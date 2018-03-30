Грустный Збруев: Не могу переступить через себя

31 марта Александру Збруеву исполнится 80 лет. В честь круглой даты легендарный артист дал немного грустное интервью.

О своем празднике Александр Збруев высказался категорично. «Для меня это и не юбилей — просто круглая дата. С некоторых пор я никогда не отмечаю свой день рождения. Довольно часто отказываюсь от участия в юбилейных телепередачах, хотя такого рода предложения регулярно приходят. Не люблю шоу, не люблю, когда говорят слова. Они, может быть, искренние и добрые, но почему-то превращаются в какую-то формальность. Это не какое-то мое лукавство или ложная скромность — это мой характер. Понимаю, что не могу переступить через себя», — объяснил актер.

По словам Збруева, он не любит застолий и «всего прочего». «Но ближе к дате задумываюсь, что есть люди, которым я должен сказать спасибо, проявить свое доброе отношение. В мой день рождения актерский буфет для всех работников театра будет бесплатным. Расходы возьму на себя. Это будет малой долей благодарности людям, которые ко мне хорошо относятся, с которыми я прожил эту жизнь. Жизнь, впрочем, довольно разную. Хотелось бы побольше радости, но это не всегда получается», — цитирует Александра Збруева газета «Известия»

Он сказал, что не хочет «плакаться», но пояснил: «В молодом возрасте обычно думаешь, что твое будущее окажется намного лучше, чем у кого-либо из твоих друзей. Живет надежда, что именно у тебя все получится. Но довольно часто этого не случается. Не потому, что мы переоцениваем себя, ни в коем случае. Просто в молодости мы надеемся, что нас все будет радовать. Но годы стремительно прибавляются, а оптимизма становится все меньше и меньше».

Тем не менее, Збруев полон планов. Он сказал: «Я верю в то, что еще многое могу, но многого уже не могу просто по возрасту. Возраст обязывает меня спросить себя: „Что там для меня еще осталось сыграть?“ Да, есть много возрастных ролей. Но когда меня спрашивают: „Вы не хотите сыграть короля Лира?“, — я могу только рассмеяться…