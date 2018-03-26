Валдис Пельш вспомнил, как оказался на грани жизни и смерти

Уже несколько недель программа о здоровье «Жить здорово» работает в обновленном режиме. Теперь в студию к Елене Малышевой приходят не только простые граждане, но и звезды отечественного шоу-бизнеса. Ранее о наркозависимости рассказывала Дана Борисова , а певица Диана Гурцкая вспоминала, как ей ошибочно диагностировали рак матки.

Валдис Пельш стал гостем программы Елены Малышевой/Фото: кадр из передачи

В понедельник «на исповедь» согласился Валдис Пельш. Телеведущий рассказал, что в свое время ему диагностировали панкреатит. Рядовая на первый взгляд болезнь едва не стала для Пельша смертельной. Боль во время приступов Валдис не может забыть до сих пор. «Надо сказать, что боль настолько сильная, что она запоминается на всю жизнь. Считается, что эти боли сильнее в два раза родовых. Так что мне нельзя сказать „Зато вы не рожаете“, потому что я рожал аж два раза», — пытался отшутиться шоумен. Елена Малышева же подчеркнула, что врачи в буквальном смысле спасли ведущего. "Могу сказать, каким я тебя помню. Я помню, как ты лежишь в реанимации весь в поту. И ты со мной еще и разговариваешь. Следующий день: ты весь сухой, и я даже не могу понять, в сознании ты или нет. И каждый раз я вспоминаю твою жену Свету, которую искренне считаю твоим ангелом-хранителем", — вспомнила телеведущая. Сейчас Валдис Пельш вынужден соблюдать особую диету, дабы избежать повторных приступов, но ограничения в питании не являются для него чем-то критичным. По его словам, переживать такую боль повторно он не готов, поэтому соглашается на многое, чтобы этого избежать.