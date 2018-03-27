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Студент месяц прожил на стипендию и доволен
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Студент месяц прожил на стипендию и доволен 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Соцсети
Алексей Зырянов, студент СПбГУ, решил поставить эксперимент. Он попробовал прожить месяц исключительно на стипендию, и у него получилось. Молодой человек потратил всего 1572 рубля и за это время сбросил несколько килограмм. С 73 кг его вес опустился до 68. Это Алексей расценивает исключительно как плюс.
Рацион Зырянова состоял в основном из гречки и яиц, а недостаток железа в организме он восполнял яблоками.
Студент стремился показать иногородним абитуриентам, а также детям из малоимущих семей (которым положена дополнительная материальная помощь), что прожить в Петербурге и учиться можно даже на такую скромную сумму. Но продолжать эксперимент Алексей почему-то не собирается.
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