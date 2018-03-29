Айоделе Аделейе: Моего словарного запаса хватает только на тренировочный процесс

— Как тебе Хабаровск? — Очень хороший город, — приводит слова Аделейе официальный сайт СКА. — Люблю гулять по нему, несмотря на холод. Люди здесь очень добрые и отзывчивые.

— Хабаровские морозы для тебя проблема? — Да, здесь и в самом деле очень прохладно, намного холоднее чем в Турции, где мы сейчас тренируемся. Но я привыкну, надо только немного времени.

— Как тебя приняли в команде и с кем ты сейчас больше всего общаешься? — Честно говоря, мне непросто, так как я почти ничего не понимаю по-русски, кроме самого элементарного. Моего словарного запаса хватает только на тренировочный процесс.