на стул, ноги не скрещивай и расположи параллельно друг другу. Скрести руки, подбородок опусти на грудь, затем расслабься. Дыши медленно, глубоко и часто. Не морщись, расслабь даже мышцы головы. Теперь позволь нижней челюсти провиснуть, расслабь язык и губы, дыши медленно. Расслабь глаза, не фокусируйся на чем-либо. Теперь необходимо опустить плечи максимально низко. Переходим к груди. Сделай глубокий вдох, затем выход, позволь груди как бы провалиться внутрь, дыши медленно и с каждым выдохом как бы выпускай напряжение. Поговорим о руках: расслабь бицепсы, предплечья, трицепсы. Полностью расслабив руки, ты должен ощущать их как „мертвый груз“. По этому же принципу расслабь и ноги — их ты должен ощутить точно так же, как и руки: будто эта часть тела тебе чужда. После всего сделай три глубоких вдоха. Если возникли проблемы с тем, чтобы расслабить какую-либо часть тела, попробуй сначала напрячь, а затем расслабить конкретную мышцу». Достигнув этого состояния, тебе будет очень просто заснуть. Но не стоит забывать о том, что необходимо расслабляться и психологически. Сон с подругой: 8 часов покоя, которые заставят тебя страдать

Как мысленно расслабиться

Уинстер утверждает, что после полного физического расслабления есть всего лишь 10 секунд, в течение которых мысленный поток отключается, и именно в этот промежуток необходимо уснуть. Дело в том, что во время активной мыслительной деятельности наши мышцы напрягаются в соответствии с нашими мыслями. Иначе говоря, если ты думаешь о том, как бежишь от хулиганов, то невольно будут напрягаться мышцы ног. Тебе придется очистить голову и думать о чем-то спокойном, усыпляющем разум. Ученый советует думать о природе, доме у озера; о том, как ты сидишь возле костра и созерцаешь красоту, которая тебя окружает. Во второй фантазии представь себя укутанным в теплое одеяло, постарайся прочувствовать максимальный комфорт. После 6 недель подобной практики 96% курсантов освоили эту методику и научились засыпать практически в любых условиях, независимо от времени суток и погоды. Затем эту же методику Уинтер перенял и для профессиональных атлетов, чтобы те научились восстанавливаться между соревнованиями. Ученый также полагал, что эта теория позволит не только отдыхать, но и избавит от лишнего стресса, утомляемости и волнений. Этот метод особенно хорош, когда времени на сон не так-то много. Бад считал, что даже 5-минутный сон невероятно полезен: «Вы также можете использовать „гипнагогический сон“. В это состояние входил Сальвадор Дали, что позволяло ему засыпать на секунду, а мозг в это время генерировал креативные идеи, без которых не может жить творческий человек.

Имей в виду, что засыпать подобным образом — это навык, который требует некоторого времени для освоения, так что первые пару раз, скорее всего, у тебя вряд ли получится. Но практикуя подобные методы сна из раза в раз, ты научишься отдыхать в любых условиях. Как быть физически и психически здоровым: хороший сон