14 признаков того, что ты отличный любовник

Когда дело доходит до постели, то каждый мужчина пытается показать все, на что он способен, ведь лестная оценка девушки после секса имеет большое значение. Большинство парней хотят быть не просто средними любовниками, а стремятся к тому, чтобы стать лучшими. Они подходят к сексу не с точки зрения любителей, а с точки зрения профессионалов, обращая внимание на каждую деталь. Но как узнать, что ты действительно хорош? Есть несколько вполне очевидных признаков, которые говорят о том, что ты настоящая секс-машина. Мы расскажем о них, а ты ставь галочку там, где есть совпадения.

1. Ты всегда интересуешься, чего желает подруга

Девушки говорят, что чувствуют себя более раскованно с тем партнером, который интересуется их желаниями и предпочтениями. Поговори с девушкой о том, какие позы ей нравятся, что она хочет попробовать и нравятся ли ей твои шлепки по заднице. Обратная связь всегда важна, ведь что хорошо для одной, неприемлемо для другой.

2. Ты заботишься о своем теле

Тебе больше нравится заниматься сексом с полной неухоженной девушкой или же с той, которая следит за собой, ходит в спортзал и правильно питается? Вопрос риторический, но от себя ты должен требовать того же, что и от подруг — хорошей физической формы. Крепкое тело не только выглядит эстетично, но и даст бонусные очки в сексе, когда потребуется взять подругу на руки или поучаствовать в длинном секс-марафоне. Сильное тело — твой лучший союзник в любых ситуациях.

3. Ты знаешь женскую анатомию

Нет, речь идет не о том, что ты можешь определить, где у нее находится селезенка. Ты знаешь ее тело и умеешь с ним обращаться, чтобы возбудить свою подругу. У тебя сложилось понимание, что грудь надо ласкать определенным образом, а не просто беспорядочно жамкать; необходимо менять позы и подбирать такую, которая поможет ей достигнуть оргазма, и изучать все эрогенные зоны подруги, которые ее возбуждают. Как правильно ласкать женскую грудь

4. Ты не сравниваешь, а спрашиваешь

Хороший любовник подходит к каждой девушке индивидуально и не думает, что те вещи, которые работали в прошлый раз, сработают и в этот. У каждой девушки свои эрогенные зоны, каждая девушка имеет свои предпочтения в сексе, которые порой бывают диаметрально противоположными. Так что узнай о том, что она любит до того, как пустишь весь свой арсенал в бой.

5. Вопросы, вопросы, вопросы

Но только не во время секса: это выглядит убого, поверь. Представь, ты над ней, и через каждые 10 секунд: «Детка, ты кончила? Как тебе, нравится? Тебе хорошо? А сейчас кончила?». Так делают либо девственники, либо идиоты. После секса поговори с ней о том, что понравилось, а что не особо впечатлило. Вопросы и ее ответы сделают ваш следующий раз просто незабываемым.

6. Ты говоришь на языке тела

А точнее, на языке ее тела. Ты видишь, что некоторые прикосновения заставляют ее тело вздрагивать и извиваться, а определенные действия не имеют особого эффекта. Анализируй это и делай все, чтобы она хотела оказаться в твоих руках еще не один раз.

7. Ты даешь ей обратную связь

Девушка тоже захочет узнать, что тебе понравилось, а что не особо впечатлило, так что будь готов дать обратную связь. Не стесняйся и будь честен, ведь, работая над пробелами вместе, вы можете сделать секс гораздо лучше.

8. Ты не подражаешь порно

Мужик, все, что происходит на экране, выполнено профессионалами. Когда ты смотришь порнушку, она выглядит забавно, возбуждающе, но все же это развлечение. Никто не дает курьерам и чистильщикам бассейнов, которые только что зашли в дом. Так что и замашки порноактеров стоит оставить на экране.

9. Ты наслаждаешься каждым моментом

Механические толчки даже в течение часа не доставят подруге удовольствия, а вот искренность, экспрессия и самоотдача будут оценены по достоинству. Выкладывайся по полной каждый раз, чтобы подруга понимала, как она желанна и сексуальна.

10. Ты можешь бороться со своими страхами

У каждого из нас бывают сомнения относительно того, насколько мы хороши в постели, но уверенность в собственных силах — это главное качество хорошего любовника. Развивайся в сексуальном плане, работай над слабостями, и уверенность тебя не покинет. Еда, которая уничтожает сексуальное желание

11. Ты понимаешь, что хороший секс — не всегда оргазм

Довести девушку до оргазма хочет каждый мужчина, но лишь немногие понимают, что и без него секс может принести девушке много удовольствия. Есть такие персонажи, которые буквально давят на подругу, чтобы та кончала. Но так делают мальчишки. Мужчины же стараются доставить максимальное удовольствие и работают над тем, чтобы секс становился лучше от раза к разу. 8 способов, как оргазм может улучшить твое здоровье

12. Ты не боишься экспериментировать

Хороший любовник не будет рабом стереотипов. Ты не боишься прибегать к секс-игрушкам, плеткам, БДСМ, потому что понимаешь: разнообразие играет большую роль. Эксперименты в постели необходимы, чтобы перевести секс и твои навыки на новый уровень.

13. Ты не боишься открываться новому

Секс в спальне — это удобно, но секс в раздевалке — это весело. Не бойся экспериментировать, менять места и, самое главное, не становись рабом стереотипов. Хороший любовник выходит за привычные рамки и не боится покинуть зону комфорта.

14. Ты умеешь смеяться над всем этим

В конце концов, юмор спасет любую ситуацию, даже ту, в которой ты быстро завершил процесс. Смеяться над недостатками или же с юмором обсудить достоинства — навык раскрепощенного и уверенного в себе любовника. Смех раскрепостит и твою подругу, так что возьми этот совет на вооружение.