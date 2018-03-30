Олег Митяев: Я приходил и говорил: «Извини, я люблю другую!»

Олег Митяев — музыкант, автор и исполнитель, народный артист России, один из немногих бардов, чьи песни знают все без исключения. Он без труда собирает огромный зал Кремлевского дворца. Впрочем, певец утверждает, что он и не мечтал о славе: окончил Челябинский монтажный техникум, отслужил на флоте. Петь начал во время учёбы в Институте физкультуры.

Народная любовь к певцу неоспорима, так же, как и женская. Поклонницы не обделяют вниманием известного артиста. Впрочем, он признается, что и сам тоже очень влюбчив. Но, несмотря на влюбчивость, с нынешней супругой, актрисой Мариной Есипенко он в браке уже более 20 лет. До встречи с Митяевым Марина была в отношениях с актером Никитой Джигурдой . Но эта тема в семье под строгим запретом.

Зачем жены Митяева собираются на его концертах, как он подавляет в себе влюбчивость, и с какой женщиной мечтает познакомиться? На эти и другие вопросы музыкант ответил ведущей программы «Ой мамочки» Анжелике Радж.

— Олег Григорьевич, вы очень выделяетесь на фоне всех известных бардов. Вас знают не только любители авторской песни. Вас знают абсолютно все! В чём же секрет вашей всенародной популярности?

— Я думаю, что просто почти все выдающиеся барды уже ушли из жизни. Это на самом деле так. Уходят такие люди! Юрий Кукин, Евгений Клячкин, Виктор Берковский, Булат Окуджава … Проще посчитать тех, кто остался.

— Интересно, что вас включают и в списки бардов, и в списки исполнителей поп-музыки, и даже шансона. А к какому жанру причисляете свое творчество вы сами?

— «Не царское это дело!» Мне даже интересно, куда сегодня меня отнесут. Относят туда, относят сюда… А мне формулировать нет смысла, и даже вредно.

— Хочу напомнить одну очень показательную историю из вашей жизни. И сразу станет понятно, какой он — Олег Митяев. Я хотела бы вас процитировать: «Как-то случайно сидели мы с Крестовским и с Верой Брежневой у костра на берегу Чёрного моря. Вдруг подъезжает бронекатер и выходит Владимир Владимирович Путин . И мы посидели, попели песни»… Согласитесь, что такие фигуры, как Владимир Путин, Вера Брежнева, лидер группы «Уматурман» Владимир Крестовский и вы — это довольно разнокалиберная компания… Видимо, вы умеете объединять людей вокруг себя?

— Нет, это не я их объединил. Это только выглядело случайно, а на самом деле за неделю до этого отремонтировали весь этот санаторий. Навели такой порядок на пляже, что отдыхающие, видимо, долгие годы будут этим пользоваться. Вот такая «чисто случайная» история получилась.

— Скажите, а есть ли кто-нибудь, с кем вам не удалось найти контакт, но вы очень хотели?

— Нет, таких нет. Все люди, с которыми я хотел познакомиться, я уже познакомился, и у нас с ними хороший контакт. Скоро у меня будет одна встреча. И я, конечно, очень волнуюсь, что я могу разочаровать этого человека. Вдруг он потом не захочет со мной общаться! Но я очень люблю этого человека, и жду нашей с ним встречи. Это моя любимая певица Лара Фабиан . Вот она — одна из немногих, кого я слушаю и кем восхищаюсь. Это невероятный голос: с интонациями, с широким диапазоном, просто волшебный для меня. И как бы она ко мне ни отнеслась, моя любовь к ней не померкнет.

— Олег Григорьевич, вы три раза круто меняли свою жизнь из-за любви. В одном интервью вы даже сказали: «Не приведи, Господь, мне влюбиться сейчас. Это же опять вся жизнь наперекосяк! Так что стараюсь себя сдерживать». А как вы себя сдерживаете, если рядом сидит красивая женщина и оказывает вам знаки внимания?

— Да, это не просто. И ладно бы женщина, которая оказывает знаки внимания, или я ей их оказываю! Но когда действительно возникает большое чувство, это же здорово! Это же просто вся жизнь меняется, расцветает! Вот здесь-то сложнее всего. Потому что ты понимаешь, что это не какой-нибудь легкий флирт, а все по-настоящему. Я себе говорю: «а теперь вспомни: у тебя четверо детей и трое внуков! Куда ты собрался-то?» И так приходится бороться с собой! Но как-то справляюсь.

— Ваша жена — красивая женщина, известная актриса. Ей наверняка оказывают знаки внимания мужчины. Вы ревнуете?

— Нет, если честно, у меня с ревностью вообще не очень. То есть, это я так думаю. Либо у меня не было повода, либо я не знаю ничего об этом. Но у меня такое ощущение, что я вообще не ревнивый.

— Марину Есипенко вы впервые увидели на афише, и были очень сильно впечатлены. Потом вас судьба не раз сводила вместе, но вы упорно не узнавали эту красавицу с афиши. Почему?

— Она очень разная. Наверное, потому что она актриса. Самый первый раз я ее увидел на вручении премии «Хрустальная Турандот». И она там так убедительно играла, что я ещё подумал: «Вот какая московская штучка! Наверняка, папа какой-то профессор! Такая красивая, холодная, самоуверенная!». А это у неё роль такая была. Она тогда жила-то в общежитии вахтанговского театра. Но тогда я посмотрел на нее и пошел дальше. А потом, уже у театра Вахтангова, я однажды подумал: «Может быть, мне познакомиться с какой-то актрисой? Вот эта хорошая…» Но я оставил эту затею, а потом мы опять встретились, и я ее опять не узнал! Это уже потом выяснилось, что всё это была она одна!

— Олег Григорьевич, вы три раза ради любви меняли свою жизнь. Вы общаетесь с бывшими женами? Вы смогли потом найти контакт, точки соприкосновения с ними?

— Конечно, я же не смогу жить спокойно, если с кем-то из моих сыновей или внуков где-то далеко в Челябинске что-то произойдет. Вот как я буду спокойно жить и не участвовать в этом? Чувство ответственности — да, оно нам дано как предостережение от скоропалительных решений. С другой стороны, ведь каждая новая жена — это была большая любовь!

Я приходил и говорил: «Извини, я люблю другую!». Понимаете, ведь бывает так, что прежние отношения уже как-то слегка затухли, быт заел. И вдруг раз — ты влюбился! И ты приходишь и говоришь по-товарищески: «Ты же видишь, у нас же отношения с тобой — сама знаешь, какие. А я там так влюбился!». И тут вдруг достаётся шашка и начинается такая рубка! Да, это обидно для женщины, всё понятно. И вот я себе говорю: «Ну, хорошо, у тебя один раз так получилось. Но ты второй-то раз не делай так!». И опять всё точно так же происходит. И опять больно. Раны зализываю. Сейчас, правда, бывшие жены иногда и на концерт уже приезжают. Не сказать, чтобы все прямо обнимаются и целуются. Но дети — да, дети дружат, все четверо.

— Как складываются судьбы ваших детей? Кто-то пошёл по вашим стопам?

— Ну, понимаете, я же окончил монтажный техникум, потом сходил в армию, потом поступил в Институт физкультуры, и только потом в ГИТИС. Я потратил на это все около 16 лет. И ничего не пригодилось. И сейчас, когда моя младшая дочка окончила школу, и думает, куда поступать, я ей говорю: «Есть проверенный путь. Поступай в монтажный техникум!» Но она будет поступать во ВГИК, ГИТИС или Щуку.

А младший сын учится на повара. Но эта музыкальная бацилла всё-таки в него попала. Он участвует сразу в нескольких группах, сам пишет песни. И они у него получаются посветлее, чем у среднего сына. У среднего — Филиппа Августа — своя рок-группа «СимфониЯ». А мой старший сын вместе со своей женой рожает внуков. Все трое внуков — это от него.

— Мне кажется, вы абсолютно неконфликтный человек. Но всё-таки я знаю, что один конфликт у вас был. Причём очень серьёзный, крупный, который удалось погасить только через суд. Я имею в виду разбирательство с продюсером Александром Шульгиным , бывшим мужем Валерии. Расскажите, пожалуйста, из первых уст, в чём всё-таки была суть конфликта?

— Ну, понимаете, я был абсолютно обескуражен, когда человек взялся защищать мои авторские права, и попытался меня обмануть. Он ведь защищает мои права, и действует вместе с юристами — против меня, человека, который вообще в юриспруденции ни в зуб ногой! Мы заключили договор на пять лет. Я его спрашиваю: «вот тут строчка в договоре о том, что договор действителен в течение срока охраны авторского права. А что это значит?» Он отвечает: «Ну, сейчас вот пять лет пройдёт, и мы это обсудим». Оказывается, это на всю жизнь и еще на 50 лет после смерти! Я ему говорю, мол, Саша, давай мы выбросим этот договор и заключим новый. И будем работать дальше — у нас же всё хорошо. Он говорит: «Нет, надо было внимательнее читать договор». Тогда мне пришлось привлечь юристов, и они нашли всякие мелочи, из-за которых этот договор был расторгнут. А так бы я всю жизнь работал на Александра Шульгина!

— Вы не частый гость на больших федеральных каналах. Почему?

— Они приглашали меня то на остров, то прыгать в воду, то на «Фабрику звёзд». Я говорю: «Я что, и сплясать должен? Я не хочу!». Вот поэтому меня там и нет. Когда меня приглашают спеть свои песни, я прихожу.

— На концертах вы просите зрителей писать вам записки. Почему?

— Понимаете, но это же задушевный разговор, и записки этому помогают. Причём иногда записки приходят потрясающие. Например, такая: «Олег, вы мне дорого обходитесь. Я каждый раз выпрашиваю у мужа деньги на ваш концерт. Ну, ничего, отработаю: зима длинная, лопата большая». И подписано: «Рабыня Изаура». А однажды мне пришла очень откровенная записка. Но я же их заранее не прочитываю, читаю сразу в микрофон. И вот я читаю и думаю: как же такое можно писать? А в конце маленькими буквами приписка: «только, пожалуйста, не зачитывайте мою записку вслух»…

— Правда ли, что до встречи с Мариной Есипенко вы крутили романы налево и направо?

— Да нет, конечно. Здесь это не получалось. Потому что, слушая мои песни, девушки всегда претендовали на серьёзные отношения. Послушав такое, ни одна девушка не могла легкомысленно отнестись к отношениям. Поэтому ничего подобного не было.

— Правда ли, что из-за авторской песни вы поссорились с министром культуры Владимиром Мединским

— Да, я думаю, что так оно и есть. Во всяком случае, я считаю, что я с ним поссорился. Не знаю, как он — после этого мы не встречались. Дело вот в чем. Я пришел на встречу с Мединским по поводу фестиваля «Крепитесь люди, скоро лето» и Грушинского фестиваля. И он мне сказал: «Как мне надоела ваша авторская песня!». В общем, так и поговорили. Но если бы мы встретились, я бы ему сказал в лицо, что он не прав. Причём, знаете, с другими министрами у нас со всеми нормальные отношения. Лавров, например, турист-водник, и мы довольно часто выступаем в Министерстве иностранных дел . Я уже не говорю про Шойгу, у которого в министерстве просто было написано: «Как здорово, что все мы здесь с министром собрались». С ним мы иногда поем.

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