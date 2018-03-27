10 моментов секса, на которые мужчинам наплевать

Готовы поспорить, многие парни уже готовы выйти на улицы с плакатами «Милая, ты слишком мнительна! Хватит страдать по пустякам!». Во всяком случае, один из наших сотрудников сел и выдал как на духу, как много женских комплексов возникают на пустом месте, и как станет всем здорово и просто жить, если вы перестанете переживать вот о чем:

Насколько громко или тихо вы ведете себя в постели. Конечно, если вы схватите его за волосы и завизжите в самое ухо, так что у него полопаются барабанные перепонки, — он спасибо не скажет. Мстить соседям за утренний перфоратор тоже, наверное, не стоит. И наоборот, если в вас хочется потыкать палкой, чтобы убедиться, что вы еще живы — перебор. Но все, что естественно — то не безобразно. Не стоит корить себя за натуральные проявления страсти.

Напоминает ли ваш интимный аромат клумбу лилий. Скорее, это привлечет пчел, а не мужчин. Вагина должна пахнуть вагиной, а не цветами. Если вы соблюдаете гигиену, большинству парней нравится, как у вас пахнет «там», либо они относятся к этому спокойно.

Как выглядит ваша грудь во время занятий сексом. Черт возьми, мы получаем удовольствие или позируем? Глупо отказываться от удобных и приятных поз из-за того, что вас в них смущает невыгодный для бюста ракурс. В конце концов, если для вас это так важно, то придерживайте их руками, соорудив нечто вроде «лифчика из пальцев». Все будет выглядеть так, словно вы хотите поиграть со своими девочками, а это вполне соблазнительное зрелище.

«Где надо — гладко, где надо — шерсть…» Поверьте, далеко не все парни — такие придиры, что станут с линейкой и штангенциркулем измерять, насколько у вас отросла шерстка после последней депиляции. Большинство просто не в восторге от перспективы наесться интимных волос, так что все хорошо в пределах разумного.

Насколько вы там влажная или нет. Это дело поправимое.

Какие звуки издают ваши сокровенные места при проникновении. Да, все эти чавканья, хлюпанья и хлопки периодически случаются, и это не повод останавливаться, скатываться с кровати, заламывать руки и восклицать: «О боже, как это было ужасно!» Нет, это было абсолютно естественно: просто воздух в определенных позах нагнетается во влагалище, а потом резко выходит при определенных движениях. Просто физика, солнышко.

Подумать только: оказывается, у принцессы тоже есть анальное отверстие. У всех есть анальное отверстие. Даже у морской звезды есть анальное отверстие, а ведь у нее вообще ничего нет.

Так что хватит париться из-за этого.

«Ой, у меня, наверное, шпилька из прически выбилась». Эй, ласточка, мы тут с тобой вообще-то сексом заняты. Ты всерьез считаешь, что я в состоянии сейчас оценить твою прическу?

И ради всех святых, не стесняйтесь дать понять, чего вы хотите. Никто не против того, чтобы услышать: «Милый, чуть помедленнее» или «Быстрее, да — вот здесь». Конечно, это не должно принимать формы: «Ты что — дурак? Я же сказала — левее».

Насколько странная у вас гримаса во время секса. Возможно, вашему партнеру она кажется суперсексуальной, а не странной. В любом случае, он вряд ли заметит: он слишком занят, делая свою собственную странную секс-гримасу.