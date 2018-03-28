Александр Глеб рассказал, почему ему нравится жить в Минске

Родственников больше в России, чем в Беларуси

Александр , чем россияне отличаются от белорусов? И чем мы похожи?

Александр Глеб: Хороший вопрос. Чем похожи? Да всем (смеется). Только что паспорта разные.

Ну хорошо, а в чем-то мы отличаемся?

Александр Глеб: Разве что тем, что Россия — огромная страна, многоконфессиональная. Столько разных национальностей у вас. А у нас не так. А так, в принципе, мы во всем похожи. У меня мама вообще из России, с Рязани. Да, я белорус, но родственников у меня больше в России, чем здесь. В основном они живут в Подмосковье, Москве.

Контакт поддерживаете?

Александр Глеб: Мама периодически с ними общается. Они приезжают к нам каждое лето, родители иногда ездят в Рязань.

А вы там бывали?

Александр Глеб: Конечно. Когда мамин отец был жив, мы туда чуть ли не каждый год ездили. Воспоминаний — море! Было здорово. Все-таки детство в Советском Союзе было особенным: все дети на улице, играют, веселятся, общаются. Возвращаешься со школы, а дворы все заполнены. И настроение сразу поднимается. Помню, как ждал, когда же уроки закончатся, чтобы на минутку заскочить домой, оставить портфель, и обратно — во двор. Незабываемые ощущения. Я счастлив, что родился в такое время. Сейчас же у всех есть компьютеры, приставки, гаджеты. А тогда ничего этого не было. Зато люди больше общались.

Не думали о том, чтобы играть за сборную России?

Александр Глеб: Да в детстве вообще об этом не думал. Играл себе во дворе, потом отец отвел меня в школу. Вот когда уже заиграл, тогда пошли какие-то разговоры. Что, мол, интересовались из России. Но я об этом никогда не думал.

Родители в Минске живут?

Александр Глеб: Да. Но маму тянет съездить на родину хотя бы раз в год. Бывает, один год мама туда летит, а на другой — ее родственники приезжают к нам, в Минск. В общем, год они, год мы.

Вам удобнее жить в Лондоне, Барселоне, или Минске?

Александр Глеб: Я очень люблю свою родину и счастлив, что живу здесь. Все компактно, чистенько, все зеленое. Вообще я счастливый человек.

Имя дочке выбрал я В конце 2016 года у вас родилась дочь Александра. Каково это — стать отцом в 35 лет?

Александр Глеб: Круто! Волновался конечно. Но я вам скажу следующее — это у нас так заведено, что мы хотим поскорее детей. А в Европе все по-другому. Там вообще до 40 лет мало кто детей заводит. Там все как-то думают о себе. О своей карьере, интересах. А уже потом, к 40 годам, начинают думать о детях. Поскольку я большую часть взрослой жизни провел в Европе, то я как-то спокойно относился к этому вопросу.

Родители не подгоняли?

Александр Глеб: Конечно, подгоняли.

Что отвечали?

Александр Глеб: Просил их подождать (смеется).

О детях когда стали задумываться?

Александр Глеб: После 30. Чувствовал, что чего-то не хватает. Окончательно понял, что хочу детей, когда встретил своего человека, свою жену Светлану. Встретил ее — и в бой (смеется).

Как со Светланой познакомились?

Александр Глеб: Она ждала меня всю жизнь!

Так а вы где были?

Александр Глеб: А я искал ее (смеется). Если серьезно, было это в 2016 году. Я тогда в Турции играл. Общие друзья предложили нас познакомить друг с другом. Мы и познакомились, начали общаться. Потом я прилетел в Минск, мы встретились, и с тех пор вместе.

После рождения ребенка жизнь сильно изменилась?

Александр Глеб: Конечно. Больше смеха, криков (смеется). Я не знаю даже, как описать это состояние. Это — счастье, радость. Ты просыпаешься, улыбаешься. Навстречу бежит это счастливое чудо. У нас и старшая дочь есть. Такая большая семья. И мы все друг за друга.

Родители тоже помогают? Дают какие-то советы?

Александр Глеб: Конечно. Но бабушки в основном советуют супруге. Я в эти нюансы не влезаю.

А дедушки?

Александр Глеб: Да они вообще никуда не лезут (смеется). Просто наслаждаются, как и я.

Александр Глеб: Моя мама родом с Рязани. Ее тянет съездить на родину хотя бы раз в год Принимали участие в родах? Где ждали?

Александр Глеб: В больнице, за стеной. Мне неважно было, дочка будет или сын. Помню момент, когда впервые ее увидел. Такой маленький комочек. Ради таких моментов и стоит жить.

Почему назвали Александрой? Кто выбирал имя?

Александр Глеб: Вообще я так решил. Супруга стала выбирать среди каких-то иностранных имен. А я хотел свое, родное.

Как спится? Ребенок, кстати, спокойный?

Александр Глеб: До 3-4 месяцев было тяжеловато. Не высыпались. Сейчас стало намного легче.

Вы хотите для своего ребенка такого же детства, какое было у вас?

Александр Глеб: Если честно, то да. Хочу, чтобы она играла с детишками, развивалась, проводила меньше времени за компьютером, и больше — общаясь с другими детьми. Как я ранее сказал, сейчас такого нет. Это вообще очень важная тема. Сейчас с малых лет детей отводят во всевозможные секции. Заставляют учить сразу английский, математику. Не дают ребенку вырасти, поиграться. И сейчас столько детей, которые с малых лет носят очки. Они с детства стараются подражать взрослым, вести себя так. В наше время если ты брал сигарету, и отец потом увидел, такой нагоняй получал, что больше не думал о таком. Я когда в Германии жил, у меня был один близкий товарищ. И он рассказывал, что детей в школе учат тому, что, оказывается, не родители — их лучшие друзья, а полицейские. Получалось, у родителей не было почти никаких прав. К примеру, мама просит сына вынести мусор, а он отказывается. Дескать — ты не можешь от меня чего-либо требовать. Это ужасно, просто ужасно. Никакого уважения. И как расти в такой обстановке? Подросток еще ничего не сделал в жизни, а уже с родителями вот так общается. Ты растишь, кормишь, обеспечиваешь всем — и в ответ вот такое. Поэтому я против этих европейских ценностей.

Так где лучше: у нас или там?

Александр Глеб: У нас. Там ты нужен, только если ты из себя что-то представляешь или чего-то добился. Я ведь когда только приехал в Германию, ко мне отношение такое было… Не очень. По имени не обращались. Называли русским. И все. А потом, когда я стал подниматься, и имя выучили, и фамилию. Они свысока относились. Хотя и у них есть положительные качества. Есть и хорошие люди. Но мне больше нравится у нас. У нас душевнее.

Чемпионат мира в России будет незабываемым

В чем отличие белорусского футбола от российского?

Александр Глеб: Конечно, в финансах. Да и топовые российские клубы посильнее наших. Не сказал бы, что намного, но сильнее.

А ребята где талантливее?

Александр Глеб: И у нас есть способные, и у вас. Но иногда люди, которые занимаются молодыми, нелепо распоряжаются их талантом. Ставят во главу угла деньги. Где больше дадут — туда и суют. Конечно, это не ко всем относится. Но такая проблема есть. А талантливых ребят в России очень много. Просто их надо отслеживать, вести, разговаривать, убеждать. Чтобы они ставили перед собой цели. Чтобы человек хотел уехать, заиграть в топовом клубе. У меня так и было.

Но вы — исключение.

Александр Глеб: Были и в России исключения. Тот же Аршавин. У нас в Белоруссии тоже есть таланты. Еще одна проблема — все хотят всего и сразу. А так не бывает. Это здесь тебя гладят по головке, после каждого гола говорят — ты красавец, лучший. Начинают обхаживать. И на этом футбол заканчивается. Потому многие ребята и «затухали». Опускались вниз и больше не поднимались на нужный уровень.

Вы поиграли с Лионелем Месси , которого многие считают лучшим футболистом в истории. Без него та «Барселона» выиграла бы столько титулов?

Александр Глеб: Нет. Хотя я считаю Гвардиолу сейчас сильнейшим тренером мира. Но с Месси в составе ты всегда можешь выиграть. И должен выиграть.

Какой Месси человек?

Александр Глеб: Очень скромный. Простой в общении, может пошутить. Но в компании он больше любит слушать, чем говорить. Конечно, Лео — нереальный футболист. Считаю его лучшим в истории. Вряд ли такой игрок появится в будущем. Я очень уважаю Криштиану Роналду . В эпоху Месси взять столько же «Золотых мячей», сколько Лео… Это нереально. Но Роналду это сделал. Тем не менее, Месси — лучший.

Девиз «Барселоны» — это больше, чем клуб. Можно сказать, что Месси — больше, чем клуб?

Александр Глеб: Конечно. Так и есть. Он просто.. Нет слов, чтобы описать то, что он творит. Знаете, когда мы командой куда-то прилетали, и шли от самолета в автобус, то Месси всегда были три охранника. К нему всегда было особое отношение. И это понятно. И мне бы хотелось, чтобы он, наконец, выиграл чемпионат мира. Пусть Лео сделает это в России.

Собираетесь приехать в Россию на чемпионат мира?

Александр Глеб: Как получится. Желание приехать есть. Та же Москва близко. Может, в Сочи удастся вырваться. Посмотрим.

Чего ожидаете от чемпионата мира?

Александр Глеб: Это будет нереальный праздник. Я слежу за новостями, вижу, что некоторые люди пытаются как-то испортить его. Не надо обращать на них внимания. Я вижу только одно: людям интересно приехать в Россию. Это будет незабываемо. А если некоторые персоны не хотят приезжать, ну и пусть. Что, из-за этого чемпионат мира что-то потеряет? Не хотят, пускай по телевизору смотрят.

Досье «СОЮЗа»

Александр Павлович Глеб

Родился 1 мая 1981 года в Минске.

Выступал за команды: БАТЭ (1999-2000, 2012-2013, 2015, 2016, 2018 — н.в.), «Штутгарт» (2000-2005, 2009-2010), «Арсенал» (2005-2008), «Барселона» (2008-2011), «Бирмингем» (2010-2011), «Крылья Советов» (2012, 2017), «Коньяспор» (2014), «Генчлербирлиги» (2015, 2016).

Пятикратный чемпион Беларуси. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании и Кубка английской лиги.

Первый белорус, выигравший Лигу чемпионов и сыгравший в финале этого турнира.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «СОЮЗа»