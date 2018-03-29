Ещё
Умеет провоцировать! Фотограф Бруклин Бекхэм показал дерзкие и сексуальные снимки своих моделей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умеет провоцировать! Фотограф Бруклин Бекхэм показал дерзкие и сексуальные снимки своих моделей 

WMJ.ru 11 часов назад
Фото: WMJ.ru
Давняя страсть Бруклина — фотография. Два года назад сын Виктории и Дэвида Бекхэм снял свою первую рекламную кампанию парфюма Brit от Burberry. Но до сих пор не все воспринимают его как профессионала своего дела. Правда, мнение хейтеров мало волнуют Бруклина. Он продолжает снимать и демонстировать результаты своих работ в соцсетях. И если раньше ему позировали мама, папа и девушка Хлоя Грейс Морец, то сейчас он уже снимает профессиональных моделей. И ты только посмотри на результат этих съемок. Молодые, провокационные и дерзкие парни и девушки выглядят в объективе Бруклина, как будто в фотосесии глянцевого издания.
Подписчики Бруклина оценили его свежие работы. Фолловеры отмечают, что у Бекхэма действительно талант и особенное видение, которое позволяет делать ему такие крутые кадры.
А как тебе фотоработы Бруклина? На твой взгляд, у парня есть талант фотографа?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Я ненавижу его: как пережить боль расставания Страшно красиво! Замок на краю обрыва и другие самые опасные строения мира Елена Темникова покорила поклонников новой прической с челкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые обнаружили реальный Ноев ковчег24
Туристка сняла лох-несское чудовище с детьми46
«Субмарина-призрак» испугала дайверов53
Несмышленые малыши не смогли выбраться из заключения20
Страшные истории космонавтов17
Видео
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
00:48
Рыжая плутовка обворовала любопытного зеваку
Безумный мир
00:37
Туристка сняла лох-несское чудовище с детьми
Безумный мир
00:42
Несмышленые малыши не смогли выбраться из заключения
Безумный мир
00:40
Гигантский лесной кот напугал шотландцев
Безумный мир
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
03:48
Раскрыта причина гибели Гагарина
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение