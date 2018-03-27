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Рокфеллер рассказал, как вырастить детей богатыми
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Рокфеллер рассказал, как вырастить детей богатыми 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru - главные новости
Дэвид Рокфеллер-младший, один из потомков первого долларового миллиардера в истории Джона Рокфеллера и председатель компании Rockefeller & Co., раскрыл секрет, как вырастить детей богатыми людьми. Интервью Дэвида Рокфеллера опубликовал CNBC.
Как отмечает телеканал, с момента основания Джоном Рокфеллером компании Standard Oil (1870 год), принесшей его семье богатство, прошло почти 150 лет, и потомки Рокфеллера сумели сохранить свое состояние. Наследниками семьи считаются 170 человек. Состояние Рокфеллеров Forbes оценивает в 11 миллиардов долларов.
По словам Дэвида Рокфеллера-младшего, это стало возможным благодаря соблюдению в семье нескольких принципов. Первым он назвал регулярные семейные встречи.
«Мы проводим семейные встречи дважды в год, часто более 100 членов семьи находятся в одной комнате, присутствуя, например, на рождественском ужине», — сказал Рокфеллер. Он также пояснил, что в семье существует традиция проведения так называемых форумов, в которых принимают участие все члены семьи старше 21 года — на них обсуждаются важные вопросы, в том числе из сферы бизнеса.
Вторым важным фактором успеха детей Рокфеллер назвал отсутствие такого явления, как семейная компания. В 1911 году правительство США потребовало разделить нефтяную монополию на более мелкие фирмы. Решение не только способствовало росту благосостояния Рокфеллеров, но и позволило семье не рассориться из-за бизнеса. «Я думаю, нам повезло, что у нас не было одного бизнеса, который бы внес рознь в семью», — отметил Рокфеллер.
По словам Дэвида Рокфеллера-младшего, ключевым фактором успеха семьи стало то, что детям с детства объясняли важности филантропии и благотворительной деятельности. Сам Дэвид Рокфеллер сделал свое первое пожертвование в возрасте 10 лет. В распоряжении различных благотворительных фондов семьи, таких как Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Fund и David Rockefeller Fund, в общей сложности находятся пять миллиардов долларов.
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