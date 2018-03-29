Как фавориты русских монархов повлияли на историю

Фаворитизм — не сугубо российское явление. Пришедший к нам с Запада вместе с плодами Просвещения, он прекрасно прижился. Вовсе не обязательно фавориты были связаны интимными отношениями с монархами, как это нередко предстаёт в современных стереотипах.

Здесь, скорее, важно другое — личная преданность фаворита, его деловые амбиции и полное доверие монарха. Кто и на сколько пользовался доверием?

Эрнст Иоганн Бирон. Фаворит — земляк

Первой из императриц, отдавших большую власть в руки фаворита, стала Анна Иоанновна. Бирон не отличался ни знатным происхождением, ни хорошим образованием, ни особыми способностями к государственной деятельности. Анна Ивановна, также необразованная и неразбирающаяся в политике женщина, пригласила его к себе ближайшим помощником по старой памяти — он был ее секретарем еще в Курляндии (тогдашнее название части Латвии), где она была герцогиней.

В правление императрицы Анны государственные дела в России пришли в упадок, органы управления работали плохо. Финансы были расстроены, денег хватало только на дворцовые развлечения, о которых главным образом и заботился Бирон.

После смерти императрицы Бирона свергли, сослали в Сибирь, потом помиловали — и отправили доказывать свою преданность России обратно — в Курляндское герцогство, где он и правил, руководствуясь интересами государства.

Алексей Разумовский. Фаворит с Украины

Сын простого украинского казака, Алексей Розум 22-х лет от роду поступил в придворный хор. Красивого и сладкоголосого певчего заметила цесаревна Елизавета и приблизила к себе.

В 1741-м году произошёл государственный переворот, и Елизавета взошла на престол. А через несколько месяцев в подмосковном Перове она тайно венчалась с Алексеем, который к тому моменту «облагородил» свою фамилию и стал Разумовским.

Разумовский обладал огромным влиянием на императрицу и добился больших поблажек для родной Украины. Его младший брат прямо из пастухов был отправлен учиться за границу, а по возвращении избран гетманом Украины и назначен президентом Академии наук . Однако сам Разумовский был человеком добродушным, сострадательным и не властолюбивым. Он старался не вмешиваться в политику и участвовал в принятии государственных решений лишь тогда, когда императрица обращалась к нему за советом.

Григорий Орлов. Фаворит — участник переворота

В 1762 году началось царствование Екатерины II. За 34 года правления она сменила более десяти фаворитов. Большинству из них недолго удавалось занимать место в сердце императрицы, и обычно из царского сердца они удалялись в ссылку. Но двое из ее фаворитов были на особом счету и остались в истории.

Граф Григорий Орлов был активным участником свержения Петра и помог императрице захватить трон. Сразу после воцарения императрицы он получил щедрую награду — богатые поместья, деньги, графский титул, а вскоре и должность командующего русской артиллерией. В течение последующих почти 12 лет Орлов входил в число ближайших советников Екатерины, но влияния на решение важнейших государственных вопросов не оказывал. Считается, что именно он с началом в 1768 г. русско-турецкой войны выдвинул идею архипелагской экспедиции, принесшей русскому флоту блестящую победу при Чесме. В 1771 г. он был послан в охваченную эпидемией чумы Москву и неплохо справился с организацией мер по ее прекращению.

Григорий Потёмкин. Фаворит — великий политик

Еще один Григорий при Екатерине — Потёмкин — вошёл в историю благодаря своим достижениям и своему таланту политика. Даже после того, как императрица к нему охладела, он не потерял своих позиций, продолжая активно участвовать и во внутренней, и во внешней политике. Потёмкин успешно командовал русской армией во время войны с Турцией 1787 — 1791 гг., осуществлял присоединение к России и освоение Крыма, основал там несколько городов и фактически создал российский Черноморский флот.

Александр Меншиков. Фаворит — соратник

Ошибочно предполагать, что это женщины придумали фаворитизм. Фаворитом может быть не только любовник венценосной жены, но и близкий друг венценосного мужа.

Александр Меншиков, фаворит Петра I, по легенде, был сыном придворного конюха и продавал в Москве пироги. Мальчишкой его приметил Франц Лефорт , видный сановник того времени. Из окружения Лефорта Меншиков был взят к себе в денщики Петром. Он помогал будущему императору создавать «потешные» полки, а затем и воевать. Он был первым из «птенцов гнезда Петрова», верным помощником во всех начинаниях — от войны до обеда. Меншиков был способным полководцем, дипломатом и администратором.

Царь высоко ценил исполнительность и живой ум Алексашки и оправдывал даже его страсть к государственной казне и другие прегрешения.

Борис Годунов. Фаворит — царь

Он стал не только правителем страны, но и основателем новой царской династии.