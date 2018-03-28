Регина Тодоренко: «Хочется кричать на весь мир: „Боже, я так люблю!“

Для поклонников «Орла и решки» ее ноябрьский исход стал катастрофой. Она обещала вернуться в эфир и… слово сдержала. Теперь Тодоренко ведет на «Пятнице!» шоу «Мейкаперы», в которой визажисты бьются за миллион рублей и право поработать на Каннском кинофестивале. На подходе еще одна программа — «Голос улиц»: это рэп-батлы для молодых и дерзких, где их судят культовые фигуры жанра — Баста и Ресторатор. Параллельно Регина замахнулась на собственное вечернее шоу. А тут и в личной жизни все наладилось. — Как вам работается в «Мейкаперах» после вольницы «Орла и решки»? — Оказывается, это гораздо сложнее, чем взбираться на горы, погружаться на дно океана, лезть в пасть тигру, есть каких-то гадов. Совсем другая специфика! Нужно 12 — 16 часов быть в идеальном гриме, в красивом платье, с идеально расчесанными бровями. А я люблю гримасничать, кривляться и вообще давать волю эмоциям. Но формат шоу этого не предполагает. Это все-таки соревнование. Если бы не Владислав Лисовец, я бы, наверное, сошла с ума. А он очень даже разбавляет всю эту строгость. Веселит меня постоянно. И мне очень нравится, что именно он мой партнер. — Вам случалось переживать, когда вдруг приходилось выйти ненакрашенной в люди? — Да мне все равно, если честно. Мне кажется, женщина — королева и с мейкапом, и без. Мне ближе ходить без макияжа, но я не упущу возможности выделить губы. Это секретик такой девчачий: если ты проснулась в самолете, летела 18 часов и понимаешь, что очень плохо выглядишь, то нужно наложить гидрогелевую маску на лицо, попить много воды и ярко накрасить губы. Ради шоу «Мейкаперы», которое Регина ведет с Владом Лисовцом, ей пришлось сменить майки и джинсы на роскошные платья. — Участников специально подбирают, чтобы они были… эмоциональные очень? — Они же, по сути, художники. Каждый из них пытается показать свой почерк на лице модели, хочет выделиться. Да, они немножко сумасшедшие, иногда чересчур. У нас была участница, которая практически напала на Влада Лисовца. Он принял удар на себя. Она на него орала. Это был ужас. «Паспортов у меня семь» — Когда вас взяли в шоу «Орел и решка», у вас уже был туристический опыт? — К этому моменту в моем загранпаспорте оставалось всего две свободные странички. Я много путешествовала в составе группы Real O. Когда-то давно я пообещала себе, что каждый день рождения буду праздновать в новой стране. Не важно, есть у меня деньги или нет — я должна сесть на поезд, на автобус, в самолет и куда-то отправиться. В собственном клипе можно прикинуться оторвой. А может, не прикинуться, а показать другую грань себя. — В скольких странах вы побывали? Когда были у Ивана Урганта , вы назвали цифру 98. — Теперь их 106. — А сколько у вас паспортов? — Сейчас семь. Но работающих два. И плюс третий с американской визой. — Понятно, что этот проект многое вам дал… — Отдых за продюсерские деньги! В ресторане иногда кормят бесплатно. Но есть и другая сторона медали: ты не видишь своих родных, не можешь построить личную жизнь. А когда мы уехали в кругосветку… После этого я почувствовала жуткое опустошение. Мне даже казалось, что депрессия началась. — Сколько кругосветка длилась? — Восемь с половиной месяцев. Как хотелось увидеть родителей! У меня еще дедушка очень старенький, ему сейчас 78 лет. Я звонила ему постоянно: «Дедулечка, как ты? Как твое здоровье?» Еще племянник есть, ему семь лет будет. И я пропустила целых четыре года его жизни. Но я приобрела другое: у меня теперь огромный багажник путешествий и знаний, которые я получила в своих приключениях. — Вы всегда путешествовали втроем: вы, режиссер и оператор? — Да. Иногда редактор с нами ездил. В паре стран у нас была охрана. В Гондурасе и Венесуэле. — Пригодилась? — Было несколько моментов действительно опасных. Как раз в Венесуэле. Я такая вся храбрая, даже, наверное, самоуверенная, шла по одному из самых опасных районов в мире. Фавелы, наркоманы, все такое грязное. И идет Регина с рюкзаком. А там чуть ли не в каждом квартале через каждые 15 — 20 минут убийство, воровство, рэкет. И ко мне подъехала машина: «Ты куда идешь?» Я говорю: «Да просто гуляю. А вы можете подсказать, здесь есть какое-то интересное место?» «Так ты садись к нам в машину!» Я подхожу ближе, дверь приоткрывается. А ко мне бежит охрана и орет: «Куда вы пошли?!» Подходят к этой машине: «Чего вы пристаете к девушке?» А они: «Нет, мы не пристаем. Мы вообще-то из полиции». И не совсем трезвые. Кстати, они тоже постоянно участвуют в таких мероприятиях, как кража человека, и т. п. Новый год в Одессе в кругу самых любимых и родных. Справа от Регины племянник Данил, родители Ирина и Петр, невестка Инна, дедушка Юрий Терентьевич и брат Юрий. — С соведущими дружите? Или после съемок оставили Лесю Никитюк за бортом? — Нет, наоборот. Мы с ней переписываемся. Видимся, когда я приезжаю в Киев. Я очень благодарна проекту, что приобрела такого друга, как она. Мы с ней и огонь, и воду, и медные трубы прошли. — Что вам чаще всего снится из этого вашего «армейского прошлого»? — Да оно еще не стало моим прошлым. В последние пару месяцев, знаете, что мне снится? Как я замуж выхожу. Все время в разных странах. «Слез были реки» — Вы начали карьеру как певица, работали с продюсером Русланом Квинтой — гуру поп-музыки. Почему на телевидение ушли? — Нужно было что-то поменять в жизни. Мне стало немножко скучно. Хотя мне очень нравилось писать песни, это приносило много денег. Я получала $500 за текст. А самый большой гонорар был $1000. За текст! Я тогда вообще офигела. Приехала в Одессу, накупила подарков, отправила родителей в санаторий. — Известно, что песни на ваши стихи покупали Басков и София Ротару . А какие? — Басков, мне кажется, ее так и не выпустил. Хотя я не уверена. А у Софии Ротару это песня «Прости». Она посвятила ее своему мужу, которого уже нет. И она у Руслана спросила: «Кто написал этот текст?». Он говорит: «Девочка, 20 лет ей». — «Серьезно? Такое ощущение, что она уже прожила несколько жизней. Передай ей огромное спасибо». Мне было так приятно. Я до сих пор живу этими словами. — Будучи уже известным человеком, вы вдруг пришли в «Голос». Полина Гагарина , которая к вам повернулась, спросила: «Как зовут? Откуда?» Обидно было? — Ни в коем случае. Мне было очень нервно. Я понимала, что в этой сфере мне надо работать еще очень много, чтобы чего-то добиться. Это отлично, что она повернулась и сказала именно так. Фото для обложки выбирал дедушка Регины. — Вы сомневающийся в себе человек? Можете поплакать, потерпев неудачу? — Иногда садилась в самолет и говорила себе: «Какая же я одинокая! Как хочется, чтобы было мужское крепкое плечо, чтобы спрятаться». Но тут же эта сиюминутная слабость дает мне силу. «Так, Регина, взяла себя в руки. Быстро! Собралась. Пошла дальше. Давай достигай чего-то нового». Да, я могу жаловаться, как все нормальные люди. Иногда хочется все бросить. Я же человек. «Да ну все к чертовой матери! Уеду жить на Бали. Буду инструктором по серфингу». Но мне нравится каждый день работать по 20 часов. Мне нравится недоедать, недосыпать. Я на это жалуюсь, но мне это нравится. Вот такая моя жизнь. Да, она состоит из взлетов и падений. Вот «Голос». Я ведь туда попала со второго захода. Вы не представляете себе, какой эпический фейл произошел на площадке в первый раз. Я уже стояла с микрофоном, готовилась выйти на сцену. И тут говорят: «Последнее место забрали». Слез были реки. Я стала морем. Плакала полгода. Пока не попала на кастинг в «Орел и решку». И поняла, что все было неспроста. — Зачем вы поступили в Нью-Йоркскую киноакадемию? — Для меня это было очередное испытание. Смогу ли я, получится ли? Это был шестинедельный курс, где финальной работой стал мой клип. Я сняла его как режиссер. Надеюсь, в апреле выйдет. Я не останавливаю свою певческую карьеру. Просто тяжело быть везде в балансе, это факт. А надо. Вот сейчас я работаю над продюсированием собственного проекта. Это late night show (позднее вечернее шоу, популярный на Западе формат. — Ред.) с Региной Тодоренко, которое будет выходить на канале «Пятница!». Дай бог. В Америке я побывала на шоу Джимми Киммела . И понимаю, как круто они работают. Это меня вдохновило. — Когда вам позвонили из журнала MAXIM и предложили раздеться для обложки, вы раздумывали или согласились сразу? — Это для меня был очень сложный выбор. Я сказала так: «Ого! Серьезно? Я?!» На съемках мне было очень неловко. Но я всегда бросаю себя в непредвиденные обстоятельства, выхожу из зоны комфорта, чтобы становиться стрессоустойчивее. Ребята, которые работали со мной, были очень хорошие. Кто у них только не был. И Вера Брежнева , и разные актрисы. И тут я прихожу. Я действительно влюбилась. И это случилось внезапно — как снег в июле выпал на голову — Как отреагировали домашние? — Я вас, наверное, сейчас удивлю, но обложку выбирал и утверждал мой дедушка. Он у меня ценитель женской красоты. Человек старой закалки, но при этом очень современный. Он знает все. Разбирается в модных веяниях, знает, сколько стоит биткоин. — Кто он по профессии? — Стоматолог-ортопед. Я с ним советуюсь по любому поводу. Он разрешает делать все, что мне хочется. И очень гордится тем, что я делаю. — Три года назад в интервью «Телепрограмме» вы сказали: «Я хочу, чтобы дети росли в достатке. Чтобы мы жили в своем доме в Калифорнии. А старость хотела бы встретить на острове Мадейра». Что изменилось? — Детей не появилось, я не беременна. Только Мадейра в мечтах поменялась на остров Бали. — Семья не терроризирует вопросом «Регина, когда ты выйдешь замуж?». — Мама с 18 лет на протяжении лет шести говорила: «Тебе замуж сейчас не надо. Надо работать». А теперь, наоборот: «Доченька, все подружки твои замуж повыходили. Может быть, и ты уже выйдешь?» А как я? Я не могу пожертвовать работой. Мне она настолько нравится! Конечно, круто, когда рядом с тобой есть мужчина, который тебя очень любит и которого ты любишь. И он такой есть. Но пока что я могу сказать точно, что я отдана работе. — Вы допускаете, что планировать можно что угодно, а судьба может распорядиться вами по своему усмотрению? Влюбитесь — и все. — Я скажу вам так: я действительно влюбилась. И это случилось совершенно внезапно. Как снег в июле выпал на мою голову. — А как же работа? — Я пытаюсь балансировать. У меня не получается ни черта! Но все время где-то убывает, где-то прибывает. Ничего страшного. — Он с Украины или из России? — Из России. Конечно, сложно, потому что много работы и у меня, и у него. Я ухожу рано, он приходит поздно. Такое, наверное, у всех. — Теперь даже неловко спрашивать, как вы выходили из этого кризиса, когда разорвали предыдущие отношения. — Ну я не жалею. Наверное, стоило этот момент пережить. Но зато мы до сих пор хорошие друзья. Мы теперь работаем вместе над шоу. Никто не верит, что такое возможно. Все мои родственники в шоке: «Как это? Вы же жили пять лет вместе, а сейчас просто работаете?» Я говорю: «Да. Но мы же еще и дружили. У нас есть общие интересы». Мы просто поняли, что мы со временем стали совсем другими людьми. — Ваш нынешний молодой человек чем занят? — Он в разных сферах. И творческий человек, и бизнесом занимается. — Вот вы девушка самостоятельная. Но не хочется ли вам иногда побыть слабой женщиной и ничего не решать? — Я дома слабая женщина. Готовлю лазанью, рыбу на гриле. Убираю иногда. Потому что там, где я дома, там мужчина сильнее меня. И мне это нравится. А на работе я сильная. Здоровая, взрослая баба, которая тащит паровоз за собой. — Вовремя переключаться всегда удается? — Я стараюсь. Удается, хотя не всегда. Иногда я все-таки включаю женщину-продюсера. Ведущую, которая ведет. Я так сказала, значит, так должно быть! Но меня гасят в этот момент, напоминают: «Региночка, ты же девочка, слабый пол. Пожалуйста, будь такой дома». — А вы принципиально не светитесь вместе? — Да, не хочется, чтобы потом писали всякую грязь. — А как вы это делаете? Носите темные очки, не подходите друг к другу на публике? — Мы обычные люди. Ходим нормально в кино, не надеваем очки. Просто стараемся насладиться друг другом наедине, без чужих глаз. Может быть, когда-нибудь захотим об этом рассказать. На самом деле хочется кричать на весь мир: «Боже, я так люблю! Мне так хорошо!» И всем этим поделиться. Но пускай это пока останется только для нас. — Ощущение, что вам время от времени важно обнулиться и начать все заново. — Мне кажется, да. Каждые пару лет должна быть глобальная перезагрузка, когда ты отказываешься от всего. Закрываешь какие-то двери, открываешь новые. Мне нравится разнообразие. И я рада, что оно в моей жизни есть. А если его нет, я сама себе его нахожу. Как моя мама говорит: «Ты находишь на свою голову приключения». А я такая: «Мама, а кто научил?!»

Фото: «Пятница!», личный архив.

Личное дело Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. С детства занималась хореографией и вокалом. Окончила университет культуры и искусств в Киеве. Участвовала в украинской «Фабрике звезд», став по итогам участницей девичьей группы Real O. Автор текстов десятков песен для украинских и российских артистов (в содружестве с композитором Русланом Квинтой). Ведущая шоу «Орел и решка» на канале «Пятница!» в 2014 — 2017 гг. Выпустила сольный альбом. «Женщина года-2017» по версии журнала Glamour в номинации «Телезвезда», 3-е место в рейтинге «100 сексуальных женщин России» (MAXIM, 2017).

«Голос улиц» Понедельник/21.00, Пятница!

«Мейкаперы» Среда/18.00, Пятница!