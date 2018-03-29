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Айоделе Аделейе: Моего словарного запаса хватает только на тренировочный процесс
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Айоделе Аделейе: Моего словарного запаса хватает только на тренировочный процесс 

Советский спорт 13 часов назад
— Как тебе Хабаровск? — Очень хороший город, — приводит слова Аделейе официальный сайт СКА. — Люблю гулять по нему, несмотря на холод. Люди здесь очень добрые и отзывчивые.
— Хабаровские морозы для тебя проблема? — Да, здесь и в самом деле очень прохладно, намного холоднее чем в Турции, где мы сейчас тренируемся. Но я привыкну, надо только немного времени.
— Как тебя приняли в команде и с кем ты сейчас больше всего общаешься? — Честно говоря, мне непросто, так как я почти ничего не понимаю по-русски, кроме самого элементарного. Моего словарного запаса хватает только на тренировочный процесс.
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