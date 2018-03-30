Лучшая среди 42 девушек со всего мира. Пермячка победила на конкурсе красоты в Индии

Студентка Пермского института искусства и культуры Александра Ляшкова провела 12 дней в Индии, участвуя в конкурсе красоты «Miss Supermodel Worldwide 2018». В итоге корона победительницы оказалась на голове девушки из Перми. Правда, утверждает она, удержать ее очень сложно — тяжелая. Пока наша редакция проверяла, правда ли это, Александра рассказала 59.ru, как ей удалось стать лучшей среди 42 девушек со всего мира. — Из Индии ты вернулась только вчера? — Да, и все знакомые думали, что мы едем туда загорать. На самом деле же деле это работа, тяжелая и ответственная, ведь ты представляешь страну. Была очень насыщенная программа, времени на развлечения не было. Съемки, репетиции, показы, конференции. Сначала мы были в Нью-Дели, там мы жили в «Рэдиссоне» в центре города. Потом мы уехали в Агру (город, где находится Тадж-Махал. — Прим. авт.), а оттуда уехали в Джайпур. — Когда я наводил о тебе справки, мне сказали, что ты вечно занята. — Я не могу сидеть на месте. Я работаю, а в выходные провожу время с семьей. Я работаю в бьюти-индустрии и занимаюсь SMM. Плюс, учусь на последнем курсе в институте культуры. Пытаюсь участвовать в жизни города, съемках, мероприятиях. Времени иногда не хватает даже на подруг. Я учусь на менеджера социально-культурной деятельности, и вообще все мероприятия, которые проходят, мне очень интересны. И этот конкурс в Индии — огромный опыт даже не в модельной сфере, а именно в плане организации.

Публикация от A L E X A N D R A (@alexismyrr) 27 Мар 2018 в 12:39 PDT — А насколько хорошей там была организация, учитывая, что это Индия? — Хорошей на самом-то деле. Единственный момент — я привыкла планировать свое расписание на следующий день с вечера или за несколько дней. Сначала я пойду на тренировку, потом — на учебу, после учебы — работа, вечером мне нужно приготовить ужин. А тут расписание не зависело от меня. — Что такое Miss Supermodel Worldwide? — Этот конкурс проходит уже четыре года. Там участвуют 42 девочки со всего мира: Шри-Ланка, Новая Зеландия, Африка, Малайзия — все абсолютно разные. И все они боролись за эту корону.

Публикация от A L E X A N D R A (@alexismyrr) 19 Мар 2018 в 8:56 PDT — Перед этим был какой-то отбор? — У нас в России нет промежуточного этапа. Все случилось спонтанно. На одном из конкурсов я познакомилась с агентом Антоном Парамоновым . Он отправляет девушек на конкурсы красоты очень высокого уровня. Антон написал мне, что есть очень интересный конкурс Miss Supermodel Worldwide. И я решила попробовать. Сейчас с Антоном решаем, какие горы нам дальше покорять. — Как ты готовилась? — Я узнала о конкурсе за пять дней до его начала. (Смеется.) Но на самом деле я всегда готова ехать, всегда хожу в зал, занимаюсь макияжем. Я всегда готова сделать сама себе макияж — в Индии, где он довольно специфический, я делала его и себе, и даже учила некоторых девушек делать укладку. Платья у меня были, а друзья и знакомые помогли быстро собраться. Подготовка пронеслась очень быстро — как и следующие 12 дней.

Публикация от A L E X A N D R A (@alexismyrr) 16 Окт 2017 в 11:17 PDT — Какие испытания пришлось пройти за эти 12 дней? — У нас было очень много съемок. Организаторы и судьи смотрели за девочками на протяжении всего конкурса. У нас были съемки в индийских сари, и это потрясающе. Нас настолько преобразили, что я никогда бы не представила, что когда-нибудь буду так выглядеть. У нас было два показа. Один из них в Джайпуре. Там мы жили на вилле за городом, а рядом с ней была огромная лужайка. Прямо на ней выстроили гигантский подиум. Люди со всей Индии собрались посмотреть. Это было очень круто. Над нами летали и снимали нас квадрокоптеры. Организаторы смотрели за всем: как ты завтракаешь, как себя ведешь, как общаешься с другими девочками. Они смотрели не просто на красоту девочку, а на ее поведение и внутренний мир. Мы до последнего не знали, кто в жюри, а оказалось, что это те люди, которые жили с нами и общались все это время. Александра и архитектурное сокровище, еще не попавшее в нашу рубрику — А какие-нибудь немодельные ивенты? — Мы ездили в дом для глухонемых детей. Это было самым тяжелым для меня. Мы туда пришли и увидели картину: сидят детей сто. Все такие счастливые, что нас увидели. И тишина. Изредка смех или еще какие-то звуки, но никто не может ничего сказать. Символами показывали нам сердечки. Мы подходили к ним, пытались что-то сказать. Это было очень интересно, но очень тяжело. Я вышла оттуда — и у меня слезы из глаз. С одной стороны, это классно, что есть такая школа. Там много детишек, они общаются между собой. Но, с другой, их там так много, и ты понимаешь, что в обычной среде им могло бы быть очень тяжело. Еще мы участвовали в митинге против насилия над женщинами. Это было очень круто. Там была особенная аура. И тоже много детей — а я их очень люблю. — На конкурсе ты выступала не от России, а от Беларуси. Почему? — Я уже неоднократно была в Беларуси, и мама рассказывала, что у меня там жила прапрабабушка. К тому же место от России уже было занято девочкой из Челябинска, а меня тоже очень хотели отправить. Я сама предложила Беларусь, раз была там и хорошо знаю страну. Я хотела бы представлять Россию, но так сложилось. Но никто не говорил мне ничего плохого, наоборот поддерживали. Александра — в нашей редакции — Это ведь далеко не первый конкурс красоты для тебя. — В Перми я участвовала много где. «Мисс Амкар», «Мисс студенчество», «Мисс Колизей», стала первой вице-мисс на пермской «Красе России». Их было много, но они были для меня просто хорошим опытом. А потом я поехала на «Мисс Волга» — это уже всероссийский конкурс. Там я стала мисс зрительских симпатий, и это самое крутое, что могло случиться. Не из-за титула, а потому что, когда я вернулась в Пермь, оказалось, что люди услышали по радио о моем участии и голосовали. Я думала, может, кто-то накрутил или еще что-то такое. А тут я просто приезжаю в Пермь, захожу в магазин и девушка мне говорит: «Поздравляю!» Я спрашиваю: «С чем? Откуда вы знаете?» А она: «Я за вас голосовала. Услышала по радио и проголосовала». Это было очень приятно. И поддержка от всего города тогда была просто потрясающей. — Индия стала первым международным конкурсом? — Да, до этого я не решалась.

Публикация от A L E X A N D R A (@alexismyrr) 3 Мар 2017 в 10:03 PST — А как у тебя складывались отношения с моделями со всего мира? — Все было ну очень хорошо… — Да ладно, вы же все равно конкурентки. — Да нет. Смотри, вот на российских конкурсах конкуренция чувствуется. На «Мисс Волге» мы делились по кучкам, ходили только компаниями. Я с особыми проблемами не сталкивалась, но мне рассказывали, что могут и туфли украсть или подменить, и платье подпортить. Здесь было вообще по-другому. Когда я получила корону, меня посадили в машину и хотели отправить в аэропорт. Но я говорю: «Нет, мне нужно к девочкам». Я захожу в большой автобус, в котором мы все время путешествовали, подхожу к каждой. Каждая меня целует — у меня бегут слезы. Я сажусь в машину зареванная, но мне уже без разницы. Каждая девочка позвала меня к себе. Я не видела ни в одних глазах завести.

Публикация от A L E X A N D R A (@alexismyrr) 26 Фев 2018 в 2:29 PST — Уже составила календарь путешествий? — Пока у меня Индия, а дальше я не люблю загадывать. У меня всегда все спонтанно в плане путешествий. — Но ты немало путешествуешь. — Я путешествую относительно недавно, но уже была на Майорке в Испании, потом был Евротрип на машине из Перми до Милана. Мы доехали за четыре дня. — Ты успеваешь совмещать работу и моделинг с учебой в институте культуры? — Конечно. Перед этой поездкой я написала заявление. Меня собрали, сказали: «Саша, давай. Мы — за тебя». Я все же не так часто уезжаю и ненадолго обычно. Мои путешествия — это максимум неделя, а долги потом можно сдать. Да и творческая специальность, харизма и обаяние (смеется) все решают. Я менеджер социально-культурной деятельности, но на самом деле мы изучаем намного больше — режиссуру, актерское мастерство, даже балет. В какую сферу я бы ни пошла работать в дальнейшем, мне пригодятся эти знания. Умудряется удерживать на голове действительно тяжелую корону — Ты собираешься дальше заниматься модельным бизнесом? — Если честно, я вообще собиралась ставить брекеты (смеется). Но теперь из-за моделинга, видимо, не получится. Это же съемки и так далее, а как я буду улыбаться, если у меня железки во рту? — Зато ты бы отличалась. — Мне тоже очень нравится, но мне сказали, что, вроде как, нельзя. Но я еще уточню, потому что я так хотела брекеты. Мне так визуально это нравится.

Публикация от A L E X A N D R A (@alexismyrr) 22 Окт 2017 в 12:16 PDT — От каких своих увлечений ты кайфуешь? — Я с детства занималась актерским мастерством, а в 12 лет провела свое первое мероприятие в Доме культуры в Гамово. Я была снегурочкой-ведущей. И всегда хотела вести какую-нибудь рубрику. Еще я нереально люблю готовить. Только прилетела — и уже сделала с утра кашу. А после интервью приеду домой и сделаю пасту с кальмаром. — Фирменное блюдо? — Даже не знаю. Но особенно я люблю готовить выпечку. Это с детства. Моя младшая сестра — жуткая привереда, но вот выпечка ей нравилась. И я готовила булочки, пироги. Моим коронным блюдом была шарлотка. Помню, ждала родителей с работы и сделала шарлотку. А там такая форма, у которой выпадывает дно, и я ее не зафиксировала. Я поднимаю, а центр шарлотки проваливается и падает вниз. Мне тогда было лет 12, я так расстроилась. Хорошо, что тесто у меня еще оставалось и я смогла сделать новую. Родители были довольны.

Публикация от A L E X A N D R A (@alexismyrr) 17 Мар 2018 в 9:49 PDT — Вспомнишь еще одну смешную историю из детства? — Моя первая роль в детском садике. Тогда был праздник осени. Мы сидели дома, а папа на собрании выбирал мне роль. И он выбрал мне роль картошки! Я была в мешке с повязочкой на голове, где крепилась круглая коричневая картошка. А уже потом я была мисс осень, мисс Снегурочка. И возможно, именно та картошка стала началом того, что я представляла Беларусь на конкурсе красоты.

Публикация от A L E X A N D R A (@alexismyrr) 5 Май 2017 в 9:47 PDT Публикация от A L E X A N D R A (@alexismyrr) 3 Авг 2017 в 4:25 PDT Публикация от A L E X A N D R A (@alexismyrr) 28 Фев 2018 в 11:41 PST