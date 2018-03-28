Как найти работу людям с ограниченными возможностями

Люди с ограниченными возможностями здоровья могут найти работу в Москве, причем их готовы трудоустроить крупные отечественные и международные компании. Куда можно обратиться инвалиду, чтобы получить достойную работу, — в материале mos.ru

Современные программы наставничества и социальной адаптации для людей с инвалидностью позволяют им не только получать новые навыки, но и реализовывать профессиональный потенциал. Они дают участникам возможность решать разные задачи — от подготовки к первому в жизни собеседованию до получения новой специальности.

Для человека с ограниченными возможностями здоровья есть несколько способов получить помощь при решении вопросов трудоустройства. Можно обратиться в центр занятости населения или в некоммерческие и общественные организации, действующие при поддержке Правительства Москвы. Центр занятости населения

Трудоустройством людей с ограниченными возможностями здоровья в центре занятости населения (ЦЗН) занимается целый отдел. Его сотрудники подбирают вакансии с учетом индивидуальной программы реабилитации соискателя. С 2011 года они помогли найти работу почти 10 тысячам москвичей. Сегодня в базе ЦЗН около 370 предприятий, готовых принимать на работу людей с ограниченными физическими возможностями.

Среди них международные производители спортивной экипировки, пищевых продуктов, отечественные нефтяные компании, банки, крупнейшие интернет-порталы.

Найти вакансии можно и на сайте ЦЗН, где есть раздел для особых категорий граждан. К ним относятся и инвалиды.

Устроиться на работу могут представители разных профессий. С помощью ЦЗН люди с инвалидностью чаще всего получают работу в сфере банковского дела, менеджмента, программирования и продаж. Большое количество вакансий открыто для социальных агентов, диспетчеров, курьеров, сборщиков деталей и изделий, операторов заправочных станций, кладовщиков и других рабочих.

Задачи специалистов ЦЗН не ограничиваются поиском вакансий — при необходимости уже работающие москвичи могут обратиться сюда за консультацией о том, как наладить рабочий процесс и начать диалог с начальством и коллегами. Здесь же горожане с ограниченными возможностями здоровья могут пройти курс профориентации или повышения квалификации.

Сориентироваться в перечне услуг центра маломобильным гражданам помогают специальные выездные бригады, сотрудники которых проводят консультации и подбирают вакансии в удобном для соискателя месте. В мобильном центре также можно получить расписание тренингов и ярмарок вакансий. Карьерная «Перспектива»

Аналогичные услуги для людей с ограниченными возможностями здоровья оказывают и некоммерческие объединения. Среди них региональная общественная организация инвалидов (РООИ) «Перспектива», благодаря которой за последние семь лет работу нашли более 1200 человек.

Сегодня «Перспектива» предлагает пять механизмов поиска новых карьерных возможностей. В их числе профориентация, подготовка к собеседованию и адаптация на рабочем месте, помощь студентам и молодым специалистам, работа с наставниками из бизнес-сообщества, обучение и трудоустройство ИТ-специалистов, участие в конкурсах под руководством наставников из крупных организаций. «Перспектива» сотрудничает более чем с 50 партнерами, среди которых крупнейшие международные компании. Большинство из них предлагают людям с ограниченными возможностями здоровья работу на административных должностях, в сфере бухучета, юриспруденции, подбора персонала и информационных технологий. Условия трудоустройства и средние зарплаты не отличаются от рыночных, но, как и в большинстве крупных компаний, соискателям зачастую предлагают сначала пройти стажировку или поработать на проектах, а уже после оформиться в штат.

«Конкурс был центральным мероприятием, но и тренинги были полезны, они облегчали понимание процесса найма персонала с точки зрения компании, с точки зрения рекрутера и с точки зрения человека, который ищет работу тоже. Конкурс я не выиграл, хотя смотря что считать выигрышем. Призовое место я не занял, но за неделю получил предложения от, кажется, девяти компаний. А текущий работодатель мне вообще позвонил на следующий день после конкурса. Подобные проекты действительно очень важны и полезны, потому что если бы этого конкурса не было, я бы сам в знаменитую немецкую компанию не пошел — побоялся бы. Ну и плюс своеобразный психологический барьер «а как мы сообщим работодателю о своих сложностях, скажем, что чего-то не можем» остается. И когда есть хаб, объединяющий работодателей, которые ищут сотрудников, и людей, которые знают, что могут найти работу, это хорошо, потому что это раскрепощает», — рассказал консультант крупнейшей международной компании — производителя программного обеспечения для организаций Павел Новиков

Участники карьерных программ проходят тренинги и получают консультации рекрутеров и HR-специалистов крупнейших международных компаний. Наставники и тренеры помогают оценить свои профессиональные умения и опыт, подобрать вакансию и грамотно составить резюме, а также развить навыки самопрезентации перед встречей с будущим работодателем и коллегами. Мероприятия для соискателей проводят бесплатно.

Можно воспользоваться услугами центра занятости населения и некоммерческих организаций одновременно.

«Мне была интересна образовательная часть ЦЗН и «Перспективы», потому что там проходят тренинги по составлению резюме, работа с наставником, учат правильно проходить интервью, — отметила Анна Драгина (ей удалось найти работу — она стажер отдела корпоративных коммуникаций одной из крупнейших международных косметических компаний). — С этой точки зрения мне было крайне интересно всему этому научиться, чтобы я уже к выходу из бакалавриата была с какой-то рабочей базой и знала, как все правильно делать».

По мнению Анны Драгиной, работа таких организаций, как ЦЗН и «Перспектива», очень важна: «Когда я училась, мои однокурсники, несмотря на то, что они не имеют инвалидности, сталкивались с теми же проблемами. Но я вовремя попала в РООИ „Перспектива“, прошла там несколько тренингов, пришла с их помощью на свою первую стажировку, и это помогло мне понять себя, понять, какая профессия мне интересна, и влиться в эту рабочую среду. Потому что до этого я, конечно же, никогда не работала и не представляла, что такое работа, что мне может быть вообще интересно». Обучение и профессиональная реабилитация

На протяжении 25 лет в Лианозове работает Научно-практический реабилитационный центр, в котором горожане с ограниченными возможностями получают среднее профессиональное образование. Специальности, которые можно освоить в центре, зачастую носят не только прикладной, но и творческий характер. Срок обучения составляет один год и 10 месяцев, после чего выпускники получают дипломы — например, живописца, вышивальщицы или садовника. С момента основания центра обучение здесь прошли более 600 человек.

Кроме того, в центре проводят занятия по лечебной физкультуре, плаванию, танцам и другим видам физической активности. Посетители проходят медицинскую и социальную реабилитацию, участвуют в работе вокальной и театральной студий, посещают литературные вечера и курсы компьютерной грамотности.

Подобные организации открыты и в других районах столицы. Сегодня в городе действует 21 учреждение для обучения и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них комплексный реабилитационно-образовательный центр в Ново-Переделкине, реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» в Зеленограде, а также школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых в Алексеевском районе.