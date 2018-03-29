Ещё
Экс-вокалистка «Ленинграда» впервые рассказала, как стала жертвой сексуальных домогательств
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-вокалистка «Ленинграда» впервые рассказала, как стала жертвой сексуальных домогательств 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
«Ну да, как любая симпатичная девушка я сталкивалась с харрасментом. Какие-то из эпизодов я не хочу вспоминать. В 17 лет я поступала в Санкт-Петербурге в университет культуры на факультет эстрадной режиссуры. Я прошла все туры и на последнем мне внезапно влепляют двойку за вокал. В коридоре ко мне подходит помощница декана и просит меня и еще двух „двоечниц“ остаться и предлагает пообщаться с деканом. Я захожу к нему в кабинет. Он странно стал говорить о том, что „на что ты готова ради поступления на мой факультет“, „ты понимаешь, что тебе нужна будет поддержка во время учебы“, „я могу тебе помочь“… Предложил поехать с ним на постановку в Тверь, жить с ним в номере, быть „хорошей девочкой“. Обещал после этого зачислить сразу на второй семестр. Я была домашним ребенком. Сказать, что я была шокирована — ничего не сказать. Такое предложение от мужчины, который годился мне в отцы, стало для меня кошмаром, который потом долго мне снился», — поделилась певица в пресс-центре НСН.
Певица Алиса Вокс после прекращения сотрудничества с Сергеем Шнуровым продолжает сольную карьеру — она записала альбом «Новая Алиса Вокс» в популярных жанрах современной музыки, таких, как synth-pop, electro-pop, dance-rock.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Партнеров найти просто: деятельность НКО должна быть прозрачна» Туристка сняла на видео лох-несское чудовище Схватка медведя с тигром в Индии попала на видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристка сняла на видео лох-несское чудовище15
Туристка сняла лох-несское чудовище с детьми
Кот родился девочкой, но вынужденно сменил пол5
Несмышленые малыши не смогли выбраться из заключения13
«Субмарина-призрак» испугала дайверов27
Видео
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
00:48
Рыжая плутовка обворовала любопытного зеваку
Безумный мир
00:37
Туристка сняла лох-несское чудовище с детьми
Безумный мир
00:42
Несмышленые малыши не смогли выбраться из заключения
Безумный мир
00:40
Гигантский лесной кот напугал шотландцев
Безумный мир
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
03:48
Раскрыта причина гибели Гагарина
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение