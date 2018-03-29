Не существует причин, которые оправдывают твое нежелание идти к своей мечте

Мы все постоянно жалуемся на то, что не можем жить так, как хотим, и не имеем возможности следовать за своей мечтой. Всему виной работа, обязательства, финансовые трудности, общественное порицание — мы готовы найти тысячу причин, лишь бы оправдать свое бездействие. К сожалению, никто не думает о том, что времени у нас гораздо больше, чем кажется, но тратим мы его на просмотры сериалов или выбираем иное бесполезное времяпрепровождение. Отдых, конечно же, важен, но ты должен научиться использовать во благо каждую минуту, если хочешь добиться своей цели. Так что же мешает нам идти к своей мечте и добиваться ее?

Что бы ты ни говорил, в этом мире есть то, что ты любишь

У каждого из нас есть свои увлечения. Одним нравится вести личный блог, другим — играть в онлайн игры. Найди и ты для себя какое-то увлечение, которому сможешь посвящать хотя бы один час в день.

Твое увлечение не уникально

С большой вероятностью в мире есть еще тысячи людей, которые разделяют твои интересы, так что жаловаться на отсутствие единомышленников — глупо. Порой мы теряем интерес к своему увлечению лишь из-за того, что не можем найти человека, который бы поддержал его. Но не стоит путать нежелание найти с отсутствием возможности. Не ищи отговорки и просто действуй. 8 причин, по которым ты скучаешь и бездарно тратишь свое время

Жалобы — это лишь отговорки

Есть люди, которые опасаются, что их увлечения не вписываются в ритм нормальной жизни, и используют это как отговорку, оправдывая свое бездействие. Они жалуются на график, обстоятельства, соседа, который постоянно чем-то недоволен и его не хочется лишний раз беспокоить. В тот же момент, когда мы чего-то действительно хотим, то готовы забить на многие обстоятельства и продолжать идти к своей цели. Есть три составляющие, которые необходимы для реализации своего проекта: 1) Продуманный план 2) Постоянная работа над собой и совершенствование личных навыков, чтобы стать профессионалом в своем деле 3) Навык решения проблем, который поможет выйти из любой ситуации и найти общий язык с недоброжелателями

У тебя уже есть время, чтобы осуществить свою мечту

«Занят» — забудь это слово и избавься от него, исключи из словарного запаса, напиши на бумажке и сожги ее, а пепел развей по ветру. Это слово скорее звучит как «не хочу искать возможность», но не отражает твою исключительную занятость. Все мы можем найти время на то, что действительно любим, ведь после окончания рабочего дня проводим минимум час на просторах интернета, отдавая все свободное время социальным сетям. Единственный способ правильно использовать время — это составить график и посмотреть, где и когда ты можешь выделить час или два на то, чтобы сделать очередной шаг к своей мечте. Хватит говорить, что у тебя нет времени — скорее отсутствует дисциплина, но не возможности. 50 вопросов, которые помогут понять, чего ты хочешь в жизни

Без концентрации не будет успеха

Даже если ты сконцентрируешься на одной единственной цели, то не сможешь добиться успеха, если не будешь на ней полностью сосредоточен. Это потребует от тебя максимальной концентрации в то время, когда ты будешь заниматься делом и идти к своей цели. Если же принято решение охватить сразу несколько сфер, то одновременная работа даже над двумя проектами может истощить все ресурсы, и со временем ты утратишь желание двигаться в выбранном направлении. Чтобы стать профессионалом в чем-либо, необходимо уделить своей страсти максимум сил и времени, но распыляясь на несколько целей, не получится быть максимально сконцентрированным и собранным. Сделай выбор в пользу единственного увлечения, чтобы стать профессионалом в одном деле, а не быть любителем в нескольких. Как стать профессионалом и не оставаться всю жизнь жалким любителем

Мечта может трансформироваться

Каждый из нас имеет право на ошибку, и нередки случаи, когда те мечты, которые кажутся истинными, трансформируются в нечто иное. Например, представь себе, что ты всю жизнь мечтал стать великим пианистом, потратил на это кучу времени, но однажды друг попросил показать, как это делается, и ты открыл в себе талант учителя, наставника и решил посвятить этому всю свою жизнь. Подобные метаморфозы не означают, что ты отказался от своей мечты, а говорят о том, что ты наконец-то нашел свой путь в жизни и определился с конечной целью. Так что не бойся подобных перемен.