7 причин, почему у тебя плохая память

Жалуешься на память? Не можешь запомнить, что такое «моргенштерн»? Забыл, что обозначают слова «Bukake» и «Gangbang»? А ведь ты еще так молод, чтобы страдать от склероза. На самом деле, нет ничего веселого в плохой памяти. Воспринимать это легкомысленно тоже не стоит. Итак, тебе от 16 до 60, и ты борешься с ухудшением памяти. Когнитивные функции снижаются, и ты не помнишь, что ел на ужин. Это страшно. Но для того, чтобы решить проблему, нужно разобраться с причинами.

1. Депрессия

Мир устроен так, что все подавленное и раздавленное не может быть целым. Из чеснока, прошедшего через чеснокодавку, не получится целого зубчика. Из камамбера, по которому проехался бульдозер, нельзя сделать красивую головку. А подавленный человек не может быть собранным и сконцентрированным. Подавленный в моральном плане, хотя и в физическом ему будет не очень комфортно. Когда в голове мысли о неудачах и собственном невезении, тебе трудно сконцентрироваться, а переизбыток негатива в голове мешает вспомнить о чем-то важном. На это элементарно нет желания. Исчезает желание что-либо делать и думать о чем-то, кроме собственного несчастья. Причины могут быть разные: от цепочки неудач до кончины близкого человека. И, увы, ничего с этим не сделаешь. Любые отрицательные эмоции, включая гнев, страх и беспокойство, также стимулируют забывчивость и неспособность сосредоточиться. Мозг фиксирует отрицательные эмоции, мышление нарушается, и потому мы выглядим тупыми и рассеянными.

2. Умственная путаница

Многозадачность стала для нас последней надеждой все успеть. Кажется, что чем больше задач обрабатывает твой мозг, тем лучше для него. Он как будто бы сходил в спортзал и стал более выносливым, гибким и сильным. Но гораздо чаще это приводит к путанице и стрессу. Когда пытаешься удержать в голове сразу несколько дел, что-то забывается, что-то отходит на второй план. Пытаешься вспомнить и с ужасом понимаешь, что тебе просто некогда пообедать. Это сеет панику в царстве твоих извилин. Единственное, что может помочь — сосредоточение на одной вещи. Имей в виду, что твой мозг не такой мощный, как может показаться. Большое количество дел, идей, людей может привести к психическому и психологическому загрязнению. А там дальше стресс и множество вещей пострашнее. Поэтому не пытайся угнаться за семью зайцами, учись выбирать приоритетные задачи и ставить их во главе всего. В конце концов, учись говорить нет, пользуйся органайзерами и никогда не отказывай в себе в возможности передохнуть. Иначе свихнешься, дорогой мой.

3. Неспособность выразить свои эмоции

Некоторые люди скрывают свои истинные чувства из страха, стыда или гордости. Они склонны пренебрегать эмоциональным аспектом своей жизни, поэтому больше не соприкасаются со своими чувствами и мыслями. Хотя иногда эта практика помогает, особенно в профессии и отношениях с коллегами (никогда не открывайся малознакомым людям с работы) — стоит только чему-то пойти наперекосяк, как все рушится. Как известно, у мозга есть два полушария: правое и левое. Левая часть мозга управляет логикой, а правая ответственна за художественные и эмоциональные функции. Когда ты регулярно используешь обе стороны, соблюдается некое равновесие. В жизни всегда так: как только баланс или равновесие нарушаются, наступает крах. Само собой разумеется, что сильная и мощная память является синонимом укрепления обоих полушарий мозга. Следовательно, в идеале необходимо развивать не только логику, но и работать над улучшением своей творческой и эмоциональной стороны. Иначе эмоции вырвутся наружу, нарушат баланс и захватят весь мозг. И будет уже не до логики и хорошей памяти: она будет выборочной и очень искаженной. Так люди с ума и сходят.

4. Злоупотребление наркотиками

Как известно, большинство наркотиков никоим образом не поддерживает твое здоровье, особенно психическое. Так что не будем вспоминать следы от «крокодила» на коже, выпавшие зубы, тремор, нервный тик и подобные вещи. Как только тело привыкает к веществам, теряются многие привычки. Это очень страшно, ведь ты попросту забываешь элементарные вещи. С памятью происходит настоящая беда, поскольку вещества влияют на гиппокамп — часть мозга, ответственную за когнитивные функции. В результате запоминание ухудшается до неприличных пределов. Смотреть на это попросту страшно, поскольку человек становится жалким подобием самого себя.

5. Чрезмерное потребление алкоголя

Алкоголь — это вкусно, полезно и очень хорошо. Но зелье для протирки струн души хорошо только в разумных количествах. Согласно научным исследованиям, чрезмерное потребление алкоголя может привести к многочисленным проблемам со здоровьем, в том числе и с психическим. Например, он наносит большой ущерб твоей ретроспективной памяти. Если что, ретроспективная память — это не любовь к музыке 70-х и старым машинам, а сведения о прошлом в целом. Она отвечает за изучение и процесс восстановления воспоминаний. Именно она мешает нам стать забывчивыми. Однако потребление алкоголя и наркотиков (особенно вместе) как будто бы выключают электричество во всем мозге, после чего данные с наших внутренних серверов куда-то исчезают. Чем дольше и больше пьешь, тем меньше кислорода получает мозг, особенно в областях, которые алкоголь посетил лично. Да, да: кровь активно несет зеленого змия в твою черепную коробку. Со временем это состояние может вызвать негативные последствия для всей центральной нервной системы.

6. Дефицит тиамина

Тиамин (витамин В1) является важным питательным веществом, которое необходимо для метаболизма и превращения пищи в энергию. Кроме того, он отвечает за нормальное функционирование нервной системы. По мнению экспертов, большое количество этого витамина находится в мозгу, который поддерживает производство нейротрансмиттеров, которые в свою очередь влияют на наше настроение, память, движение и мысли. Те, кто получает недостаточное количество тиамина из своего рациона, как правило, страдают от синдрома Вернике-Корсакова. Очень неприятная хворь, приводящая к кратковременной и долговременной потере памяти. Чтобы предотвратить это заболевание, важно получать правильное количество тиамина. Налегай на рыбу, орехи, зерновые, бобовые, чтобы не забыть, что значит слово Алексей.

7. Отсутствие сна А ты думал, мы не напишем про сон? Пускай банально, но для изношенных клеток и тканей мозга он все равно что ремонтные работы. Достаточно бодрствовать 20 часов, чтобы в голове началась каша, а мысли и воспоминания начали путаться друг с другом. Не так как матросы в борделе, а просто путаться. Кроме того, мозговые волны создаются как раз во время сна, и они ответственны за хранение воспоминаний. Также они передают воспоминания в префронтальную кору, которая хранит многолетние воспоминания из нашего опыта. Когда не хватает сна, воспоминания не способны двигаться к префронтальной коре, и это приводит к забывчивости и кратковременной потере памяти. Поэтому рассказы про 7-8 часов, необходимых для сна, нужно принять к сведению, а не игнорировать.