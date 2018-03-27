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Лучшее, что можно сказать мужчине в постели!
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Лучшее, что можно сказать мужчине в постели! 

Карельские вести 19 часов назад
Мы попросили нескольких мужчин рассказать о самых интересных словах, которые им посчастливилось услышать от девушек от постели. Читайте и запоминайте!
«Одной из моих любимых фраз, конечно, является «Ох, как ты это делаешь?!»» — Марк
«Она сказала мне, что хочет, чтобы я занялся сексом с другой девушкой, но думал при этом о ней» — Давид
«Меня возбуждают грязные разговоры. Они вносят разнообразие и заставляют на некоторое время почувствовать себя другим человеком» — Антон
«Мне нравится, когда она разговаривает грубо, например, «Быстро сделай это»» — Олег
«Однажды, когда я впервые разделся перед своей нынешней девушкой, она долго смотрела на меня и сказала: «Да-а-а, у тебя реально большой пенис!»» — Борис
«Как-то раз я решил попробовать сделать это без презерватива. Мы занимались сексом, а она говорила, как это неправильно и опасно. Это было круто!» — Даниель
«Ой, не туда, но всё нормально, продолжай» — Константин
«Скажи мне, что ты хочешь, и я сделаю это» — Дмитрий
«Кажется, завтра я не смогу ходить после такого» — Семен
«Возьми меня сзади» — Марк
«Однажды она собиралась мне что-то сказать, но вдруг потеряла дар речи, зажмурила глаза и начала дрожать. Это было сногсшибательно» — Михаил
«Я так сильно тебя люблю!» — Денис
«Я не променяю твой член ни на что на свете!» — Кирилл
«Кажется, на долю секунды я увидела ангелов на небе» — Андрей
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