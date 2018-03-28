Подросток рассказал, как ему удалось спастись при пожаре в ТЦ в Кемерове

Подросток, находившийся в ТЦ «Зимняя вишня» во время пожара, рассказал телеканалу «360», как ему удалось спастись.

15-летний Витя (имя изменено) рассказал, что вместе со своим лучшим другом Никитой был на сеансе в одном из залов. Он ненадолго покинул сеанс — тогда и начался ужасный пожар. Ему удалось спастись самому, но его друг не смог выбраться из запертого зала.

«Мы с Никитой поехали в «Зимнюю вишню» вместе. У друга была днюха, мы хотели съездить, купить чего-нибудь такого, чтобы ему подарить. Ну, и в кино сходить. Там какой-то фильм показывали, не помню. Людей в зале много было. Больше шестидесяти, больше ста даже, наверное, было. Мой племянник был с нами, он захотел в туалет, я за ним пошёл, чтобы проследить. Он бегает постоянно, куда не надо, может потеряться, один раз такое уже было. Ему пять лет», — рассказал Витя.

По словам подростка, в туалете он почувствовал запах дыма. «Я вышел, смотрю, а там люди бегут. Я сразу побежал вынести племянника на улицу. Оставил его друзьям, чтобы проследили. Так все и началось», — добавил Витя.

Подросток не смог оставить друга в беде и попытался пробраться обратно на четвёртый этаж, который уже заполнялся едким чёрным дымом.

«Я начал обратно забегать, еле передвигался, дышать было невозможно. Еле попал на четвёртый этаж, побежал к кинозалам. Позвонил Никите, он сказал, что находится в кинозале. Сказал ему, чтобы он открыл дверь, он мне: «Она не открывается». Я попытался дверь как-то сломать, но у меня не получилось. Я не мог нормально бить, потому что вокруг меня была толпа», — рассказывает мальчик.

«Я не хотел уходить, оставался там, хотел как-то помочь. Он мне через дверь сказал, чтобы я бежал. Я ему ответил, что не пойду никуда. У меня уже начала кружиться голова, но я говорил, что не брошу его. Он мне ответил из-за двери: «Не надо, ты уже ничего не сможешь сделать. Ты смотри, чтобы у мамы все хорошо было». После этого я выбежал на улицу», — заключил Витя.

В воскресенье, 25 марта, в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл крупный пожар. В результате трагедии, по официальным данным, погибли 64 человека, из которых 41 человек — дети; ещё 69 человек пострадали.