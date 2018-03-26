Потерянного времени всегда немного жаль

Когда-нибудь задумывались о том, как самые простые решения влияют на вашу жизнь? По крайней мере на ближайшие пару ее часов.

Вот, например, едешь на работу. Останавливаешься перед входом в метро — что-то кофейку захотелось… Мысленно рассчитываешь, сколько займет отклонение от курса: в десяти метрах киоск с эспрессо — пятнадцать секунд, очереди нет — значит около минуты на покупку кофе, еще пятнадцать секунд на возвращение.

Итого — полторы минуты. Ну две максимум. Казалось бы. С этой мыслью и направляешься к окошку. И все идет по плану — через минуту сорок секунд ты уже у входа в метро со стаканом бодрящей эссенции. Спускаешься.

Понимаешь: на «Тройке» нулевой баланс. Не проблема — автоматов и касс достаточно. Выбираешь тот, в котором очередь меньше.

Что-то долго… Это стоящий перед тобой пассажир решил сгрузить в автомат мелочь, долго копившуюся в карманах куртки. Нервничаешь…

Начинаешь задумываться — а так ли нужен был этот треклятый кофе? Оказался бы ты за этим пассажиром, будь ты здесь двумя минутами раньше? Скорее всего, нет. И, наверное, проехал бы уже — сколько — станций пять? Судорожно вставляешь «Тройку» в автомат, пополняешь баланс, пролетаешь через турникет, бежишь по эскалатору. Кажется, успеваешь на поезд, но двери закрываются прямо перед носом. Успел бы ты на него, спустись на две минуты раньше? Скорее всего, да.

Загружаешься в следующий вместе с толпой таких же «вечно опаздывающих». Кто-то еще и на ногу наступил… Но не до этого уже. А думаешь о том, что двадцать минут назад потратить две минуты на кофе не казалось такой уж плохой идеей…