Ирена Понарошку поделилась с родителями «шпаргалкой», как не потерять ни минуты рядом с ребенком

Российская телеведущая Ирена Понарошку периодически посвящает свои посты в Instagram темам воспитания и заботы о детях. На этот раз, обеспокоенная ужасной трагедией в Кемерове, звезда решила поделиться с родителями своим взглядом на то, как можно не упустить ни одной минуты, когда маме или папе удается побыть рядом с ребенком.

Думаю, в эти страшные дни все родители смотрят на своих детей другими глазами. Особенно ценя то, что они есть. Что они живые, теплые, родные, их можно обнять. Я смотрю на Серафима и не могу насмотреться,

начала свой пост телеведущая.

Она добавила, что, к сожалению, мы все равно часто упускаем самое главное, отвлекаясь на ежедневную суету.

Забываем, как все хрупко и зыбко в этом мире. В галерее фото моя любимая «шпаргалка» для родителей, которая поможет не терять ни минуты того драгоценного времени, когда мы рядом с нашими малышами. Можно ее сохранить на завтра. Но события последних дней показали, что завтра может и не быть, есть только сегодня,

заключила звезда.