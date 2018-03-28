Флирт, назойливость, домогательство: в чем разница

Мужчины, которые долгое время злоупотребляли своей властью, чтобы получить доступ к женским телам, наконец, столкнулись с последствиями. В России прецедент пока не очень удачный — депутат Леонид Слуцкий до сих пор не отстранен от работы, а комиссия по этике по-прежнему не находит в его действиях ничего неправильного. Тем не менее общественность реагирует бурно, вплоть до бойкотов Госдумы , и все больше людей осознает, почему так важно довести это дело до конца.

В то же время у многих по-прежнему остаются сомнения в том, что именно стоит считать за харассмент — неужели больше нельзя флиртовать на работе? Я случайно коснулся ее колена — теперь на меня подадут в суд?

Не бывает случайных домогательств

Начнем с очевидного: никто «случайно» не домогается людей. Никого не увольняют, потому что он споткнулся и случайно ухватился за чужую задницу или потому что его штаны внезапно упали из-за порванного ремня. Есть немало вариантов ошибиться: например, отправить сексуальную фразочку, предназначенную партнеру, не в то окошко чата. Или поцеловать человека, который абсолютно не настроен на поцелуй на первом свидании. Можно даже в темноте при выходе из кинотеатра ущипнуть не того человека, с которым пришла на сеанс! Но вот что происходит в подобных ситуациях: люди признают, что совершили ошибку. Если ты признаешь, что не должен был так поступать — это уже нельзя отнести к домогательствам. Преследования и домогательства не происходят случайным образом из-за неожиданного совпадения. У домогательства есть четкие намерения, и это вовсе не «я хочу, чтобы ей было некомфортно». Домогательство исходит из убеждения, что один человек имеет право на время, внимание или тело другого.

На деле никто не путает флирт ни с чем Флирт включает в себя удерживание зрительного контакта немного больше, чем обычно, вопросы о том, как прошли выходные, совместные шутки и многие другие веселые проявления симпатии. Флирт не ограничивает девушке выход из комнаты, флирт не демонстрирует пенис тому, кто не хотел бы его видеть, флирт не шантажирует увольнением за то, что девушка не отвечает взаимностью. Флирт используется для того, чтобы тонко намекнуть на свой интерес и попытаться понять, чувствует ли человек то же самое по отношению к тебе. Сексуальное домогательство — полное пренебрежение чувствами другого человека. Важно также отметить и то, что к сексуальным домогательствам можно отнести и непристойные комментарии о внешности, бестактные вопросы о личной жизни и прочие вторжения в твое пространство.

Флирт не является односторонним проявлением

Флирт по своей сути взаимен и происходит между двумя людьми, которые заинтересованы в общении. Флирт — та игра, которая приветствуется, а не та, что навязывается человеку. То, что ты находишь кого-то привлекательным, не мешает тебе подумать, что ты не хочешь, чтобы он с тобой флиртовал. Если флиртующий человек перестает получать отклик и улыбку в ответ — он тоже прекращает свои действия. Разумеется, не все люди наделены эмпатией, и порой этот процесс может затянуться. Подобная назойливость может раздражать, но все еще не считается преступлением и пересечением личных границ.

Вопросы не убивают романтику

Один из частых аргументов, поднимающихся в подобных дискуссиях — если мы будем спрашивать о настроении другого человека, мы убьем всю романтику. Проблема в том, что люди, которые больше всего об этом беспокоятся, имеют искаженное понимание того, как выглядят комплименты. «У тебя отличный вкус в кино» — комплимент. «У тебя потрясающая грудь» — вовсе нет. Кэтколлинг, вопреки распространенному мужскому убеждению, вовсе не комплименты. Парни, которые преследуют девушку, выкрикивая, какие у нее красивые ноги, — очередной признак того, что в сложившейся культуре насилия, границы женщины не принято уважать. Цель кэтколинга — чтобы женщина остановилась и обратила внимание на мужчину. Неважно, чего она хочет, его стремление познакомиться так велико, что женщина должна немедленно бросить все свои планы и заговорить с ним в ответ. Подобной стратегии придерживаются многочисленные мужские тренинги. Основная идея, лежащая в их основе, — женщина появляется в пространстве специально для тебя и твоих сексуальных желаний, и нужно провернуть все дело так, чтобы ты вышел сухим из воды. Прошедшие обучение мужчины начинают рассеиваться по городу и назойливо преследовать встреченных женщин, пытаясь улучшить свои навыки соблазнения.

То, что вы привыкли — не значит, что это нормально

В современной культуре множество неприятных инцидентов называли простой шуткой. Однажды Дастин Хоффман во время спектакля «Смерть коммивояжера» вместо того, чтобы погладить партнершу Кэтрин Россеттер по бедрам, задрал ее майку на голову, чтобы обнажить грудь. Как же было смешно окружающим, которые быстро фотографировали этот момент, прежде чем она поняла что происходит! Подобные случаи сопровождаются комментариями «мальчишки такие мальчишки», какие могут быть претензии. Но то, что человек рос в подобной среде и воспитывался без осознания, что так поступать нельзя — это не значит, что можно так продолжать делать. То, что это смешно — не значит, что это правильно.

Проблема в объекте и субъекте

И все же главной проблемой домогательств является то, кем именно являлись люди во время этого инцидента. Владелец компании хватает за задницу всех новых стажерок и увольняет тех, кто смеет сопротивляться. Депутат отказывается отвечать на профессиональные вопросы, посчитав, что такая «зайчутка» недостойна работать на рядовые СМИ. Борьба с домогательствами не значит, что стоит совсем избегать женщин или относиться к ним как к фарфоровым статуэткам. Женщины тоже умеют грубо шутить и обсуждать непристойные темы. Ключ в решении ситуации лежит в умении сопереживать людям, уважать собеседников и обращать внимание, насколько твоему партнеру комфортно.