Экс-вокалистка «Ленинграда» впервые рассказала, как стала жертвой сексуальных домогательств

«Ну да, как любая симпатичная девушка я сталкивалась с харрасментом. Какие-то из эпизодов я не хочу вспоминать. В 17 лет я поступала в Санкт-Петербурге в университет культуры на факультет эстрадной режиссуры. Я прошла все туры и на последнем мне внезапно влепляют двойку за вокал. В коридоре ко мне подходит помощница декана и просит меня и еще двух „двоечниц“ остаться и предлагает пообщаться с деканом. Я захожу к нему в кабинет. Он странно стал говорить о том, что „на что ты готова ради поступления на мой факультет“, „ты понимаешь, что тебе нужна будет поддержка во время учебы“, „я могу тебе помочь“… Предложил поехать с ним на постановку в Тверь, жить с ним в номере, быть „хорошей девочкой“. Обещал после этого зачислить сразу на второй семестр. Я была домашним ребенком. Сказать, что я была шокирована — ничего не сказать. Такое предложение от мужчины, который годился мне в отцы, стало для меня кошмаром, который потом долго мне снился», — поделилась певица в пресс-центре НСН.