8 вещей, к которым стоит стремиться вместо отношений

Я устала слышать жалобы девушек на одиночество, нытье о том, почему они такие неудачницы и разговоры на темы «где найти», «остались ли в мире нормальные мужчины» и «как вернуть бывшего». Попытка всеми силами добиться мужского внимания не приносит ничего, кроме печали и разочарования. Но, кажется, перед свободными девушками меркнут все цели и желания, кроме мечты обзавестись парнем. Одна из главных причин такого остервенелого стремления найти пару — негативное восприятие одиночества. Люди сосредотачиваются на минусах, забывая, что для достижения самых важных и полезных целей партнер не нужен. Вот несколько вещей, к которым стоит стремиться вместо того, чтобы бегать за парнем.

1. Тело, которое ты всегда хотела

Тело, в отличие от мужчины, всегда ответит на заботу взаимностью. Научись заниматься спортом в удовольствие, а не чтобы кому-то понравиться. Тогда результат появится сам собой. Парень, кстати, тоже появится сам собой. Но зацикливаться на этой мысли не стоит.

2. Самостоятельные путешествия

Вспомни, где ты всегда мечтала побывать, и пойми, что сейчас лучший момент в твоей жизни, чтобы сделать это. Никаких оправданий: накопи денег, возьми отпуск и отправляйся в путешествие. Самое интересное — даже не пункт назначения, а то, что тебе не нужно на кого-то оглядываться или сдерживать себя. Подробную инструкцию по самостоятельному путешествию мы для тебя уже подготовили.

3. Хорошие книги

Сосредоточься на том, на что часто не хватает времени. Например, на хороших книгах. Дели свой литературный рацион на полезное чтение для самообразования и развития и на художественное — для души.

4. Утренний ритуал

Самые продуктивные и успешные люди — ранние пташки. И это не потому, что больше успевают, а потому, что находят время для хорошего утреннего ритуала, который заряжает на весь день. Потрать утреннее время не на проверку соцсетей, а на единение с собой. Вкусный завтрак, который ты готовишь только для себя, зарядка, внимание к собственным мыслям и желаниям — начни день правильно и увидишь, как сильно это повлияет на твою жизнь. Тем, кому сложно рано вставать, советую почитать наш материал о том, почему стоит привить эту полезную привычку.

5. Общение с подругами

Они всегда отодвигаются на задний план во время романа, и лишь после очередного разочарования в мужчинах мы вспоминаем, как много значит крепкая дружба. Отношения, которые не зависят от твоей внешности и материального положения — разве может быть что-то лучше этого? Удели больше внимания общению с подругами и близкими людьми. Это хороший источник поддержки и мотивации, что важно для твоего душевного благополучия.

6. Здоровье

Быть одинокой — не повод отказаться от себя. Это касается как физического, так и психического здоровья. Сосредоточься на потребностях организма и позаботься о себе как следует.

7. Образование

Еще одна вещь, которая никогда не окажется напрасной — новые навыки и знания. Займись развитием карьеры, запишись на интересные курсы или сходи на мастер-классы. Возможностей для самообразования вокруг очень много. Найди то, что будет тебе интересно и поможет в продвижении по службе. Может, даже решишь открыть свое дело, тогда тебе полезно почитать о том, как сделать это без отрыва от основной работы.

8. Твои мечты

Сколько раз я наблюдала, как быстро отношения в паре и создание семьи заставляют людей отказаться от своих желаний. Свобода — лучшее время, чтобы научиться слушать себя и не откладывать исполнение мечты на потом. Собственная реализация важна и для крепких отношений: как ты можешь разделить свою жизнь с кем-то, пока не решила, что хочешь с ней делать? Ты на первом месте, твои мечты на первом месте. Что касается любви — она может подождать.