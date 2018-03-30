Фразы наших мам, которые нельзя говорить своим детям

Но самое неприятное, что эти фразы мы говорим своим детям. И даже тем самым ненавистным тоном, который когда-то вгонял нас в ступор. Психологи утверждают: когда мы устаем, расстроены, замотаны, психика включает воеобразный автопилот. И мы на-гора выдаем усвоенный в детстве запас. Не надо так!

Ты же девочка!

А значит, по умолчанию надо быть а) хозяйственной, б) аккуратной, в) доброй и ласковой. К мальчикам свои требования. Не плакать, уметь за себя постоять, играть в машинки, не слишком интересоваться собственным внешним видом и всегда, всегда уступать девочке, потому что мальчик же! Но вообще-то мальчики и девочки бывают очень разными и никому ничего не должны.

Скромнее быть надо

А значит, никогда, ни при каких обстоятельствах не говорить о своих достижениях. Получила пять? Ну еще бы, в нашей семье все хорошо учатся! Выбрали королевой красоты? Внешность не главное! Стихи пишешь? Вот когда опубликуют, тогда и поговорим. Для чего это говорили наши мамы — бог знает. Результат в любом случае так себе — наша неуверенность в собственных силах и достоинствах.

С твоим-то характером…

Первое мнение о себе мы формируем с оглядкой на родительское. Они часто бросали такие фразы: «с твоим характером ни с кем не уживешься», «с твоей забывчивостью — и врачом?». И мы росли, помня, что не очень сообразительны, не ловки, не проницательны — любой обманет, из нас не выйдет инженеров и педагогов… Машину? Да я всю жизнь право и лево путаю. Собаку? О ком я смогу позаботиться! Руководителем? Мне? Да я с людьми совсем не лажу. И все эти мысли родом из детства.

Ну что ты перед зеркалом крутишься? Две волосины в три ряда!

Наверное, мама хотела видеть нас другими. Или боялась, что дочка поправится — есть в кого. Или волновалась, что вчерашняя девочка повзрослела, и вот уже губы красит. Но все эти страхи и волнения принимали довольно неприятную форму. Положи хлеб, тебя разнесет. На каблуках как цапля по болоту, не смеши. Волосы жиденькие, тоненькие — а туда же, распустила. Привет, страшные комплексы!

Закрыла рот и ешь!

А тут все вместе: подавление, пренебрежение, отказ в праве голоса. Ребёнок должен слушаться и делать, как говорят. Быть тихим, незаметным, очень удобным. Одни дети бунтовали, другие вырастали в безвольных взрослых — тех, что не считают себя вправе что-то отстаивать.

Мала еще с матерью спорить

Старших надо слушаться! Вот вырастешь — тогда… Беда этих формулировок в их лицемерности, ведь получается, что можно всё только взрослым. Спорить, говорить плохие слова, оскорблять тех, кто младше. Это точно про воспитание?

Все для тебя делаю!

Мама — это всегда жертвенность. Ребёнок болеет — какая тут карьера. Хочет на море — какие тут сапоги. Желает овсянки — не до сна, надо в очередь, за свежим молочком. А потом, потом, непременно выставить счёт, привив чувство вины. И заодно показать — вот сама вырастешь, родишь, и жизнь для себя закончится. Сплошной долг и никакого удовольствия.

Жизнь тебя похвалит

А я — не буду! Люблю, но баловать не стану, так и знай! Почему, ответить наши мамы не могли. Не принято? Не до сантиментов? А мы, в итоге, не научились ни хвалить, ни принимать эту самую похвалу без мыслей о подвохе.

Не ной! Не плачь! Держи себя в руках!

Будь как стойкий оловянный солдатик — не проси, не жалуйся, держи эмоции в себе. Хорошо, что современные психологи против такой стойкости: недовольство, обиду, гнев стоит выражать, только форму нужно выбрать подходящую. И вот этому как раз хорошо бы научить. Ведь лучше сказать, что расстроена, чем держать все в себе, а потом, не выдержав, сделать что-нибудь Очень Плохое.