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Кириенко: Даже такие трагедии, как в Кемерове, могут использоваться для провокаций
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Кириенко: Даже такие трагедии, как в Кемерове, могут использоваться для провокаций 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Об этом заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
"В Кемерове произошло трагическое событие, из которого предстоит сделать большое количество выводов", — сказал Кириенко в среду на конференции Фонда развития гражданского общества.
"Происходящее… показывает очень высокий уровень человеческой сопричастности и консолидации, огромное количество людей во всех городах страны создавали стихийные мемориалы, выходили на улицы, в Москве вчера были три места, куда приходили люди. Чужого горя нет. И были примеры героического поведения людей, которые на пожаре жертвовали жизнью чтобы спасать других", — констатировал кремлевский чиновник.
"Надо понимать, что даже такие трагедии будут использоваться для провокаций. Это, к сожалению, факт, с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций", — подчеркнул первый замглавы администрации президента.
"Это же драматичная история. Мы точно понимаем, как это распространялось. Это уже не ошибка, это провокация. Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей. Поэтому это вещи, с которыми нам придется работать", — прокомментировал Кириенко появившиеся ранее сообщения в блогах и СМИ, что власти якобы скрывают реальные данные по погибшим.
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