Почему ты должен отрастить усы

В последние годы все как с цепи сорвались: атаковали бедных усачей, словно они домогаются до их бабушек. «Усы — это уродливо», «Усы — это бесполезно» — дрянная вкусовщина. Носить усы или не носить — должен решать каждый из нас, исходя из своих предпочтений. Хоть в нашей редакции никто не носит усов отдельно от бороды, мы заступимся за них. И в первую очередь вот почему. Ты только посмотри на этого человека, на эти усищи. Брутальная помесь Безумного Макса, Лемми Килмистера и сутенера из Белграда. Никакой гасконской придури — только Боярский, только дымящийся кукан Боярского, только усы. https://youtu.be/1FECuyOAS1g

Усам можно доверять

Усы, в отличие от бороды, не обманут и не подставят. В тот благословенный день, когда верхняя губа юноши покрывается девственным пушком, можно быть уверенным только в одной вещи: волосы точно будут под носом. Тебе не придется бриться, изводить себя различными методами, которые якобы стимулируют рост бороды, чтобы рядом с двумя имеющимися волосинами на щеках вылезла третья. Усы вырастут гарантированно, несмотря ни на что. Ведь если они вырастают у каждой третьей женщины, то и у тебя они обязательно будут. Пускай плешивые, пускай сразу не поймешь, что это: пожелтевшая пена от пива, волосы, которые прилипли к губе после стрижки или оральных ласк, или игра света. Но это будут усы.

Испокон веков

«И, в сущности, ус, как новейший этап, Достойно наследовал косам! Коса висела на спине, Теперь — висит под носом». — Генрих Гейне —

В 1947-м году один отставной летчик организовал «Клуб крученого уса», который процветает и по сей день. Потенциальным членам необходимо иметь «волосатое украшение верхней губы с ухватистыми кончиками». Бороды в клубе строго запрещены. Но, к сожалению, усы стали атрибутом тех, кто понимает или просто застрял в прошлом. А так было далеко не всегда. Когда-то усы были подтверждением силы и мужества. Поэтому гусары носили роскошные завитые усища. Их расчесывали, за ними ухаживали, на ночь их даже предписывалось заворачивать в веленевую бумагу. Именно отсутствие усов считалось признаком незрелости. Есть такая поговорка у испанцев, что поцеловать мужчину без усов — все равно что выпить яйцо без соли. А дедушка Фрейд и вовсе называл усы фаллическим символом. Хотя что он только не называл фаллическим символом.

Мода — самая наглая проститутка из всех когда-либо существовавших. С тех пор, как человек обнаружил, что лицевую растительность можно видоизменять, усы и бороды то входили в моду, то опять пропадали. Египетские бритые лица сменили эллинские густые бороды. Потом бритые наголо римляне пали под натиском варваров, которых неизменно изображали длинноволосыми и усатыми. Уже гораздо позже, при дворе несостоявшейся жены Ивана IV Елизаветы I, в моду вошли усы. Причем почтенные лорды заплетали такие немыслимые конструкции, что современные хипстеры не рискнули бы такое сооружать. Вспомни начало XX века, когда появление джентльмена в обществе без тоненьких усиков альфонса вызывало больше обсуждений, чем перекаченный синтолом полудурок. Усы в ту пору еще нужно было заслужить. Например, в армии разрешали растить только военным определенных званий. В наши дни традиция продолжается. Единственная допустимая растительность на лице военного — это усы. Никаких бород! Сейчас усы считаются старомодными и уродливыми. Как в свое время и борода считалась символом запущенности и неряшливости. Хотя в 80-х и 70-х популярные музыканты не считались уродами, несмотря на свои усишки. В скором времени борода опять канет в Лету, и вполне вероятно, на усы опять будут смотреть как на атрибут человека модного, а не урода, лишенного чувства вкуса. Попробуй скажи баварским бюргерам, азербайджанцам, индусам, Эркюлю Пуаро, Игорю Николаеву , детективу Магнуму и своему деду, что усы — это нелепое уродство. Пролопочи это своей раздраженной от регулярного бритья губой. Вспомнил, что верхняя губа — самое неприятное место для бритья? Проще заскоблить щеки до крови, чем побрить губу против роста волос.

Кстати, именно в волосяных луковицах усов содержится большое количество нервных окончаний. Усы даже рекомендуют носить астматикам в качестве средства от проникновения аллергенов в дыхательные пути. Усы являются своего рода ловушкой для пыли. А ты говоришь: толку от них нет.

Усы и женщины

Лучше всего про роль усов в отношениях между мужчинами и женщинами скажут строки рассказа великого усача Ги де Мопассана, который, как ни странно, назывался «Усы». Усам Ги позавидовал бы сам Семен Буденный , а о его сексуальных похождениях ходили легенды. Кстати, в одном из таких походов он подцепил сгубивший его сифилис.

«В чем же очарование усов, спросишь ты? Во-первых, усы восхитительно щекочут. Их ощущаешь прежде, чем губы, и тогда по всему телу, до самых пяток, пробегает сладостная дрожь. Именно усы ласкают, вызывают содрогание и мурашки на коже и приводят нервы в тот упоительный трепет, от которого издаешь коротенькое «ах»… А на шее! Да, чувствовала ли ты когда-нибудь прикосновение усов к своей шее? Это ощущение пьянит, пронизывает судорогой, опускается по спине, сбегает к кончикам пальцев, заставляет извиваться, подергивать плечами, запрокидывать голову; хочется и убежать, и остаться; это восхитительно-волнующе! Упоительно! К тому же… но, право, я не решаюсь… Любящий муж, любящий, что называется, как следует, умеет находить уйму таких местечек для нежных поцелуев, таких уголков, о которых сама я бы и не подумала. Так вот без усов и эти поцелуи очень много теряют во вкусе, не говоря уже о том, что они становятся почти неприличными! Объясняй это как знаешь! Что касается меня, то я нашла этому следующее объяснение. Губа без усов кажется голой, как тело без одежды… Создатель (я не смею воспользоваться другим словом, говоря о подобных вещах), Создатель позаботился о том, чтобы прикрыть все тайники нашего тела, где должна таиться любовь. Сбрить усы — это, по-моему, все равно, что срубить рощу вокруг родника, из которого можно напиться и возле которого приятно отдохнуть».

Природа против

Все животные и до недавних пор Павел Грудинин даже никогда не задумывались о том, чтобы их сбрить. Знаешь, что будет, если срезать усики коту? Он запустит свои когти прямо тебе в печень. На самом деле усатым зверям без усов худо, их состояние приближено к человеческому нервно-психическому расстройству. Мы, конечно, не так сильно повязаны с усами, но некоторым избавление от уютной мягкой волосяной подушки под носом причиняет моральный вред. Людям, у которых на лице растительности как на Северном полюсе, легко сказать «сбрей усы». А ты это все растил, холил и лелеял, ждал, пока щетка обретет приличную форму. А тут тебе просто, как бы невзначай говорят: «Сбрей». Очень больно осознавать, что твой вкус считается отвратительным, а результат твоих трудов вызывает насмешку. Бьет по самолюбию гораздо сильнее, чем новость о том, что дети рождены не от тебя.

Способ самовыражения

Похоже, что в наши дни усы стали единственным доступным способом быть собой и как-то самовыражаться. Мир разделен на тех, кто бреется наголо, и тех, кто все еще носит бороду и считает ее символом мужественности. Люди стригутся в барбершопах, чьи мастера, при всем уважении, умеют делать только одну прическу и ровнять волосы на морде. Остальные ходят в салоны с названиями типа «Николь» и стригутся как получается. Мужской мир превратился в черно-белую картину чередующихся лысых и заросших голов — так и затеряться недолго. Но стоит тебе появиться с усами, как ты сразу станешь центром внимания. А сколько преимуществ даст тебе экстравагантная в наши дни растительность. Во-первых, появится тема для разговора. Да, люди будут хихикать, недоумевать и шутить по поводу внешнего вида, но ты будешь в центре внимания. Лицо Евгения Гудзя из группы «Gogol Bordello» без харизматичных, пышных усищ не было бы таким узнаваемым. Музыка хороша, но какие там усы!

Во-вторых, они прибавят тебе возраста. Нет ничего зазорного в том, ты станешь немного похож на папу или советского инженера. Человеку с усами как-то больше доверяешь. Если, конечно, это не педофильские усики Харви из «Милых костей». И в-третьих, нет большей радости, чем, стоя в полумраке, задумчиво теребить ус. Есть в этом что-то героическое, мужественное, словно ты витязь, готовящийся к битве, или мурза, подсыпавший яд в чашу своего кровного врага. Не нужно слушать людей, носи то, что тебе нравится, если, конечно, это что-то не нарушает здравый смысл. Будь как Игорь Николаев, Фрэнк Заппа (надеемся, Игорю приятно, что его поставили в один ряд с таким выдающимся музыкантом), Леонид Аркадьевич, Эдди Мерфи Денни Гловер — не позволяй моде смеяться над самым дорогим, что у тебя есть. Думаешь, они их не сбривают, потому что «слишком стары для этого дерьма»? Они просто терпеливо ждут, когда мода на них вернется.

В любом случае, сколько бы волосиков ни было на твоем лице, ухаживай за ними. Усы потому и попали под булаву народного гнева, что их носители не считают нужным за ними следить. Отрастил щетку под носом, и все. Это допустимо только в том случае, если ты играешь на баяне деревенским бабам.