Как сделать невозможное возможным

У каждого из нас есть мечта, цель, которые мы хотим добиться чего бы то ни стоило. Кто-то желает стать великим музыкантом, а кто-то — просто заработать кучу денег и жить так, чтобы ни в чем себе не отказывать. Но для многих эти мечты так и остаются чем-то несбыточным не только из-за бездействия и нежелания что-либо изменить, но и из-за отсутствия веры в собственные силы и возможности. Порой может показаться, что мечта слишком велика и масштабна, и по этой причине навсегда останется лишь фантазией. Но предав свою мечту, ты предаешь самого себя и вряд ли сможешь реализоваться как личность на все 100%. Поэтому для тебя мы нашли способ, как можно сделать невозможное возможным. Есть несколько шагов, следуя которым, ты поймешь, что в этом мире при желании можно осуществить практически все.

1. «Это невозможно» — для начала забудь эту фразу

Самая большая ошибка, которую может совершить человек — это поставить себе планку, которую невозможно преодолеть. «Я никогда не заработаю на дорогую машину», «я не смогу путешествовать по всему миру, ведь это дорого» — список можно продолжать до бесконечности. Но с уверенностью скажем, что подобные утверждения ограничивают твой потенциал сильнее, чем правительство Северной Кореи — права своих граждан. Если ты чего-то действительно хочешь добиться и делаешь для этого все возможное, то рано или поздно сумеешь достигнуть поставленной цели. Ибрагим Хамато играет в настольный теннис, хотя у него нет рук. Он научился играть, несмотря ни на что, хотя мог бы придумать тысячу оправданий. В Китае строят 15-ти этажные здания за 10 дней. Для тебя —фантастика, для жителей поднебесной — обычное дело. Чарльз Мангер читает 500 страниц в день, а учитывая, что средняя книга состоит в среднем из 250, он умудряется за день прочесть две книги.

«Это всегда кажется невозможным до тех пор, пока не будет сделано». — Нельсон Мандела

2. «Невозможное» нельзя приобрести

Жаль, что только у шарлатанов или торгашей. Лекарства от всех болезней, мед из подснежников, камень со дна Марианской впадины, который дает сакральные знания… Многие будут играть на желаниях человека и их слабостях, так что «невозможного» ты сумеешь добиться лишь собственными силами. Социологами было проведено исследование среди людей, которые выиграли в лотерею огромные суммы. После того, как деньги оказывались у них в кармане, эти люди начинали кутить, спускать все на выпивку и гулянки. К такой жизни быстро привыкаешь, а возвращаться обратно в суровый мир совсем не хочется. Поэтому после того, как в карманах вновь стало пусто, многие впадали в депрессию и даже сводили счеты с жизнью. Казалось бы: выиграть в лотерее невозможно, никто не думает, что может стать тем самым счастливчиком. Но получив желаемое, человек просто не может адекватно справиться с этим благом, потому что оно заработано не своими руками. 9 советов, которые помогут изменить жизнь к лучшему

3. Переводим «невозможно» в «возможно»

Когда ты начнешь мыслить иначе, то поймешь, что твои желания осуществимы. Начав верить в собственные силы, создав примерный план действий, ты можешь начать видеть своё будущее совсем иначе. Ты докажешь себе, что все-таки сделан из другого теста и можешь гораздо больше, чем кажется. Самое большое препятствие пройдено, и ты вновь веришь в себя и свои силы. В тот момент, как ты начнешь мыслить иначе, «невозможное» начнет переходить в статус «возможного». 7 причин, чтобы снова поверить в себя

4. Подумай, почему ты хочешь добиться цели и как это сделать

На этом этапе ты уже обрел веру в собственные силы, и теперь необходимо ответить на вопрос: «Почему я хочу этого?». Ответ на него поможет создать план действий для реализации своей мечты. Ежедневные привычки, одни и те же действия, обретение новых навыков займет время, но без упорства не будет и результатов. Освоение некоторых навыков потребует определенного времени, но без мастерства и профессионализма в той области, где ты хочешь добиться успеха, путь может оказаться намного более тернистым, чем ожидалось. Просто продолжай работать над собой, совершенствовать навыки, и лишь после этого ты сможешь перейти к последнему, завершающему этапу.

«Никто не заходит слишком далеко, если он делает невозможное по крайней мере один раз в день». — Элберт Хаббард —

5. Не пропусти момент триумфа и отмечай каждое достижение

Ты работаешь над собой изо дня в день и к определенному моменту начнешь чувствовать, как прогрессируешь шаг за шагом. Именно этот успех ты и должен подмечать, поощрять самого себя за настойчивость и сравнивать свои навыки с теми, которые были в начале пути. В итоге ты и не заметишь, как окажешься в том месте и положении, о котором так мечтал. Но знаешь, что самое интересное? В этот момент победа уже не будет казаться чем-то невозможным, и ты поймешь, что все это плоды твоего труда и вложенных сил. Добившись успеха, люди сходятся во мнении, что план, желание развиваться, трудолюбие и капелька удачи помогают воздвигать города и запускать человека в космос, а нежелание что-то сделать и изменить — это самые главные враги человека и личностного роста. Верь в себя, свою мечту и делай каждый день хоть шаг в ее сторону, чтобы мечта стала явью. Когда ты будешь готов, будет уже поздно