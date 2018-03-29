«Говно происходит везде»: Ведущие калининградских телеграм-каналов о сбоях мессенджера и других местных каналах

Алексей Денисенков, телеграм-канал «История и истории»

Что ты думаешь об очередных неполадках в работе телеграма?

Первая мысль была — всё, приплыли, Роскомнадзор взялся за свое черное дело. Но потом я подумал, что до потенциальной блокировки еще дней 10, а значит не он. Вскоре стало известно, что по всей Европе такая же история. И я подумал тогда, что это проделки ЦРУ по заказу «Вотсапа». Но тут Дуров сообщил в твиттере, что виновата уборщица, вырубившая сервера своей тряпкой.

Куда перейдет твой канал, если мессенджер станет недоступным?

Канал останется, есть способы обхода блокировок, наверняка появятся еще, но аудиторию все каналы (в том числе мой), конечно, потеряют. По самым скромным оценкам — процентов на 50. Оценки опираются на опыт Рутрекера, который заблокировали пару лет назад. Он не умер, он даже стал лучше, но весьма похудел. С телеграмом, вероятно, будет что-то похожее, и это плохо.

Какие другие связанные с Калининградом телеграм-каналы ты сам и рекомендуешь?

В Калининграде выбор каналов невелик, в основном это политические анонимы, которые сливают инсайды (то годные, то нет), мне это не очень интересно, хотя из них отметил бы «Дикий запад». Хороший исторический канал — «Прусские хроники», там различные тексты по истории Кёнигсберга. Приятный канал, где живо и бодро пишут о кино, — «Фак ю, Спилберг». Ну и «Дежурный по городу» — хорошая идея, считаю, что у этого контента есть будущее, он типично городской.

Антон Хоменко, телеграм-канал «Фак ю, Спилберг»

Что ты думаешь об очередных неполадках в работе телеграма?

Я бы не назвал эти неполадки очередными. Совсем недавно был небольшой сбой, но российского сегмента мессенджера он почти не коснулся. У меня раньше был блог в «Живом Журнале», который «падал» с завидной регулярностью. Никто по этому поводу не переживал, потому что все знали, что рано или поздно работа сервиса будет восстановлена. Так что тем, кто писал в ЖЖ, ничего не страшно.

Куда перейдет твой канал, если мессенджер станет недоступным?

К блокировке телеграмма, которой нас систематически пугают, я отношусь скептически и о новой прописке своего канала не думал ни разу. Возможно, никуда и не буду переносить. Все, что было в телеграмме, должно остаться в Телеграме. Хотя, честно говоря, будет немного жалко потерять свой канал. Я его уже два года веду. Там накопилось много интересных текстов.

Какие другие связанные с Калининградом телеграм-каналы ты сам читаешь?

Я подписан на каналы ряда калининградских СМИ. Но это, что называется, профессиональная деформация. Если бы я не следил за новостями, то ни на один из них не был бы подписан. В телеграме в целом (не только в калининградском сегменте) существует большая проблема с качеством контента. Многие выбирают интересные темы для своих каналов, но в погоне за подписчиками и монетизацией забывают о том, что читатели приходят к ним за личным, авторским мнением на те события, о которых ты пишешь. Ссылку в XXI веке каждый сможет найти. Единственный калининградский тематический канал, который я с удовольствием читаю, ведет мой коллега Алексей Денисенков: «История и истории». Он очень хорошо знает историю, интересно пишет и подает материал. Это как раз то, чего не хватает авторам подавляющего большинства каналов.

Что ты думаешь об очередных неполадках в работе телеграма?

Это неудобно. В первую очередь, мне — как журналисту. В телеграме хорошо пересылать фотки, он не компрессирует их как другие мессенджеры. А что касается всего остального — я немного выдохнул. В последнее время мусора в Телеграме стало слишком много. Я даже согласен с восторгами некоторых постов в фейсбуке, которые радуются перебоям в работе телеграма — шума, который мешает работать, слишком много, и в основном он бесполезный. В телеграме, конечно, есть ценность, но каналы приходится жестко фильтровать, в них много мусора. Это утомляет.

Куда перейдет твой канал, если мессенджер станет недоступным?

«Дежурный по городу» есть ещё на двух платформах — Фейсбук и Вконтакте, никуда он не денется, мы будем продолжать.

Какие другие связанные с Калининградом телеграм-каналы ты сам читаешь и рекомендуешь?

Мне кажется, в Калининграде так и не появилось какого-то убедительного и популярного городского телеграм-канала. Может, это и к лучшему. Не знаю, что посоветовать. Но если рекомендовать что-то связанное с урбанистикой, моим профилем, то лучше подписываться на телеграм-каналы из других городов, например, канал Кубы Снопека (польского урбаниста и исследователя архитектуры, приезжавшего на неделю Института «Стрелка» в Калининград — прим.ред.) Urban Paradoxes. Эти нишевые вещи интереснее, чем многие популярные каналы. Там видно, что такое говно, которое происходит у нас, происходит везде.

Что ты думаешь об очередных неполадках в работе телеграма?

… (Всё равно).

Куда перейдет твой канал, если мессенджер станет недоступным?

… (К чёрту).

Какие другие связанные с Калининградом телеграм-каналы ты сам читаешь и рекомендуешь?

Лучший в России телеграм-канал — [здесь].

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