Ещё
Подросток рассказал, как ему удалось спастись при пожаре в ТЦ в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подросток рассказал, как ему удалось спастись при пожаре в ТЦ в Кемерове 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Подросток, находившийся в ТЦ «Зимняя вишня» во время пожара, рассказал телеканалу «360», как ему удалось спастись.
15-летний Витя (имя изменено) рассказал, что вместе со своим лучшим другом Никитой был на сеансе в одном из залов. Он ненадолго покинул сеанс — тогда и начался ужасный пожар. Ему удалось спастись самому, но его друг не смог выбраться из запертого зала.
«Мы с Никитой поехали в «Зимнюю вишню» вместе. У друга была днюха, мы хотели съездить, купить чего-нибудь такого, чтобы ему подарить. Ну, и в кино сходить. Там какой-то фильм показывали, не помню. Людей в зале много было. Больше шестидесяти, больше ста даже, наверное, было. Мой племянник был с нами, он захотел в туалет, я за ним пошёл, чтобы проследить. Он бегает постоянно, куда не надо, может потеряться, один раз такое уже было. Ему пять лет», — рассказал Витя.
По словам подростка, в туалете он почувствовал запах дыма. «Я вышел, смотрю, а там люди бегут. Я сразу побежал вынести племянника на улицу. Оставил его друзьям, чтобы проследили. Так все и началось», — добавил Витя.
Подросток не смог оставить друга в беде и попытался пробраться обратно на четвёртый этаж, который уже заполнялся едким чёрным дымом.
«Я начал обратно забегать, еле передвигался, дышать было невозможно. Еле попал на четвёртый этаж, побежал к кинозалам. Позвонил Никите, он сказал, что находится в кинозале. Сказал ему, чтобы он открыл дверь, он мне: «Она не открывается». Я попытался дверь как-то сломать, но у меня не получилось. Я не мог нормально бить, потому что вокруг меня была толпа», — рассказывает мальчик.
«Я не хотел уходить, оставался там, хотел как-то помочь. Он мне через дверь сказал, чтобы я бежал. Я ему ответил, что не пойду никуда. У меня уже начала кружиться голова, но я говорил, что не брошу его. Он мне ответил из-за двери: «Не надо, ты уже ничего не сможешь сделать. Ты смотри, чтобы у мамы все хорошо было». После этого я выбежал на улицу», — заключил Витя.
В воскресенье, 25 марта, в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл крупный пожар. В результате трагедии, по официальным данным, погибли 64 человека, из которых 41 человек — дети; ещё 69 человек пострадали.
Парламентская газета: последние новости
Эрмитажу вернули безопасность В Петербурге о собаках будут предупреждать табличкой Самарские учёные разработали инновационную насадку на смартфон
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие российские народы освобождены от армии81
Загадки странной карты Пири-реиса34
Чему европейцы научились у русских33
Почему крестьянки могли изменять мужьям196
Ученые обнаружили мумию в пустом саркофаге19
Видео
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
03:48
Раскрыта причина гибели Гагарина
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение