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Судьей проекта «Ты супер!» стал певец Владимир Пресняков
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Судьей проекта «Ты супер!» стал певец Владимир Пресняков 

РИА Новости 16 часов назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Популярный певец Владимир Пресняков стал членом жюри вокального конкурса «Ты супер!».
Появление артиста в судейском кресле оказалось сюрпризом для всех участников, но особенно для 11-летней Эльвиры Филатовой: девочка подготовила для выступления как раз песню Преснякова «Острова». Тем не менее, присутствие исполнителя в зале не помешало ей хорошо спеть и получить от судей четыре зеленые кнопки.
На этом выступление Эльвиры не закончилось, девочка прочитала стихотворение в честь дня рождения Преснякова — 29 марта певцу исполнилось 50 лет.
"Эльвира, когда я записывал песню «Острова», мне тоже было 11 лет. Для меня это целая эпоха! Я сразу вспомнил счастливое детство, перенёсся в светлую веселую Москву. Своим выступлением ты вернула меня в этот замечательный беззаботный возраст!" — признался артист.
Подробности этой встречи НТВ покажет в субботу, 31 марта.
Певец уже принимал участие в проекте. В первом сезоне «Ты супер!» он поддерживал участницу Валерию Шачневу.
Международный вокальный конкурс проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Соревнования помогают детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать талант и исполнить заветные мечты.
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