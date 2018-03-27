Лучшее, что можно сказать мужчине в постели!

Мы попросили нескольких мужчин рассказать о самых интересных словах, которые им посчастливилось услышать от девушек от постели. Читайте и запоминайте!

«Одной из моих любимых фраз, конечно, является «Ох, как ты это делаешь?!»» — Марк

«Она сказала мне, что хочет, чтобы я занялся сексом с другой девушкой, но думал при этом о ней» — Давид

«Меня возбуждают грязные разговоры. Они вносят разнообразие и заставляют на некоторое время почувствовать себя другим человеком» — Антон

«Мне нравится, когда она разговаривает грубо, например, «Быстро сделай это»» — Олег

«Однажды, когда я впервые разделся перед своей нынешней девушкой, она долго смотрела на меня и сказала: «Да-а-а, у тебя реально большой пенис!»» — Борис

«Как-то раз я решил попробовать сделать это без презерватива. Мы занимались сексом, а она говорила, как это неправильно и опасно. Это было круто!» — Даниель

«Ой, не туда, но всё нормально, продолжай» — Константин

«Скажи мне, что ты хочешь, и я сделаю это» — Дмитрий

«Кажется, завтра я не смогу ходить после такого» — Семен

«Возьми меня сзади» — Марк

«Однажды она собиралась мне что-то сказать, но вдруг потеряла дар речи, зажмурила глаза и начала дрожать. Это было сногсшибательно» — Михаил

«Я так сильно тебя люблю!» — Денис

«Я не променяю твой член ни на что на свете!» — Кирилл

«Кажется, на долю секунды я увидела ангелов на небе» — Андрей