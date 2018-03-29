Книги, которые разовьют твой интеллект

Не все книги одинаково полезны. Миф о том, что стоит прочитать любую книгу, и твой интеллект в одночасье превзойдет любой суперкомпьютер, так и остается мифом. Если даже «Мишкина каша» способна принести тебе хоть какую-то пользу, то многочисленные книги о попаданцах скорее приведут к деградации. Мы попробуем рассказать о тех, которые действительно принесут пользу твоему интеллекту.

Художественная литература

Каким образом текст, написанный, вполне вероятно, не самым нормальным человеком, может сделать тебя умнее? Все дело в том, что чтение книг улучшает образность мышления, повышает словарный запас и, конечно же, тренирует память. Прелесть книг в том, что они не только наполняют голову информацией, но и на примере литературных героев показывают, как ей пользоваться. Только не все книги для этого одинаково подходят. Есть один жанр, который стоит особняком и воспитал не одно поколение интеллектуалов — это художественная литература. Хотя в последнее время стало модным говорить, что она бесполезна и никакой пользы главному органу не несет. Естественно, все это бред. Сравни художественную литературу с любым другим нон-фикшном, и сразу станет видна разница в написании. Взять к примеру «Преступление и наказание» с ее детальным описанием комнаты Раскольникова и желтизны петербургских улиц; Виктора Гюго , который обожал расписывать на несколько страниц вензельки; Эмиля Золя, который умудрился так вкусно и сочно описать овощи парижского рынка или Льва Николаевича, зациклившегося на описании ляжек Наполеона и мыслей своих героев. Порой аж зло берет, когда перечитываешь все это словоблудие. Ну на черта мне знать цвет занавесок в этой комнате? Экшн подавай! Но нет, все это часть авторского плана, части пазла, подсказки, которые нужно собрать воедино, чтобы произведение раскрылось полностью. Хотя иногда видно, что это обыкновенная графомания, но тем и отличается хорошая литература от посредственной. Можно наткнуться на труды так называемого «автора-ЖЖшника», который просто описывает вещи как есть, сухим языком. Делает это потрясающе, но сравнить с той же «Настенькой» Сорокина, и разница в слоге, как говорится, налицо. В художке полно шлака, и потому нужно быть крайне осторожным, когда выбираешь себе чтиво ради прокачки интеллекта.

Что касается нон-фикшна, то его задача — доступно и понятно донести информацию, избегая излишеств и прочих изысков. В большинстве своем научпоп, мемуары, историческая литература и другие представители жанра написаны ну очень хорошо. Однако это все равно не художественная литература. Хотя в пользе ее нет никаких сомнений. Что касается поэзии, то велеречивое, гармоничное, органичное сочетание слов, смысла и ритма учит мыслить образно, развивает красноречие и расширяет языковую культуру. Поэтому — однозначно читать. Потому что порой для нас становится откровением, как можно было так гармонично зарифмовать слова «Троцкий» и «дрочить». Вот уж действительно — искусство.

Наука и все, что около нее Но откуда черпать знания, как не из проклятого нон-фикшна и вполне себе научных книг. Ведь одно дело — как ты мыслишь и какой у тебя запас, и совсем другое — знания в твоей голове. Книги не обязательно должны быть энциклопедией, наполненной непонятными терминами. Это может быть просто «литература об»: об искусстве, культуре, обществе, природе, физических явлениях и т.п. Сюда же стоит отнести историческую литературу, которая позволяет глубже понять события прошлого. Не исторические романы, а именно что-то наподобие книг Гумилева. Философские трактаты как часть науки о человеческой жизни тоже будут как нельзя кстати. «Этика» Спинозы и «Энциклопедия философских наук» Гегеля относятся сюда же.

«Искусство думать. Латеральное мышление как способ решения сложных задач» Эдвард де Боно

Казалось бы, только что мы критиковали нон-фикшн, а теперь рекомендуем. Почему? Потому что это своего рода учебник, который досконально пытается объяснить, как нужно думать. Именно из этой удивительной и редкой в наши дни способности складывается впечатление об интеллектуальных способностях человека. Ты скажешь, что думаешь постоянно, чуть ли не ежесекундно, а мы напомним, что почти 80% наших поступков субъективны и позитивного результата не дают. Поэтому учись думать — это здорово развивает интеллект. Но автор (к слову, именитый психолог) не просто объясняет, как нужно шевелить извилинами. Очень интересна его позиция: он призывает подвергать сомнению все, что ты собираешься сказать, сделать, подумать. Подвергать критике собственный опыт, ведь на его основе мы принимаем решения. И ведь если задуматься, это действительно провоцирует недурственную работу мозга.

«Японская система развития интеллекта и памяти» Рюта Кавашима

Это не столько книга, сколько 60-дневная программа из простых логических задач, которые могут стимулировать твои серые клетки. Написана нейробиологом, а не бизнес-тренером, так что верить можно. Выполнение упражнений много времени не занимает, но выкроить свободную минуту все равно придется. Если не будет системы, то от книги ждать нечего. И разумеется, не надо ждать, что после первых упражнений мозг начнет функционировать как никогда. Это так не работает. Главное понять, что это именно сборник упражнений, а не долгие россказни о том, как улучшается память на примере личного опыта. Прежде чем ее заказать, подумай, хватит ли у тебя мотивации и терпения, чтобы все это пройти.

«Развивайте интеллект. Упражнения для развития творческого мышления, памяти, сообразительности и интеллекта» Филип Картер, Кен Рассел

Еще один сборник головоломок, тестов и логических задач. Книга станет полезным развлечением и тренировкой, поддерживающей интеллект в тонусе. Не переживай: на загадки даны ответы. И в отличие от предыдущего мануала, эта книга кажется более простой, веселой и интересной. Но мы оцениваем эффективность, и с ней здесь все в порядке.