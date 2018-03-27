Шон Пенн снова отличился

Шон Пенн (Sean Penn) стал гостем шоу Стивена Колберта , и появление актера в телевизионном эфире многим запомнится надолго. Дело в том, что эпатажный Шон в самом начале выкурил сразу две сигареты, а потом признался, что незадолго до этого принял седативный препарат.

«У меня все хорошо, — сказал Шон. — Мне пришлось принять «Амбиен», чтобы поспать после прошлой бессонной ночи». «То есть можно сказать, что ты все еще немного под препаратом?» — спросил Колберт. «Слегка», — ответил Шон, продолжая прикуривать сигарету.

Зрители немедленно отреагировали на такое его поведение. «Шон Пенн выглядит немного не в себе, прикуривая одну за другой», — написал один из них в Twitter.

Позднее, в ходе интервью, Колберт предложил Пенну задуматься о том, чтобы бросить курить. «Пожалуйста, не кури больше, — попросил он Пенна. — Мне лично неважно. Мои родители курили, когда я был ребенком, и для меня этот запах полон воспоминаний, но мы хотим видеть тебя рядом с нами еще много лет, а курение опасно для тебя».

Другой гость вечера, актриса Сара Гилберт (Sara Gilbert), играющая в сериале «Розанна», глядя на курение Пенна, сказала Колберту: «Должна заметить, по сравнению с Шоном Пенном я выгляжу энергичной».

Источник фото: Globallookpress.com