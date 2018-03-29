Ирена Понарошку поделилась с родителями «шпаргалкой», как не потерять ни минуты рядом с ребенком 

Российская телеведущая Ирена Понарошку периодически посвящает свои посты в Instagram темам воспитания и заботы о детях. На этот раз, обеспокоенная ужасной трагедией в Кемерове, звезда решила поделиться с родителями своим взглядом на то, как можно не упустить ни одной минуты, когда маме или папе удается побыть рядом с ребенком.
Думаю, в эти страшные дни все родители смотрят на своих детей другими глазами. Особенно ценя то, что они есть. Что они живые, теплые, родные, их можно обнять. Я смотрю на Серафима и не могу насмотреться,
начала свой пост телеведущая.
Она добавила, что, к сожалению, мы все равно часто упускаем самое главное, отвлекаясь на ежедневную суету.
Забываем, как все хрупко и зыбко в этом мире. В галерее фото моя любимая «шпаргалка» для родителей, которая поможет не терять ни минуты того драгоценного времени, когда мы рядом с нашими малышами. Можно ее сохранить на завтра. Но события последних дней показали, что завтра может и не быть, есть только сегодня,
заключила звезда.
Ее список состоит из 60 пунктов. В нем она советует говорить ребенку о своей любви, всегда благодарить его за помощь, рассказывать о семье и себе, слушать его рассказы, пусть они и кажутся иногда слишком наивными и глупыми, задавать ему вопросы, показывать, как делать простые и нужные вещи, найти время для простых прогулок и игр, чаще радовать его и не пытаться всегда казаться правым. Чтобы посмотреть список, нужно кликнуть на стрелочку в правом углу публикации. Она появится, если навести курсором на фотографию. Публикация от TV host, journalist 📺 Moscow (@irenaponaroshku) 28 Мар 2018 в 3:28 PDT Напомним, Ирена Понарошку замужем за российским диджеем, кришнаитом Александром Глуховым. Пара вместе с 2010 года. У них есть совместный сын Серафим, который появился на свет 31 марта 2011 года. Периодически звезда делится мамским опытом, рассказывая о воспитании ребенка. Фото: Instagram / @irenaponaroshku