Не беспокойся, будь счастлив

Беспокойство — необходимый механизм человеческой психики, который позволил нам выжить в прошлом и еще принесет много пользы в будущем. Беспокойство помогает справиться с многими проблемами, аккумулирует защитные свойства организма для того, чтобы правильно действовать и спастись в критических ситуациях или же, наоборот, не попасть в них. В то же время постоянное беспокойство может негативно сказаться на организме.

1. Что представляет из себя беспокойство

Каждому из нас знакомо это неприятное чувство, которое заставляет сердце биться быстрее, не дает спать по ночам и не позволяет нормально расслабиться. В Древней Греции «беспокойство» также означало «удушение». В 16-ом столетии беспокойство стали употреблять в значении «нападать в устной форме» — беспокоить. В дальнейшем же оно приобрело современное значение, которые мы понимаем как «находиться в состоянии тревоги». Беспокойство далеко не самая приятная эмоция, но в тот же момент это необходимое инстинктивное чувство, которое помогло людям выжить. Беспокоясь о чем-либо, мы сосредотачиваемся, чувства обостряются, и мы готовы защитить себя от угрозы. Так что можно назвать беспокойство гиперболизированной концентрацией, ведь это чувство позволило нам выжить как целому виду. К сожалению, сегодня беспокойство трансформировалось из этой жизненно важной формы в озабоченность, нервозность и некую неуверенность. Сегодня излишняя тревожность не позволяет нормально жить многим людям, ведь любой рискованный шаг становится неприемлемым и потенциально опасным, превращая человека в параноика. 5 главных источников стресса в современном мире

2. Что представляет из себя нездоровое беспокойство

Нездоровое беспокойство — это волнение, выходящее за рамки обычной и разумной заботы, цель которого защитить себя любыми способами. Негативное беспокойство возникает из-за пессимистического мышления, сомнений, неудовлетворенности жизнью, тревожностью и страхами. Этот тип беспокойства является симптомом других проблем и даже психических заболеваний.

Нездоровое беспокойство исходит из эмоционального багажа или психологических травм, приобретенных в детстве или из-за формирования бессознательных убеждений:

Небезопасность (Я живу в опасном мире).

Перфекционизм (Если я ошибусь, то проиграю).

Потребность в контроле (Если я потеряю контроль, то буду находиться в опасности).

Социальное сравнение (Люди будут думать, что я неудачник).

Пессимизм (Мир полон опасностей).

Низкая сопротивляемость стрессу (Как я могу нормально жить, если все бесит)

Багаж подобных убеждений в большей или меньшей степени несет каждый из нас. Вопрос в том, как ты справляешься с этим напряжением, как воспринимаешь себя, являешься ли самодостаточной личностью. Чтобы узнать, что беспокоит именно тебя, задай себе следующие вопросы:

Ты беспокоишься о вещах, которые не представляют реальную угрозу?

Ты больше напряжен, чем расслаблен?

Ты более счастлив или несчастен?

Тебе непросто гордиться собой из-за волнения?

Ты готов рисковать в разумных пределах?

Волнение мешает твоей повседневной жизни?

Если на все вопросы ты ответил «нет», то гордись собой и продолжай жить в том же духе. Если же в ответах преобладает «да», то стоит поработать над собой и предпринять некоторые шаги, которые помогут избавиться от лишнего волнения и стресса. Самогипноз: простое средство от стресса и депрессии

3. Как бороться с беспокойством

Для того, чтобы начать бороться с беспокойством, необходимо определить его причину. Когда ты поймешь, в чем дело, то разберешься, с чем бороться и на что необходимо обратить внимание. Например, если ты слишком беспокоишься о сроках сдачи своей работы, то приложишь максимум усилий, чтобы сделать все вовремя. Многие люди создают проблемы на ровном месте, думая о том, что их проблемы исключительны, а значит, нерешаемы. Такой подход порождает ложное волнение, которое ни к чему хорошему не приведет. Иногда не получается немедленно решить проблему: допустим, ты зависишь от сроков или иных людей. В этом случае ты должен просто-напросто отвлечься, сменить деятельность, сделать все, чтобы отрешиться от данной ситуации. Сосредоточься на других вещах, которые доставят лишь положительные эмоции; займись чем-то, что принесет радость. Конечно же, это не панацея, но такой способ позволит немного разгрузить психику и даст время на отдых. В долгосрочной перспективе тебе необходимо изучить себя, понять, почему те или иные страхи вызывают беспокойство, нервозность. Если самоанализ не помогает, то обратись к профессионалам — психологам, которые помогут разобраться в себе и понять истинную причину твоих страхов. Как победить волнение перед важным событием