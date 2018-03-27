Что делать, если срочно нужны деньги

Ограбить банк! Вложиться в крипту! Продать что-нибудь ненужное (надо сначала купить что-то ненужное — гласит древняя вавилонская скрижаль)! Что же еще? Ну а вообще, разумеется, есть более легальные и разумные варианты, которые смогут поставить тебя на ноги — их пробить не так сложно. Но для начала ты должен понять, что «быстрые деньги» — это всегда разговор о том, в каком положении ты сейчас находишься. Нельзя получить деньги из воздуха, но можно получить деньги, трезво оценив свою персональную реальность. Коридор возможностей у всех разный, но не бывает случая, когда его вообще нет — многое зависит от твоей уверенности.

Заработай

Извини, но это первое, о чем ты должен был подумать. Очень много людей берет в долг тогда, когда этого можно было избежать: достаточно было просто взять подработку или поговорить с начальником, чтобы получить какую-то дополнительную нагрузку за дополнительные деньги — все же мы люди, и, скорее всего, работодатель сможет войти в твое положение. Также можно рассмотреть дистанционные виды заработка вроде дизайнерской работы или написания статей. Да, для всего этого нужны навыки, но это реалистично. Или, напротив, найти что-то до боли привычное и обыденное. Например, можно нормально заработать за ночную смену грузчиком на складе.

Займи среди близкого круга

Окей, работать ты не хочешь — значит надо занять. Но, пожалуйста, не делай это у банков и кредитных организаций — попадешь в порочный круг процентов и ежемесячных платежей. Порой лучше занять у друга или коллеги. В худшем случае — испортишь отношения с человеком, но по крайней мере с тебя не будут стричь проценты, и ты постепенно, рано или поздно, сможешь отдать всю сумму. Также можешь занять деньги у своего работодателя — тоже вариант. Помни, что заем у организаций, на которых работают какие-нибудь коллекторы — это не твой путь: жалеть будешь явно.

Сделай что-нибудь, что можно продать

Один наш знакомый прекрасно вылез из долгов с помощью своего талантливого умения делать гениальные настойки. Да, это бутлегерство, но у человека получался действительно крутой продукт, и он на нем заработал, пусть и продавал только друзьям и знакомым (все же это не предпринимательство, а для души). Наверняка у тебя тоже есть таланты, которые можно продать. Попробуй сделать что-то своими руками. Да, не факт, что ты сразу заимеешь много денег, но начало уже будет положено: какие-то деньги будут, а значит дальше будет легче.

Воспользуйся услугами часового ломбарда

А теперь перейдем к более серьезным манипуляциям, которые тебе гарантированно откроют двери к большим деньгам. Итак, перед нами часовой ломбард «Перспектива», который работает только с швейцарскими брендами часов. Если у тебя есть таковые, и тебе нужны деньги, то долго не думай — сдай часы в «Перспективу». Преимущество этого ломбарда заключается в том, что он специализируется на часах, а это значит — более справедливая и объективная оценка стоимости твоих часов. На практике это выражается в том, что за часы тебе дадут больше денег, чем в других местах. К тому же в этот ломбард можно сдать не только часы, но и ювелирные украшения, а также бриллианты (да, они даже их скупают!). При этом весь путь от сдачи часов (украшений или бриллиантов) до получения денег занимает очень мало времени. Тебе не нужно долго ждать, тебе не нужна пачка документов (хватит только паспорта). А в день обращения можно получить до 2 миллионов долларов, конечно, если у тебя есть часы такой стоимости. Часовой ломбард →

Сдай машину в автоломбард

Еще один хороший вариант, который не требует от тебя большой траты нервов и времени. Это решение можно назвать не только простым, но еще и чертовски быстрым. Все, что тебе нужно — это наличие автомобиля. Все остальное сделают люди из «Автоломбард МСК». Серьезно, тебе нужен минимальный перечень документов, чтобы получить деньги за машину. Это собственно паспорт, нотариальная доверенность (если ты не собственник машины), паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации авто. И все — деньги твои. Само оформление договора редко когда занимает больше 30 минут — мы бы даже сказали, что ты вполне можешь оформить все за 20 минут. Также тебя порадует тот факт, что машину твою будут хранить на специальной парковке, которая оборудована дополнительной защитой — когда соберёшься возвращать автомобиль, то волноваться о том, что его кто-то украл, ты не будешь. Сам автоломбард находится в центре столицы, поэтому добраться до него очень легко. И отдельного упоминания достоин тот факт, что «МСК» опирается на полную прозрачность документального оформления. Грубо говоря, тебя никто там не кинет: компания дорожит своей репутацией. Так что, если есть машина, но нет денег — иди в «МСК». Авто ломбард→