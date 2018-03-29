Судьей проекта «Ты супер!» стал певец Владимир Пресняков

Появление артиста в судейском кресле оказалось сюрпризом для всех участников, но особенно для 11-летней Эльвиры Филатовой: девочка подготовила для выступления как раз песню Преснякова «Острова». Тем не менее, присутствие исполнителя в зале не помешало ей хорошо спеть и получить от судей четыре зеленые кнопки.

На этом выступление Эльвиры не закончилось, девочка прочитала стихотворение в честь дня рождения Преснякова — 29 марта певцу исполнилось 50 лет.

"Эльвира, когда я записывал песню «Острова», мне тоже было 11 лет. Для меня это целая эпоха! Я сразу вспомнил счастливое детство, перенёсся в светлую веселую Москву. Своим выступлением ты вернула меня в этот замечательный беззаботный возраст!" — признался артист.

Подробности этой встречи НТВ покажет в субботу, 31 марта.

Певец уже принимал участие в проекте. В первом сезоне «Ты супер!» он поддерживал участницу Валерию Шачневу.