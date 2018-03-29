«Партнеров найти просто: деятельность НКО должна быть прозрачна»

«В первую очередь, нужно понимать смысл той деятельности, которой ты занимаешься. Не с точки зрения того, что ты делаешь, а с точки зрения того, для чего ты это делаешь, зачем ты это делаешь. Нужно понимать долгосрочность стратегии и то, кто из окружающих тебя людей и организаций разделяет твои цели и ценности. На самом деле часто выясняется, что очень многие организации хотят того же, что хочешь ты: чтобы в городе, например, было чисто, чтобы дети были в безопасности и т. д.

Дальше ты формулируешь свои предложения, приходишь к бизнесу и говоришь: „Давайте сделаем это вместе“. У тебя должен быть четкий план действий, картинка, как это будет выглядеть, все должно быть расписано по шагам — нужен план действий и сколько это будет стоить. Все должно быть четко прописано и прозрачно. Тогда партнер понимает, куда пойдут деньги, он включается в процесс — ему не безразличны те вещи, о которых ты говоришь.

Проблемы возникают, когда партнер не понимает, что конкретно на эти средства будет сделано, насколько это соответствует тем ценностям, которые он лично разделяет. Мы почему-то представляем себе бизнес как людей, которые хотят только зарабатывать, или представляем чиновников, которые сидят, держатся за свое место и хотят только отписаться от всего. На самом деле все не так. Каждый из них — человек, который думает о своем личном будущем, о будущем людей, которые его окружают, и т. д. И если он видит, что есть реальный шанс изменить жизнь к лучшему, то он, как правило, этим пользуется.

Мой личный опыт свидетельствует о том, что очень легко найти партнеров в регионах. Они дают живые деньги, они дают ресурсы. Все, повторюсь, должно быть чисто и прозрачно для партнеров. Если что-то тормозит, нужно выяснять, что. Это могут быть объективные причины. У малого бизнеса просто может не быть денег — они в обороте, и предприниматель не может их изъять, но он может помочь продукцией. У крупного бизнеса живые деньги есть, но могут быть другие причины. Например, те, с кем мы работаем, не принимают решение, а тот, кто принимает, — занят, и мы не можем с ним встретиться, до него просто не могут донести наши предложения. Всегда есть какая-то причина. И нам нужно эту причину найти и как-то ее устранить».

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