Камиль Ларин: Дедушкой мне стать не страшно!

Актер Камиль Ларин рассказал Sobesednik.ru о том, по каким законам философии живут он и его семья.

Премьера нового детища всеми любимого «Квартета И» — комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение» — отгремела в Москве. Корреспондент Sobesednik.ru встретилась с актером Камилем Лариным, который с удовольствием рассказал о фильме, а заодно о профессии и своей личной жизни.

«Надо стараться не быть подонком!»

— Фильм получился таким, каким он и задумывался, — говорит Камиль. — Это не на злобу каких-то актуальных проблем, а про нас и наши взаимоотношения с жизнью. Я произношу монолог с такими словами: «Стыдно быть несчастливым, нужно бросать эту привычку!» И правда, нужно радоваться жизни и не загоняться. Надо открывать все шоры, выходить из дверей и идти по жизни счастливым и довольным!

— А что вам помогает оставаться в таком настроении всегда?

— Это и дети, и друзья, и просто люди, которые рядом со мной. Бытие определяет сознание. Это первый закон философии. Поэтому изначально надо стараться окружать себя хорошими людьми, да и самому стараться не быть подонком. В таком случае любой лед растопится в вашей жизни.

Камилю Ларину 51 год. Он женат во второй раз и является отцом троих детей. Старший сын Ян появился на свет в первом браке, юноше уже 25 лет. А вот младшие дети еще совсем крохи. Сыну Данияру недавно исполнилось три годика, а дочь Ляйсан родилась в августе 2017-го.

— Старший сын Ян — очень целеустремленный человек, понимающий. Слава Богу, у него правильный вектор по жизни. Ян — начинающий режиссер, он закончил школу кино, сейчас мы с ним работаем на одном проекте. Он там трудится в качестве помощника генерального продюсера и еще по операторству что-то делает. В общем, связывает свою жизнь с кино.

— Вы как-то способствовали сыну в его начинаниях?

— Нет, как-то само собой так складывается. Я не протежирую. В школу кино он поступил, не вводя меня в курс дела. Я даже и не был там, где он учится. Пытался говорить: «Может, давай как-то помогу?» А он: «Нет, сам! Если получится, значит, поступлю!» Я считаю, что это правильно!

— Дедушкой стать не боитесь?

— Раз я не побоялся стать отцом в 50 лет, то и дедушкой быть мне не страшно!

«Участвовать в кастингах мне неприятно!»

— С какого возраста можно ребенка отдавать в кино?

— Что касается актерской профессии, то ты можешь быть артистом хоть с трех лет. Одаренный ребенок может в любом возрасте начать. А вот режиссер — это профессия опыта. Карл Маркс сказал: «Прежде чем учить других, нужно научиться самому!»

— Вы когда поняли, что хотите стать актером?

— В пятом классе стал заниматься пародиями — изображал Бабу-ягу. Проникся этим. А так, чтобы захотел, наверное, когда учился в энергетическом техникуме!

— Артисты проходят кастинги. Как к ним относитесь?

— Это неприятно. Я очень не люблю кастинги, потому что, как правило, это проходит в маленькой комнатке, где совершенно иной интерьер, нежели предполагается в фильме. Это какая-то глупость, я считаю. Хотя мой любимый Владимир Семенович Высоцкий ходил на все кастинги. Когда предлагают сразу сниматься — это, конечно, здорово! Но в то же время понимаю, что сначала нужно познакомиться с режиссером, с партнерами. Поэтому, конечно, кастинги нужны. В жизни мы одни, а на экране — другие. Тебя могут загримировать, и ты сразу подойдешь, с помощью грима попадешь в кино!