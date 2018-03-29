Ещё
«Партнеров найти просто: деятельность НКО должна быть прозрачна»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Партнеров найти просто: деятельность НКО должна быть прозрачна» 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В первую очередь, нужно понимать смысл той деятельности, которой ты занимаешься. Не с точки зрения того, что ты делаешь, а с точки зрения того, для чего ты это делаешь, зачем ты это делаешь. Нужно понимать долгосрочность стратегии и то, кто из окружающих тебя людей и организаций разделяет твои цели и ценности. На самом деле часто выясняется, что очень многие организации хотят того же, что хочешь ты: чтобы в городе, например, было чисто, чтобы дети были в безопасности и т. д.
Дальше ты формулируешь свои предложения, приходишь к бизнесу и говоришь: „Давайте сделаем это вместе“. У тебя должен быть четкий план действий, картинка, как это будет выглядеть, все должно быть расписано по шагам — нужен план действий и сколько это будет стоить. Все должно быть четко прописано и прозрачно. Тогда партнер понимает, куда пойдут деньги, он включается в процесс — ему не безразличны те вещи, о которых ты говоришь.
Проблемы возникают, когда партнер не понимает, что конкретно на эти средства будет сделано, насколько это соответствует тем ценностям, которые он лично разделяет. Мы почему-то представляем себе бизнес как людей, которые хотят только зарабатывать, или представляем чиновников, которые сидят, держатся за свое место и хотят только отписаться от всего. На самом деле все не так. Каждый из них — человек, который думает о своем личном будущем, о будущем людей, которые его окружают, и т. д. И если он видит, что есть реальный шанс изменить жизнь к лучшему, то он, как правило, этим пользуется.
Мой личный опыт свидетельствует о том, что очень легко найти партнеров в регионах. Они дают живые деньги, они дают ресурсы. Все, повторюсь, должно быть чисто и прозрачно для партнеров. Если что-то тормозит, нужно выяснять, что. Это могут быть объективные причины. У малого бизнеса просто может не быть денег — они в обороте, и предприниматель не может их изъять, но он может помочь продукцией. У крупного бизнеса живые деньги есть, но могут быть другие причины. Например, те, с кем мы работаем, не принимают решение, а тот, кто принимает, — занят, и мы не можем с ним встретиться, до него просто не могут донести наши предложения. Всегда есть какая-то причина. И нам нужно эту причину найти и как-то ее устранить».
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Экс-вокалистка «Ленинграда» впервые рассказала, как стала жертвой сексуальных домогательств Туристка сняла на видео лох-несское чудовище Схватка медведя с тигром в Индии попала на видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристка сняла на видео лох-несское чудовище15
Туристка сняла лох-несское чудовище с детьми
Кот родился девочкой, но вынужденно сменил пол5
Несмышленые малыши не смогли выбраться из заключения13
«Субмарина-призрак» испугала дайверов27
Видео
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
00:48
Рыжая плутовка обворовала любопытного зеваку
Безумный мир
00:37
Туристка сняла лох-несское чудовище с детьми
Безумный мир
00:42
Несмышленые малыши не смогли выбраться из заключения
Безумный мир
00:40
Гигантский лесной кот напугал шотландцев
Безумный мир
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
03:48
Раскрыта причина гибели Гагарина
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение