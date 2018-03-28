Зачем нужна девушка?

Вопрос

Hello guys! Спонтанное решение — написать вам вопрос. Лежу слушаю спокойную музыку, выпил немного пива, и захотелось поделиться и послушать вашего мнения. Вопрос может показаться глупым или банальным — возможно, сюда вам уже задавали подобные вопросы. Но все равно напишу — может опубликуете. Не важно, в общем:) Каково иметь девушку, ну или для более взрослых — женщину? Дело в том, что я со времен школы так ни с кем и не встречался и не любил. Да, неее, не подумайте, что мне 30-40 лет) Скажу одно, что выше 20, но не выше 25:)) Так сложилось, что я не такой активный человек — я интроверт сам по себе. Иногда у меня возникает вопрос, а нужна ли девушка? Не секрет, что бывают у меня всплески какие-то, что прям хочется любви и ласки, а с другой стороны, мой внутренний голос говорит: «Псс, пацан, ты хочешь секса»… Наверное, со стороны будет смотреться, что я ответил на свой вопрос сам же, НО меня интересует чисто ваше мнение, как вы на это смотрите. Я скажу так, что я не должен убиваться по этому поводу, а просто когда мне приспичит найти девушку или я созрею для более взрослых отношений, в уклон завести семью, тогда уже от меня будет зависеть. Добавлю, что я не прошу каких-то ссылок на темы: «Как завести девушку», «Как быть уверенным». Я в этом не нуждаюсь, я бы так сказал. Да, я не скрываю, что в какой-то степени я бываю неуверенный, закомплексованный. Но я могу заговорить с девушкой или женщиной, которая, например, старше меня на 5-8 лет. Это как-то спонтанно получается, что я сам по себе начинаю заводить диалог, а потом спрашиваю, зачем я начал говорить:D Ой, щас перечитываю, что написал, и треш какой-то)) Тут даже не один вопрос, да и со стороны выглядит, что я сам не определился, что я вообще хотел спросить. Аргументирую это тем, что я просто поделился своими мыслями. Я не хочу быть очередным нытиком, который задает вам вопросы: «Как мне жить?», «Я потерял смысл жизни» и тому подобное. Уже сыт такими темами. А мой вопрос прост: зачем нужна девушка? Вот если подумать, большинство убивается над тем, что у них нет девушки, и они упорно ее ищут и не могут найти. Так сложилось, что я думаю наперед и думаю, как мне содержать семью в будущем. И я занимаюсь своим делом, и я пытаюсь в этом развиваться даже с пониманием, что я полный ноль в отношениях с девушками. Я больше чем уверен: в этом есть плюсы, что я так думаю и рассуждаю. А с другой стороны, в этом есть и минусы, что у меня нет опыта в отношениях, и, скорее всего, будут в будущем проблемы по этому поводу. Эм, уже раз 10 перечитываю, что написал, и рукалицо) Да пребудет с вами сила редактора, которая (ый) исправит все мои ошибки в этом письме)

Ответ

Ну и вопрос у тебя! Спасибо за него, конечно, но чтобы ответить, придется налить стакан портвейна и долго-долго думать. Действительно, зачем нужны отношения? Конкретного ответа на вопрос нет, но очень много мыслей, каждая из которых по-своему верна. Вот ты можешь ответить, каково жить в России? Или каково ходить на работу? В общем-то, тяжеловато, но есть ряд плюсов, которые гонят прочь любые сомнения. И конечно же, очень много зависит от самой работы, твоего материального положения или города, в котором ты живешь. Обычно же так говорят? Так вот: в отношениях все так же. Многое зависит от самой девушки, условий и даже вашего бюджета. Главное, не забывай, что это не прогулка на велосипеде, а тяжелый труд, в котором очень много сложных моментов и часто приходится идти на уступки. Но, черт возьми, оно того стоит! Хотя вы без конца будете друг на друга срываться, кричать, обижаться и думать: «Ну нахрена мне все это!». А потом выяснится, что это только привносит страсть в ваши отношения и не дает им стать заскорузлыми, как старая болячка. Ведь за тяжелым конфликтом всегда следует бурное примирение. Не всегда — иногда это заканчивается расставанием. И тут надо бы радоваться, ведь вы этого хотели, вы того добились — наконец-то свобода! Но почему-то в этот момент понимаешь, что не можешь без нее. Кто еще вытерпит твой характер, поймет, успокоит, приласкает, поймет, как она? Да в общем-то, никто. И тут понимаешь, что иметь постоянную женщину — это очень удобно. Сразу несколько проблем долой.

Во-первых, отпадает половой вопрос. Самку искать не нужно, она всегда под боком и испытывает те же потребности, что и ты. Самое смешное, что в отношениях ты начинаешь заглядываться на других женщин, а мозг, от которого стремительно отлила кровь, терзают грешные мысли об измене. Ты ж еще такой молодой, красивый, а вокруг столько симпатичных девушек. Но ты вспомни о том, что нужно проявлять чудеса остроумия и обаяния, тратить время на подкатывание, иногда на ухаживание, сводить ее куда-то, и самое страшное — слушать ее. И никто не гарантирует, что с ней будет хорошо и приятно. А тут свое, родное, любимое, проверенное временем, от которого знаешь, чего ожидать. Вы друг под друга уже подстроились, работаете как слаженный механизм по увеличению популяции и можете экспериментировать и пробовать всякое. А что тебе светит с профурсетками? Коленно-локтевая и поцелуи в шею, ведь вы недостаточно хорошо знаете друг друга для разных аналов и оралов. Ей же тоже не хочется прослыть блядью последней, вот и держит марку. Хотя все зависит от ее распущенности. В этом плане своя женщина — это просто счастье.

Во-вторых, постоянная женщина знает и понимает тебя лучше, чем ты думаешь. Она поддержит, станет за тебя горой и даже способна вытащить тебя из трясины. Невероятно важно, чтобы кто-то встал на твою сторону, посмеялся над твоими шутками и сказал, что все будет нормально. Вряд ли на это способны обычные половые партнерши. Вообще приятно, когда за тобой ухаживают, когда человек понимает, что в данный момент тебя лучше не трогать, и совершенно спокойно воспринимают твою придурь. А это возможно только с человеком, с близким человеком. Иногда просто необходимо, чтобы кто-то сварил суп, залечил сердечную рану именно в тот момент, когда ты подыхаешь от голода и тоски, а не в свободное от жизни время. И тут не имеет значения, интроверт ты или нет. И третье, самое главное: ты заводишь женщину, потому что любишь и хочешь. Потому что чувствуешь, что готов. Роль любовника тебя не устраивает, потому что ты ревнуешь ее ко всем. От переизбытка чувств хочется сделать что-то решительное и грандиозное, удивить ее и показать, как сильно ты ее любишь. Вот и предлагаешь отношения и совместное проживание. И тут голос разума перестает работать, да и зачем, если ты искренне хочешь видеть ее ненакрашенную мордашку по утрам и готов отдать свои мозги ей на затрахание. В любом случае хоть раз в жизни нужно побыть в серьезных отношениях. Неповторимый опыт, который ни с чем не спутаешь. С удивлением открываешь для себя новые грани и начинаешь понимать, по какому принципу люди сосуществуют, почему делают те или иные поступки. Жить вместе не обязательно, можете играть в семью раз в неделю — этого достаточно. Мы ведь стареем, и со временем хочется чего-то осознанного, стабильного. Хочется разнообразия, в конце концов, интересно же, каково это, когда в твоей жизни становится слишком много одного отдельного человека. Тебе же самому любопытно, просто сторонние мнения о том, что отношения — это блажь, сбивают с толку.

Отвечая на твой второй вопрос, скажу тебе: девушка не нужна, если ты не хочешь ни ее, ни отношений. Если чувства сильны и моральная готовность имеется, то попробовать стоит. Не потому, что так принято, а потому, что новый опыт. Что ты знаешь о жизни, если не познал муки и прелести отношений? В конце концов, всегда можно разбежаться. Так что о каком «голосе разума» ты говоришь? Без обид, но не нужно воспринимать мнение циничных дядек из фильмов как голос разума. Чаще всего мы сами не знаем, что нам нужно от жизни, но понять это можно, только попробовав. Через несколько лет тебе станет одиноко, а понимающего человека рядом нет. Вот и понимаешь, зачем нужны отношения. Ты заведешь девушку в 35 и поймешь, что совершенно не приспособлен к совместной жизни и не готов брать ответственность за других. Поэтому ты прав: опыт в отношениях нужен.

Будет тяжело. Отношения приедаются, бытовуха убивает страсть, вы начинаете друг друга раздражать и все меньше возбуждать, она устает от твоих шуток, а ты — от ее разговоров о чем-то большем. Но с этим, как ни странно, можно бороться.