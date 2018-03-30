8 признаков, что у тебя здоровые современные отношения

Мы уже перечисляли признаки того, что рядом с тобой не тот человек, рассказывали о токсичных привычках в отношениях и всячески оберегали тебя от такого болота, как неудачный роман. Если все эти материалы не про твою жизнь, пора признать, что вы с парнем идеальная пара. Подтверждать свои догадки гороскопами на совместимость не советую. Там однажды написали, что весы со львом — прекрасный союз, из-за чего я чуть не связала судьбу с безумно ревнивым и беспощадно глупым консультантом алкомаркета.

Вот несколько признаков, которые без звездных оракулов подскажут, что у тебя здоровые современные отношения.

1. Вы знаете все пароли, но не видите необходимости следить друг за другом

«Объявляю вас мужем и женой, можете обменяться паролями от айфонов», — если такая перспектива вас не пугает, поздравляю, ваши отношения максимально близки к идеалу. Одно дело не выпрашивать пароль, другое дело — знать и все равно не заглядывать. Здесь нужна железная воля, стальные нервы, титановая выдержка. Должна признаться, что даже я таким наборов металлов в характере пока не обладаю.

2. Вам комфортно молчать вместе

Один из самых верных признаков, что у тебя здоровые отношения — вас не напрягает совместное молчание. Это значит, что вы уже достаточно доверяете друг другу, чтобы не подтверждать свои чувства постоянным вниманием. Читать книгу, листать ленты соцсетей, пока он убивает террористов в компьютерной игре, и не чувствовать, что молчание отдаляет вас или создает неловкость — бесценно.

3. Ты не беспокоишься о том, как он себя ведет в твое отсутствие

Это опять про доверие, штуку сложную и многослойную, как луки Мери Кейт и Эшли Олсен . Если с этим — с доверием, а не с луками, разумеется — у вас все в порядке, и ты наверняка уверена, что он не посещает оргии, не выпивает с бомжами и не проигрывает материнский капитал в казино без твоего ведома. Тебе не нужны внезапные звонки, приезды «ля сюрпризе» и прочие облавы, чтобы предотвратить что-то ужасное, что парень делает с вашей жизнью.

4. Ты не переживаешь о том, как он ведет себя в социальных сетях

Есть три вещи, которые счастливые пары не делают, когда проводят время в интернете. Они не кокетничают в переписках с другими людьми, не ставят лайки привлекательным незнакомцам и людям, чьи профили выглядят, как портфолио на конкурс «Самая упругая задница», и трижды думают, прежде чем добавлять в друзья людей, которые могут создать проблемы в отношениях — например, бывших. Социальные сети — всего лишь часть жизни. То, как вы взаимодействуете с людьми в интернете, не должно мешать реальным отношениям.

5. Вы серьезно относитесь к карьере друг друга

Балансировать между работой и отношениями может быть сложно, особенно когда вы молоды и не опытны ни в одной из этих сфер. Оба партнера должны поддерживать карьерные амбиции друг друга, даже если это не всегда удобно. Если парень реагирует на твои переработки или командировки как бойфренд Энди из фильма «Дьявол носит Prada» — это повод для беспокойства. Тем более если карьера домохозяйки в твои планы не входит.

6. Вы уважаете семью и друзей друг друга

Это не значит, что если парень органично не впишется в твою компанию, то ему нет места в твоей жизни. Он должен относиться к дорогим тебе людям как минимум с уважением. Фразы вроде «опять идешь гулять с этой проституткой» или «там твои друзья-дебилы пожаловали» — оптимизма и веры в ваши отношения не вселяют.

7. Даже ваши ссоры не так уж и плохи

Ссору, как и любую войну, нужно вести по правилам. Если методы и средства ведения войны определяются международным гуманитарным правом, правила хорошей семейной ссоры нам диктуют советы психологов, собственное воспитание и здравый смысл. С двумя последними составляющими я, уж извини, помочь не в силах, а вот экспертным советом охотно поделюсь. Как сказал специалист по взаимоотношениям доктор Терри Орбух в интервью Huffington Post:

Хорошие отношения — это те, где вы двое спорите честно. Другими словами, вы не проклинаете, не кричите и не прогоняете друг друга.

В общем, все просто и сложно одновременно. Постарайтесь выяснить, кто не прав без чудовищных обвинений и перехода на личности.

8. Вы уважаете друг друга

Большинство пунктов этого списка сводятся к одному — уважению. Если оно есть, ваши ссоры будут честными, а тебе не стоит беспокоиться, что он сейчас нажимает вспотевшими от волнения пальцами на сердечко у фотографии очередной ПП-шечки. Каждое решение — от того, что сегодня на ужин, до покупки квартиры вы будете принимать, как команда. Если нащупала пробелы по некоторым пунктам, значит вам еще есть над чем работать, только и всего.