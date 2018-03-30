Олег Митяев: Я приходил и говорил: «Извини, я люблю другую!» 

Олег Митяев — музыкант, автор и исполнитель, народный артист России, один из немногих бардов, чьи песни знают все без исключения. Он без труда собирает огромный зал Кремлевского дворца. Впрочем, певец утверждает, что он и не мечтал о славе: окончил Челябинский монтажный техникум, отслужил на флоте. Петь начал во время учёбы в Институте физкультуры.
Народная любовь к певцу неоспорима, так же, как и женская. Поклонницы не обделяют вниманием известного артиста. Впрочем, он признается, что и сам тоже очень влюбчив. Но, несмотря на влюбчивость, с нынешней супругой, актрисой Мариной Есипенко он в браке уже более 20 лет. До встречи с Митяевым Марина была в отношениях с актером Никитой Джигурдой. Но эта тема в семье под строгим запретом.
Зачем жены Митяева собираются на его концертах, как он подавляет в себе влюбчивость, и с какой женщиной мечтает познакомиться? На эти и другие вопросы музыкант ответил ведущей программы «Ой мамочки» Анжелике Радж.
— Олег Григорьевич, вы очень выделяетесь на фоне всех известных бардов. Вас знают не только любители авторской песни. Вас знают абсолютно все! В чём же секрет вашей всенародной популярности?
— Я думаю, что просто почти все выдающиеся барды уже ушли из жизни. Это на самом деле так. Уходят такие люди! Юрий Кукин, Евгений Клячкин, Виктор Берковский, Булат Окуджава… Проще посчитать тех, кто остался.
— Интересно, что вас включают и в списки бардов, и в списки исполнителей поп-музыки, и даже шансона. А к какому жанру причисляете свое творчество вы сами?
— «Не царское это дело!» Мне даже интересно, куда сегодня меня отнесут. Относят туда, относят сюда… А мне формулировать нет смысла, и даже вредно.
— Хочу напомнить одну очень показательную историю из вашей жизни. И сразу станет понятно, какой он — Олег Митяев. Я хотела бы вас процитировать: «Как-то случайно сидели мы с Крестовским и с Верой Брежневой у костра на берегу Чёрного моря. Вдруг подъезжает бронекатер и выходит Владимир Владимирович Путин. И мы посидели, попели песни»… Согласитесь, что такие фигуры, как Владимир Путин, Вера Брежнева, лидер группы «Уматурман» Владимир Крестовский и вы — это довольно разнокалиберная компания… Видимо, вы умеете объединять людей вокруг себя?
— Нет, это не я их объединил. Это только выглядело случайно, а на самом деле за неделю до этого отремонтировали весь этот санаторий. Навели такой порядок на пляже, что отдыхающие, видимо, долгие годы будут этим пользоваться. Вот такая «чисто случайная» история получилась.
— Скажите, а есть ли кто-нибудь, с кем вам не удалось найти контакт, но вы очень хотели?
— Нет, таких нет. Все люди, с которыми я хотел познакомиться, я уже познакомился, и у нас с ними хороший контакт. Скоро у меня будет одна встреча. И я, конечно, очень волнуюсь, что я могу разочаровать этого человека. Вдруг он потом не захочет со мной общаться! Но я очень люблю этого человека, и жду нашей с ним встречи. Это моя любимая певица Лара Фабиан. Вот она — одна из немногих, кого я слушаю и кем восхищаюсь. Это невероятный голос: с интонациями, с широким диапазоном, просто волшебный для меня. И как бы она ко мне ни отнеслась, моя любовь к ней не померкнет.
— Олег Григорьевич, вы три раза круто меняли свою жизнь из-за любви. В одном интервью вы даже сказали: «Не приведи, Господь, мне влюбиться сейчас. Это же опять вся жизнь наперекосяк! Так что стараюсь себя сдерживать». А как вы себя сдерживаете, если рядом сидит красивая женщина и оказывает вам знаки внимания?
— Да, это не просто. И ладно бы женщина, которая оказывает знаки внимания, или я ей их оказываю! Но когда действительно возникает большое чувство, это же здорово! Это же просто вся жизнь меняется, расцветает! Вот здесь-то сложнее всего. Потому что ты понимаешь, что это не какой-нибудь легкий флирт, а все по-настоящему. Я себе говорю: «а теперь вспомни: у тебя четверо детей и трое внуков! Куда ты собрался-то?» И так приходится бороться с собой! Но как-то справляюсь.
— Ваша жена — красивая женщина, известная актриса. Ей наверняка оказывают знаки внимания мужчины. Вы ревнуете?
— Нет, если честно, у меня с ревностью вообще не очень. То есть, это я так думаю. Либо у меня не было повода, либо я не знаю ничего об этом. Но у меня такое ощущение, что я вообще не ревнивый.
— Марину Есипенко вы впервые увидели на афише, и были очень сильно впечатлены. Потом вас судьба не раз сводила вместе, но вы упорно не узнавали эту красавицу с афиши. Почему?
— Она очень разная. Наверное, потому что она актриса. Самый первый раз я ее увидел на вручении премии «Хрустальная Турандот». И она там так убедительно играла, что я ещё подумал: «Вот какая московская штучка! Наверняка, папа какой-то профессор! Такая красивая, холодная, самоуверенная!». А это у неё роль такая была. Она тогда жила-то в общежитии вахтанговского театра. Но тогда я посмотрел на нее и пошел дальше. А потом, уже у театра Вахтангова, я однажды подумал: «Может быть, мне познакомиться с какой-то актрисой? Вот эта хорошая…» Но я оставил эту затею, а потом мы опять встретились, и я ее опять не узнал! Это уже потом выяснилось, что всё это была она одна!
— Олег Григорьевич, вы три раза ради любви меняли свою жизнь. Вы общаетесь с бывшими женами? Вы смогли потом найти контакт, точки соприкосновения с ними?
— Конечно, я же не смогу жить спокойно, если с кем-то из моих сыновей или внуков где-то далеко в Челябинске что-то произойдет. Вот как я буду спокойно жить и не участвовать в этом? Чувство ответственности — да, оно нам дано как предостережение от скоропалительных решений. С другой стороны, ведь каждая новая жена — это была большая любовь!
Я приходил и говорил: «Извини, я люблю другую!». Понимаете, ведь бывает так, что прежние отношения уже как-то слегка затухли, быт заел. И вдруг раз — ты влюбился! И ты приходишь и говоришь по-товарищески: «Ты же видишь, у нас же отношения с тобой — сама знаешь, какие. А я там так влюбился!». И тут вдруг достаётся шашка и начинается такая рубка! Да, это обидно для женщины, всё понятно. И вот я себе говорю: «Ну, хорошо, у тебя один раз так получилось. Но ты второй-то раз не делай так!». И опять всё точно так же происходит. И опять больно. Раны зализываю. Сейчас, правда, бывшие жены иногда и на концерт уже приезжают. Не сказать, чтобы все прямо обнимаются и целуются. Но дети — да, дети дружат, все четверо.
— Как складываются судьбы ваших детей? Кто-то пошёл по вашим стопам?
— Ну, понимаете, я же окончил монтажный техникум, потом сходил в армию, потом поступил в Институт физкультуры, и только потом в ГИТИС. Я потратил на это все около 16 лет. И ничего не пригодилось. И сейчас, когда моя младшая дочка окончила школу, и думает, куда поступать, я ей говорю: «Есть проверенный путь. Поступай в монтажный техникум!» Но она будет поступать во ВГИК, ГИТИС или Щуку.
А младший сын учится на повара. Но эта музыкальная бацилла всё-таки в него попала. Он участвует сразу в нескольких группах, сам пишет песни. И они у него получаются посветлее, чем у среднего сына. У среднего — Филиппа Августа — своя рок-группа «СимфониЯ». А мой старший сын вместе со своей женой рожает внуков. Все трое внуков — это от него.
— Мне кажется, вы абсолютно неконфликтный человек. Но всё-таки я знаю, что один конфликт у вас был. Причём очень серьёзный, крупный, который удалось погасить только через суд. Я имею в виду разбирательство с продюсером Александром Шульгиным, бывшим мужем Валерии. Расскажите, пожалуйста, из первых уст, в чём всё-таки была суть конфликта?
— Ну, понимаете, я был абсолютно обескуражен, когда человек взялся защищать мои авторские права, и попытался меня обмануть. Он ведь защищает мои права, и действует вместе с юристами — против меня, человека, который вообще в юриспруденции ни в зуб ногой! Мы заключили договор на пять лет. Я его спрашиваю: «вот тут строчка в договоре о том, что договор действителен в течение срока охраны авторского права. А что это значит?» Он отвечает: «Ну, сейчас вот пять лет пройдёт, и мы это обсудим». Оказывается, это на всю жизнь и еще на 50 лет после смерти! Я ему говорю, мол, Саша, давай мы выбросим этот договор и заключим новый. И будем работать дальше — у нас же всё хорошо. Он говорит: «Нет, надо было внимательнее читать договор». Тогда мне пришлось привлечь юристов, и они нашли всякие мелочи, из-за которых этот договор был расторгнут. А так бы я всю жизнь работал на Александра Шульгина!
— Вы не частый гость на больших федеральных каналах. Почему?
— Они приглашали меня то на остров, то прыгать в воду, то на «Фабрику звёзд». Я говорю: «Я что, и сплясать должен? Я не хочу!». Вот поэтому меня там и нет. Когда меня приглашают спеть свои песни, я прихожу.
— На концертах вы просите зрителей писать вам записки. Почему?
— Понимаете, но это же задушевный разговор, и записки этому помогают. Причём иногда записки приходят потрясающие. Например, такая: «Олег, вы мне дорого обходитесь. Я каждый раз выпрашиваю у мужа деньги на ваш концерт. Ну, ничего, отработаю: зима длинная, лопата большая». И подписано: «Рабыня Изаура». А однажды мне пришла очень откровенная записка. Но я же их заранее не прочитываю, читаю сразу в микрофон. И вот я читаю и думаю: как же такое можно писать? А в конце маленькими буквами приписка: «только, пожалуйста, не зачитывайте мою записку вслух»…
— Правда ли, что до встречи с Мариной Есипенко вы крутили романы налево и направо?
— Да нет, конечно. Здесь это не получалось. Потому что, слушая мои песни, девушки всегда претендовали на серьёзные отношения. Послушав такое, ни одна девушка не могла легкомысленно отнестись к отношениям. Поэтому ничего подобного не было.
— Правда ли, что из-за авторской песни вы поссорились с министром культуры Владимиром Мединским?
— Да, я думаю, что так оно и есть. Во всяком случае, я считаю, что я с ним поссорился. Не знаю, как он — после этого мы не встречались. Дело вот в чем. Я пришел на встречу с Мединским по поводу фестиваля «Крепитесь люди, скоро лето» и Грушинского фестиваля. И он мне сказал: «Как мне надоела ваша авторская песня!». В общем, так и поговорили. Но если бы мы встретились, я бы ему сказал в лицо, что он не прав. Причём, знаете, с другими министрами у нас со всеми нормальные отношения. Лавров, например, турист-водник, и мы довольно часто выступаем в Министерстве иностранных дел. Я уже не говорю про Шойгу, у которого в министерстве просто было написано: «Как здорово, что все мы здесь с министром собрались». С ним мы иногда поем.
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