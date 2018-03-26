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Участница «Ты супер!» Мехрона Гайбуллоева спела на московском Наврузе
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Участница «Ты супер!» Мехрона Гайбуллоева спела на московском Наврузе 

РИА Новости 26 марта 2018
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Участница телепроекта «Ты супер!» Мехрона Гайбуллоева спела на праздничном концерте по случаю Навруза на ВДНХ, сообщает Sputnik Таджикистан.
В минувшее воскресенье в Москве состоялось массовое и красочное представление — жители и гости столицы отмечали праздник весны Навруз в 75-м павильоне ВДНХ.
На главной концертной сцене «Московского Навруза» пели популярные исполнители. Среди любимцев публики оказалась 17-летняя Мехрона Гайбуллоева из Душанбе. Девушка исполнила песню «Драмы больше нет» Полины Гагариной — именно эта композиция помогла таджичке пройти во второй тур музыкального проекта «Ты супер!».
Хотя праздник продолжался допоздна, зрители не расходились. Сотни людей в тюбетейках и с флагами в руках остались ждать выступления таджикских участников концерта. Многие ждали, когда на сцену выйдет именно Мехрона. Земляки узнавали миниатюрную таджичку, подходили фотографироваться и провожали ее на сцену.
"Таджикистан, всех с праздником!", — громко крикнула Мехрона Гайбуллоева, приветствуя зрителей. В ответ из переполненного зрительного зала донеслись радостные крики, люди стали бурно аплодировать, чтобы оказать поддержку юной соотечественнице.
"Это же Мехрона, я ее по телевизору видел! Ничего себе, даже не думал, что увижу ее вживую на Наврузе", — молодые уроженцы Таджикистана были рады присутствовать при первом живом концерте певицы в Москве.
Участница телепроекта «Ты супер!» Мехрона Гайбуллоева во время празднования Навруза на ВДНХ в Москве
На большом гала-концерте выступили такие популярные исполнители, как Ренат Ибрагимов, Василий Овсянников, Надежда Крыгина, Давлатманд Холов, победитель популярного музыкального шоу «Голос» Данила Плужников, группа «Уч-Кудук» и многие другие.
Напомним, Мехрона Гайбуллоева стала первой участницей вокального проекта «Ты супер!» от Таджикистана. В первом туре конкурса за нее проголосовали все четверо членов жюри.
rightГайбуллоевой 17 лет, она мечтает стать профессиональной певицей и учится в музыкальном колледже в Душанбе.
Международный вокальный конкурс «Ты супер!» организован телеканалом НТВ и Международным агентством и радио Sputnik. Конкурс «Ты супер!» дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену.
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