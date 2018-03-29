Умеет провоцировать! Фотограф Бруклин Бекхэм показал дерзкие и сексуальные снимки своих моделей

Давняя страсть Бруклина — фотография. Два года назад сын Виктории и Дэвида Бекхэм снял свою первую рекламную кампанию парфюма Brit от Burberry. Но до сих пор не все воспринимают его как профессионала своего дела. Правда, мнение хейтеров мало волнуют Бруклина. Он продолжает снимать и демонстировать результаты своих работ в соцсетях. И если раньше ему позировали мама, папа и девушка Хлоя Грейс Морец , то сейчас он уже снимает профессиональных моделей. И ты только посмотри на результат этих съемок. Молодые, провокационные и дерзкие парни и девушки выглядят в объективе Бруклина, как будто в фотосесии глянцевого издания.

Подписчики Бруклина оценили его свежие работы. Фолловеры отмечают, что у Бекхэма действительно талант и особенное видение, которое позволяет делать ему такие крутые кадры.

А как тебе фотоработы Бруклина? На твой взгляд, у парня есть талант фотографа?

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Фото:Instagram