14 черт действительно глупых людей

«Тупое говно тупого говна. Говно. Тупые подростки и дебил генерал», — сказал один очень известный блогер. В его интерпретации тупыми являются все те, кто не разделяет его взгляды и позиции. А кто на самом деле эти тупорылые? Ну кроме того, что люди, несущие какую-то ахинею? Попробуем разобраться.

1. Трудности с обучением

Ну не понимают тупые люди новых концепций. Вокруг технологии цветут пышным цветом, новые идеи формируют образ жизни, вчерашние концепции уже сегодня считаются устаревшими, а люди как жили в 99-м, так и продолжают. У них огромные трудности с пониманием более сложных или абстрактных систем и способов мышления, а если дело касается обработки аналитической информации, то здесь совсем беда. Когда дело доходит до понимания причины и логики, наступает ступор. И самое обидное, что неспособность понять заставляет их раздражаться. И в очень редких случаях они способны признать свою глупость или неспособность понять. Чаще они жалуются на слишком сложные задачи, не для нормальных людей, или кричат, что их водят за нос.

2. Бесконтрольный гнев

Чем тупее человек, тем проще он входит в состояние неконтролируемой ярости. Это не черта характера, а тупость. Бывают разные случаи: например, если твоя девушка кричит на тебя за то, что ты ешь в кровати, хотя прежде не раз просила этого не делать, то она ни в чем не виновата — тут ты свинья. Но если ее вывело из себя то, что ты прислал недостаточно смайликов, накапал на занавеску, когда поливал цветы из пульверизатора, или не заправил кровать, то крепись. Любой, даже самый незначительный нюанс может стать катализатором праведного гнева. Причем им наплевать, где устраивать истерику, ведь им стесняться нечего: могут запросто наехать на баристу в Starbucks за то, что она неправильно написала имя, или устроить публичные разборки прямо посреди тротуара. Они не понимают, что сами позорятся и что неприлично выносить сор из избы. Но что делать, коли мозгов нет.

3. Думают, что все на свете знают

Есть люди, которые по-настоящему являются ходячими энциклопедиями, и есть те, кто знает немного, но усиленно делает вид, будто бы умнее. Какую тему ни подними, они везде встревают со своим экспертным мнением, что очень забавно, поскольку нормально говорить они не умеют. Зато всю полноту своих энциклопедических и житейских знаний вываливают наружу. Их вякание редко основывается на фактах или логике. Как правило, это вырванные из контекста фразы, обрывки информации и собственный опыт, который они считают эталонным. Хотя они даже «Охоту Крепкое» считают эталонной. Все это оттого, что люди с низким уровнем интеллекта часто чувствуют себя неуместно в социальных ситуациях. Поэтому пытаются подобным образом доказать присутствующим, что не просто так здесь находятся. Забавно то, что чем больше они говорят, тем лучше видна их тупость. Но спорить не стоит: они этого не умеют и не любят.

4. Неспособны учиться на своих ошибках

Умные люди учатся на чужих ошибках, глупые — на своих, а тупые вообще не учатся. Если индивид не способен извлекать уроки из своих проколов и проворачивает одну и ту же чепуху раз за разом, то удивительно, что он до сих пор жив. Это все равно что получать ожог, кривиться от боли, пугаться волдырей и запахов паленной кожи, но тем не менее каждые пять минут подносить руку к огню. На самом деле их философия проста: они ждут, пока ситуация сама изменится, и потому с верой в священный «авось» раз за разом спотыкаются на ровном месте.

5. Глухи к чужим чувствам

Проблемы с общением и социализацией могут возникать у разных людей, даже эрудитов и специалистов по семейной психологии. Поэтому если тебе сложно наводить мосты любви и дружбы с разными людьми, не принимай написанное в качестве оскорбления. Просто тупицы также испытывают проблемы с социальными функциями. Они не понимают сигналов, языка тела, им вообще очень трудно понять человека ввиду ограниченности мышления и проблем с пониманием и обучением. И в эмоциональном плане они очень тупы. Поэтому не удивляйся, если к тебе, заплаканному и печальному, подойдет тупое нечто и начнет рассказывать про свою успешную, счастливую жизнь. Если человек не понимает, что тебе никак не хочется разговаривать, то лучше попрощаться и как можно скорее спрятаться.

6. Неспособны позаботиться о себе

Помнишь славный фильм «Пыль» и особенно его начало. Главный герой — Коленька — вроде бы человек умный, но совершенно не приспособленный к жизни. Таких людей, которые знают много, но элементарно не могут позаботиться о себе и удовлетворить потребности, полным-полно. Вот это настоящая тупость, когда ты не умеешь готовить, не знаешь, что сколько стоит и медленно умираешь от голода. Ладно, это немного утрированно и иногда является следствием банальной лени и занятости. Я так на 5 кг похудел. Но если человек носит неделю одну рубашку только потому, что ему не сказали ее снять и отнести в стирку, это диагноз. Люди не могут без поручений и подсказок, им надо постоянно говорить, что и как сделать.

7. Живут не по средствам

Бывает, что еще вчера ты был владельцем 20% поволжских мануфактур, гулял с цыганами и ел икру ушатами, а сегодня все твои предприятия национализируют. На широкую ногу уже не проживешь, а привычки и барские замашки-то остались. Тут нельзя винить людей в тупости — скорее это сила привычки и взгляд на жизнь. В любом случае умный человек адаптируется, а тупой продолжит жить не по средствам, влазить в долги и тратить последнее на вещи, скажем так, далеко не первой необходимости. Они находят счастье в конкретных предметах, которые других могут не волновать. Им так комфортно. Деньги для них все равно что вода. О таких глупостях, как «копить» они даже не подозревают.

8. Эгоистичны до неприличия

Тупой всегда смотрит на мир только через свою перспективу. Они просто неспособны, что называется, войти в положение и посмотреть на мир чужими глазами. Подобный эгоизм не является злонамеренным, просто он основан на их интеллектуальном потенциале. Рассматривать мир и учитывать потребности других им эмоционально и психически очень сложно. Выполнение ежедневных задач и обязанностей может сильно напрячь их эмоции и заставить их постоянно фокусироваться на себе и своих потребностях. Поэтому они становятся непреклонными в отношении того, чего хотят. Никакого снисхождения не жди: люди банально на него не способны.

9. Не умеют воспринимать критику

Все мы рано или поздно должны столкнуться с критикой, будь она оправдана или нет. На работе, в школе, в семье и особенно в отношениях — везде люди находят повод придраться. То сказал не то, то поработал халтурно, то рожей не вышел — нет повода не покритиковать. Иной раз, стоя в очереди к кассе с пивом и желтым полосатиком, можно поймать на себе оценивающий взгляд смурной старухи. Но какой бы критика ни была, ты должен уметь ее принимать. Ведь в каждой претензии есть повод для раздумий: раз нашли к чему придраться, значит не все так гладко. А вот тупые люди воспринимают критику как агрессию. Любую, даже самую добрую. Они рассматривают ее как нападение, а не как совет от человека, желающего только добра. Во всяком случае они твердо верят, что их хотят обосрать. К тому же они не умеют обрабатывать критику, поскольку — смотрим на третий пункт — не умеют учиться на ошибках.

10. Сваливают вину на других

Умные люди могут оценить, к каким последствиям привели принятые ими решения. Тупые граждане на это не способны. У них, как правило, слишком эгоистичный характер, и потому во всем и всегда виноват кто-то другой. Умные люди, столкнувшись с невзгодами, ищут решения своих проблем; тупые стремятся обезопасить свои задницы и отыскать крайнего. Если им приходят штрафы за нарушение ПДД, виноваты не они, а люди и ГИБДД . Если в результате их просчета или некомпетентности произошла какая-то трагедия, они живо найдут еще с десяток «более виноватых».

11. Скатываются в оскорбления

Чем тупее человек, тем быстрее он снисходит до оскорблений. Они всегда на грани, и часто их поливание дерьмом не поддается контролю. Просто лезет через поры — ничего с этим не сделаешь. Просто бедняги не знают, как правильно оценивать свои эмоции, и не успевают перекрыть вентиль, чтобы поливающий говном брандспойт хоть немного остановился. Кроме того, тупым людям сложно согласиться или найти общий язык со словесным оппонентом. Ведь они всегда правы.

12. Проблемы с планированием

Хилый разум оставил на их челе еще одну пугающую печать: они неспособны выполнить план, в котором больше 3-5 пунктов. Не проси таких людей принести вилку, нож, салфетницу и хлеб. Они принесут свинину, воду и забудут про все остальное. Если ты жестокий тиран, у которого в приспешниках армия тупиц, не доверяй им слишком сложные задачи — лучше дроби их и выдавай по мере выполнения. И сам понимаешь: что-то слишком сложное им поручать нельзя. Кстати, по этой же причине они очень часто испытывают трудности на работе. Ничего не успевают, много не понимают. Им требуется гораздо больше времени, чтобы освоиться, и только чудо или, что хуже, более тупой начальник все еще держат их на работе.

13. Совершенно неглубокие личности

Тупые люди ужасно неинтересные. Как ты помнишь, они не склонны мыслить абстрактно или тратить время на изучение каких-то качеств или расширение своего разума. Они сосредотачиваются на вещах тривиальных и легко понятных. Хотя мы живем в достаточно поверхностном обществе, но иногда встречаешь человека и удивляешься, как он сумел разглядеть такие тонкие нюансы в человеке. Тупые так не умеют. Правда, общество склонно путать тупых с нормальными. Допустим, если человек предпочитает чтению книги программу «Время покажет», это вовсе не означает, что он тупой, хотя есть много людей, которые будут утверждать, что это так. Тем не менее, если человек прерывает умственно стимулирующие разговоры и меняет глубокие темы на то, что не требует мыслительного процесса, то, скорее всего, это потому, что он тупой. Хотя вполне вероятно, это от усталости, поскольку от слишком умных и высококультурных людей устаешь не меньше, чем от тупых.

14. Инфантильность

Инфантилизм — это инфантилизм. Тупость — это тупость. Но кое-что общее у них есть. Любовь к видеоиграм и мультфильмам тут совсем не причем. Время от времени очень важно веселиться и расслабляться теми вещами, которые тебе по душе. Тем более «Время приключений» и «FIFA» лучше наркотиков. А вот когда взрослые люди неспособны принять решения, недостаточно самостоятельны и склонны к истерикам — это уже пугает. Проблемы с социализацией могут привести к тому, что в один момент они перестанут развиваться из-за того, что рядом нет общества и компании. Обыкновенная отсталость от поколения: поезд уехал, а он постеснялся на него запрыгнуть, поскольку не смог найти общего языка с пассажирами. Поэтому 30-летние мужчины ведут себя как 16-летние пацаны, потому что ни интеллектуально, ни эмоционально не созрели. При этом могут спокойно пить пиво и общаться с женщинами в интимном плане. Но отсутствие нормального общения сделало их Маугли в мире людей или, вернее будет сказать, Гаспарами Хаузерами, которые, живя в социальной изоляции, так и остались детьми.