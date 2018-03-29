Алексей Чадов: «Бывших жен не бывает»

Алексей Чадов : «Бывших жен не бывает»«Лиза»: Алексей, с какими мыслями вы соглашались на этот проект?

Алексей: Мы, когда соглашались, уже были союзниками, проект появился гораздо позже. Поэтому долго не раздумывали. Хотим показать пример: мы же тоже оказались в непростой ситуации и прошли этот путь от безумного счастья, когда ты выходишь замуж или женишься, до развода.

Л. : Что-то вынесли для себя?

А. : После съемок я окончательно убедился: бывших жен не бывает. Это родственник, в любом случае, и выстраивать отношения нужно. И если была любовь, было счастье, это нужно помнить. Наш брак основывался на любви, наш сын родился по любви.

Л. : Ваш сын был с вами на съемках…

А. : Я вообще счастлив, что сын находился рядом с мамой. Ему сейчас необходимо именно женское внимание. Материнское. Я еще и отчасти из-за этого согласился.

Л. : А обычно он с кем остается?

А. : Мы воспитываем его пополам. У Федора два полноценных дома, у мамы и папы. Мы стараемся вместе ездить отдыхать. Многие удивляются, конечно, но нам это комфортно. Пока ребенок маленький — ему важно видеть справа маму, слева папу. Мы, конечно, за ручку не ходим, но уважительно и по-доброму относимся друг к другу.

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Л. : А вот участники шоу оставили детей на месяц…

А. : Вот это на самом деле дикое испытание. Мне было бы сложно на их месте.

Л. : То есть если бы вас пригласили как участника, вы бы согласились?

А. : Знаете, если бы я не был публичным человеком, да, я бы хотел пройти такой путь.

Л. : Как проходила притирка с участниками? Люди все-таки сложные…

А. : Я бы не сказал, что они сложные, просто там на эмоциональном уровне очень все экстремально. Тяжело себя держать в руках. Конечно, все пары сразу раскрылись, и не только с хорошей стороны. Люди ругались искренне, плакали искренне, весь комплекс эмоций переживали. Но нас они уважали.

Л. : В итоге смогли совладать с чувствами?

А. : Это воспитание, это работа не с чувствами, не с сердцем, а с интеллектом. Есть примеры развитых стран, где институт общения между бывшими на совершенно другом уровне находится. И нужно нам всем к этому приходить, потому что дети — это ангелы, и они должны быть счастливы. Я себя дико не люблю в тот момент, когда Федя, мой сын, плачет. Моя задача сделать его счастливым. Многие в пределах проекта думают о себе. А здесь нужно забыть о себе. Ты взрослый, ты сам с собой должен разобраться, стать выше, умнее. Вот это задача. Это этап взросления.

Л. : Может, поделитесь опытом: как сказать ребенку, что мама и папа расходятся?

А. : У нас еще впереди это все. В принципе мы так выстроили быт и отношения, что у нашего сына нет ощущения, что мы существуем как-то отдельно. Пока он понимает, что мы очень много работаем. У нас спектакль совместный, мы хотим его брать на гастроли, чтобы он видел папу и маму на сцене. Там еще история такая интересная о любви.

Л. : Но ведь когда-то придется объяснить — например, у мамы или у папы кто-то появится…

А. : Когда дети постарше, там уже можно разговаривать, садиться за стол, всей большой семьей общаться, дружить. Другого пути я не вижу. Скрываться, прятать, врать вряд ли получится. В нашем случае так точно, потому что Федя у нас такой тонкий парень, очень легко считывает любое настроение. Один раз был такой случай, я негодовал очень, хлопнул дверью, и Федя заплакал. Я сразу понял, что он моментально воспринимает, что происходит с тобой. Поэтому врать нам точно не придется.

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Л. : Вам в детстве сложно было принять, что у мамы появился другой мужчина?

А. : Я помню пару историй, я выгонял мужиков, да. Ну мне было 13 лет. Со мной никто не разговаривал на эту тему. И я даже сейчас маме говорю: ну что ж ты мне не объясняла, нужно было больше внимания этому уделять.

Л. : Кто вам помогает с сыном, когда вы оба на съемках?

А. : Няня, конечно. Няня вообще очень близкий нам человек, мы ей доверяем. В моем случае моя мама работает няней. В прямом смысле работает — моя мама инженер-специалист, и для нее воспитание детей это совсем другая история, сложная.

Л. : Признайтесь, балуете ребенка?

А. : Вы знаете, я честно скажу, я не сторонник говорить ребенку нельзя. Если ты говоришь нет, нельзя, ты должен сказать — почему, что с этим связано. На себе очень много раз проверял. Работает на 100%, очень эффективно. Яркий пример: сын очень любит ездить за рулем со мной. У нас прям до скандалов доходило, «хочу с папой ехать» и все. Я говорю: вот стоит дядя охранник, и, если он сейчас увидит, что ты здесь, он заберет у нас машину, у нас просто не будет машины. Я один раз его познакомил с сотрудником ДПС : посмотри, видишь, дядя какой строгий. Нужно опускаться на уровень его мироощущений. Это же достаточно просто, поговорить, объяснить, проникнуть в его мир.

Л. : Что посоветуете парам, которые уже приняли решение развестись, но последний шаг не сделали?

А. : Я дал бы немножко «воздуха» в этом решении. Время все равно все расставляет на свои места. Поэтому надо чуть-чуть подождать, пожить с этим. Опираясь на наш опыт — когда мы первый раз расстались, это было полезно для нас. Дальше мы сошлись и достаточно крепко сосуществовали, жили. Я бы посоветовал не спешить так кардинально все разрушать. Шаг серьезный, особенно когда есть дети, надо все серьезно взвесить, подумать.

В цивилизованном мире, если люди перестают быть парой, они остаются друзьями, партнерами в общем деле воспитания детей

Л. : Часто говорят: важно сохранить брак ради детей. Всегда ли это так? Может, иногда ради детей стоит расстаться?

А. : Если все-таки есть возможность продолжать жить, воспитывать, то лучше сохранить брак. Если уж кто-то в кого-то влюбился безмерно и не может находиться в доме, то это другой случай. Когда совсем невмоготу, когда разрушены отношения напрочь, тут уже не остановишь ничем, и детьми тоже. В цивилизованном мире, если люди перестают быть парой, они остаются друзьями, партнерами в общем деле воспитания детей, поэтому даже на этом фоне можно выстроить какие-то отношения.

Л. : Какие качества вы хотели бы привить сыну?

А. : Все качества, которыми наделен я: ответственность, самостоятельность, целе­устремленность, духовность… уже неплохой комплекс! (Улыбается.)

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Л. : Вам бы хотелось, чтобы он тоже пошел в актерство?

А. : Не уверен, но посмотрим. Но возражать я не буду ни в коем случае. Просто профессия у нас непростая, если он найдет себя в чем-то другом, я буду счастлив.

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Л. : Помните, как воспитывали вас? Используете ли этот опыт, воспитывая сына?

А. : У меня свой формат. В Советском Союзе плохо воспитывали детей. Я считаю, что это неприемлемо, в моем случае так точно. В Советском Союзе люди эмоционально были закрепощены. Меньше говорили «Я люблю тебя», стесняясь, что ли, проявления чувств. Федя раз по сто, наверное, в день слышит, что его любят. И это, я считаю, норма в каждой современной семье. Нужно говорить, что ты чувствуешь, обнимать, целовать, держаться за руки. В Советском Союзе были другие методы, там все было нельзя.

Л. : Как любите отдыхать?

А. : Я люблю отдыхать с сыном, с семьей, я отдыхаю только с ним. Если так получается, что мы улетаем всей семьей, вот это для меня отдых. Когда сын рядом. А в принципе для отдыха мне достаточно пообщаться с друзьями, с близкими, съездить куда-нибудь на выходные, на пару дней, и все, достаточно, я отдохнул. Я человек работы, дела, мне нравится работать.

Л. : Расскажите нашим читательницам: какие девушки вам нравятся?

А. : Умные, красивые, веселые, добрые.

Л. : А какие женские качества вы не переносите?

А. : Наверное, если девушка злая. Это то, с чем я не смогу примириться. Женщина — это ангел, она мужчин должна воспитывать своим добром и теплом.