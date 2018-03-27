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Шон Пенн снова отличился
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Шон Пенн снова отличился 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Шон Пенн (Sean Penn) стал гостем шоу Стивена Колберта, и появление актера в телевизионном эфире многим запомнится надолго. Дело в том, что эпатажный Шон в самом начале выкурил сразу две сигареты, а потом признался, что незадолго до этого принял седативный препарат.
«У меня все хорошо, — сказал Шон. — Мне пришлось принять «Амбиен», чтобы поспать после прошлой бессонной ночи». «То есть можно сказать, что ты все еще немного под препаратом?» — спросил Колберт. «Слегка», — ответил Шон, продолжая прикуривать сигарету.
Зрители немедленно отреагировали на такое его поведение. «Шон Пенн выглядит немного не в себе, прикуривая одну за другой», — написал один из них в Twitter.
Позднее, в ходе интервью, Колберт предложил Пенну задуматься о том, чтобы бросить курить. «Пожалуйста, не кури больше, — попросил он Пенна. — Мне лично неважно. Мои родители курили, когда я был ребенком, и для меня этот запах полон воспоминаний, но мы хотим видеть тебя рядом с нами еще много лет, а курение опасно для тебя».
Другой гость вечера, актриса Сара Гилберт (Sara Gilbert), играющая в сериале «Розанна», глядя на курение Пенна, сказала Колберту: «Должна заметить, по сравнению с Шоном Пенном я выгляжу энергичной».
Источник фото: Globallookpress.com
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