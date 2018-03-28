«До слез»: Анфиса Чехова написала стихотворение, посвященное погибшим в Кемерове

Телеведущая Анфиса Чехова , будучи мамой, очень лично восприняла трагедию в Кемерове, где в пожаре погибло очень много детей. В попытке как-то осмыслить произошедшее и справиться с одолевающими мыслями, женщина написала стихотворение, которым поделилась с поклонниками.

Те, кто подписан на Анфису Чехову в Инстаграм, знают, что она пишет стихотворения. То, что случилось в Кемерове, не смогло не затронуть сердце телеведущей. Она, как и каждая мама, боится потерять своего ребенка. А потому прежде всего все мысли ее обращены к погибшим детям и их родителям, которым теперь как-то придется переживать утрату: «Слова застревают в горле. И все кажутся бессмысленными! Как пережить всё это родственникам погибших? Дети не должны гореть в закрытых кинотеатрах! Кому я это говорю? Сотрясаю воздух… До боли грустно…»

Чуть позже, видимо, ища ответа на свои вопросы, которые многих терзают в последние дни, она сочинила стихотворение, в котором обращается к Богу: «Господи, ответь мне всего на один вопрос: Легко ли смотреть, как страдают дети твои? На земле ведь даже самый последний пёс, Он тобой сотворён, и жаждет твоей любви! ⠀ Слепые, в тумане, по осколкам и наугад, Мы по судьбам своим бредём, что отмерил ты нам. Господи, каждый невинен и виноват, Как ты смотришь, на то, что так больно твоим сынам?» ⠀ В длинном стихотворении артистка задается вопросом, который волнует в дни таких трагедий: как можно такое допустить, имея неограниченную силу. Но все же видно, что Анфиса верующий человек: «Я слепа, как котёнок, нас толпы мяучат таких… Но ты каждого слышишь, как бы он низко не пал!»

В комментариях многие поблагодарили Чехову за такие откровенные строки. «Скорблю, и не могу понять, как все еще верят в бога, его нет» «Нет слов. Так горестно, так страшно» «Божий замысел нам не понять. Жалко очень детей. Плачет не только Россия, но и другие страны. Чудовищная просто трагедия» «А я плачу, плачу, как жалко детей! Людей! Как во времена войн, заперли и сожгли. Как в страшном, выдуманном кино. Такого не должно быть! Бедные детки! Это невозможно ужасно!» «Очень проникновенно» «До слез трогательно. Спасибо»